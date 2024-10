Dahua Technology répond aux normes internationales de cybersécurité avec les certifications CC EAL 3+ et BSI

ROME, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de sa 6ᵉ Journée des partenaires en Italie, Dahua Technology a reçu le certificat Critères communs (ISO/IEC 15048) EAL 3+, ainsi que les certifications ISO/IEC 27001 pour les systèmes de management de la sécurité de l'information, ISO/IEC 27701 pour les systèmes de management de la protection de la vie privée, et CSA STAR. Ces certifications renforcent encore les mesures de sécurité complètes de Dahua et son adhésion aux normes mondiales, démontrant ainsi sa capacité à répondre aux normes internationales les plus strictes en matière de cybersécurité dans l'environnement numérique d'aujourd'hui.

Kevin Chen, President of Dahua WEU, receiving the CC EAL 3+ Certificate from Xavier Vilarrubla, CEO of Brightsight Pasquale Totaro, General Manager of Dahua Italy, receiving the ISO/IEC27001, ISO/IEC 27701 and CSA STAR Certificates from Francesco Galli, Client Manager at BSI Italy

Les produits de la série IPC de Dahua ont reçu le certificat CC EAL3+, reflétant les mesures de sécurité complètes prises par Dahua tout au long du cycle de développement de ses produits. L'évaluation a été réalisée par Brightsight, un laboratoire de cybersécurité agréé, et le certificat a été délivré par le système néerlandais de certification de la sécurité informatique (NSCIB). Les Critères communs (CC) sont une norme mondialement reconnue pour l'évaluation des caractéristiques de sécurité des produits et systèmes informatiques. Le certificat CC EAL3+ renforce l'engagement de Dahua en faveur d'une protection solide contre les menaces de sécurité potentielles et souligne son approche proactive de la protection de l'ensemble du processus opérationnel, de la recherche et du développement à la fabrication et à la livraison.

La certification ISO/IEC 27001, délivrée par la British Standards Institution (BSI), confirme que Dahua a mis en place un système complet de gestion de la sécurité de l'information afin de protéger les informations sensibles contre les risques potentiels. Elle reflète l'engagement de l'entreprise à gérer l'information de manière sûre et efficace. La certification ISO/IEC 27701 étend ce cadre à la gestion des informations relatives à la vie privée, attestant que les systèmes de Dahua sont capables de gérer efficacement les données personnelles conformément aux réglementations internationales en matière de protection de la vie privée.

En outre, la certification CSA STAR (Cloud Security Alliance Security, Trust & Assurance Registry) reconnaît les capacités de Dahua à sécuriser les services en nuage. Elle reflète l'adhésion de l'entreprise aux meilleures pratiques en matière de sécurité dans le nuage, garantissant que ses solutions basées sur le nuage (par exemple DoLynk Care, DMSS, WiLynk, etc.) répondent à des normes rigoureuses en matière de protection des informations sensibles.

« Ces certifications mettent en évidence les mesures de sécurité avancées que nous avons mises en œuvre à tous les stades de nos opérations », a déclaré Kevin Chen, président de Dahua WEU. « Alors que le paysage numérique évolue, nous nous engageons pleinement à maintenir les normes les plus élevées en matière de cybersécurité, à renforcer continuellement nos systèmes et à fournir des solutions sûres et fiables à nos clients et à nos partenaires dans le monde entier. »

Sous la thématique « Think Alike, Grow Together », la Journée des partenaires a rassemblé des leaders de l'industrie, des partenaires et des experts pour explorer de nouvelles opportunités dans le paysage de l'AIoT. En renforçant les liens avec ses partenaires, Dahua continue d'améliorer ses offres, en veillant à ce que l'innovation et la sécurité restent au premier plan du développement de ses produits.

