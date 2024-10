Dahua Technology erreicht internationale Cybersicherheitsstandards mit CC EAL 3+ und BSI-Zertifizierungen

ROME, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf seinem 6. Partnertag in Italien erhielt Dahua Technology das Common Criteria (ISO/IEC 15048) EAL 3+ Zertifikat sowie die Zertifizierungen ISO/IEC 27001 für Information Security Management System, ISO/IEC 27701 für Privacy Information Management System und CSA STAR. Diese Errungenschaften stärken die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen von Dahua und die Einhaltung globaler Standards und zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, die höchsten internationalen Cybersicherheitsstandards in der heutigen digitalen Umgebung zu erfüllen.

Kevin Chen, President of Dahua WEU, receiving the CC EAL 3+ Certificate from Xavier Vilarrubla, CEO of Brightsight Pasquale Totaro, General Manager of Dahua Italy, receiving the ISO/IEC27001, ISO/IEC 27701 and CSA STAR Certificates from Francesco Galli, Client Manager at BSI Italy

Die Produkte der IPC-Serie von Dahua haben das CC EAL3+ Zertifikat erhalten, was die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen von Dahua während des gesamten Produktentwicklungszyklus widerspiegelt. Die Evaluierung wurde von Brightsight, einem lizenzierten Cybersicherheitslabor, durchgeführt, und das Zertifikat wurde vom niederländischen System für die Zertifizierung von IT-Sicherheit (NSCIB) ausgestellt. Common Criteria (CC) ist ein weltweit anerkannter Standard für die Bewertung der Sicherheitsmerkmale von IT-Produkten und -Systemen. Das CC EAL3+ Zertifikat unterstreicht Dahuas Engagement für einen robusten Schutz vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen und unterstreicht den proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Absicherung des gesamten Betriebsprozesses – von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Auslieferung.

Die von der British Standards Institution (BSI) ausgestellte ISO/IEC 27001-Zertifizierung bestätigt, dass Dahua ein umfassendes Informationssicherheits-Managementsystem eingerichtet hat, um sensible Informationen vor potenziellen Risiken zu schützen. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für ein sicheres und effizientes Informationsmanagement wider. Die ISO/IEC 27701 Zertifizierung erweitert diesen Rahmen auf das Management von Datenschutzinformationen und bescheinigt, dass die Systeme von Dahua in der Lage sind, personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den internationalen Datenschutzbestimmungen effektiv zu verwalten.

Darüber hinaus erkennt die CSA STAR Zertifizierung (Cloud Security Alliance Security, Trust & Assurance Registry) die Fähigkeiten von Dahua bei der Absicherung von Cloud-Diensten an. Sie spiegelt die Einhaltung der Best Practices im Bereich der Cloud-Sicherheit wider und stellt sicher, dass die Cloud-basierten Lösungen (z. B. DoLynk Care, DMSS, WiLynk usw.) strenge Standards zum Schutz sensibler Daten erfüllen.

„Diese Zertifizierungen unterstreichen die fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen, die wir in allen Phasen unseres Betriebs implementiert haben", sagte Kevin Chen, Präsident von Dahua WEU. „Die digitale Landschaft entwickelt sich weiter und wir sind fest entschlossen, die höchsten Standards der Cybersicherheit aufrechtzuerhalten, unsere Systeme kontinuierlich zu stärken und unseren Kunden und Partnern weltweit sichere und zuverlässige Lösungen zu bieten."

Unter dem Motto „Think Alike, Grow Together" brachte der Partnertag Branchenführer, Partner und Experten zusammen, um neue Möglichkeiten in der AIoT-Landschaft zu erkunden. Durch die Förderung engerer Beziehungen zu seinen Partnern kann Dahua sein Angebot weiter verbessern und sicherstellen, dass sowohl Innovation als auch Sicherheit bei der Produktentwicklung im Vordergrund stehen.

