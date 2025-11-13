Dahua Technology presenta las soluciones de Ciudad Inteligente de próxima generación impulsadas por los modelos de IA a gran escala Xinghan, en el SCEWC 2025

BARCELONA, España, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de Internet de las cosas (AIoT, por sus siglas e en inglés) centrado en video, exhibió sus innovaciones de ciudades inteligentes de próxima generación en el Congreso Mundial Smart City Expo (SCEWC, por sus siglas en inglés) 2025 en Barcelona. Bajo el lema "Juntos por un futuro sostenible", Dahua demostró cómo sus capacidades de AIoT y los modelos de IA a gran escala Xinghan permiten ciudades más seguras, eficientes y sostenibles en todo el mundo.

Este año, la exhibición de Dahua presentó soluciones integrales en torno a seguridad urbana, movilidad, gobernanza de la ciudad y protección ecológica, lo que demostró cómo la inteligencia y la sostenibilidad pueden avanzar juntas en las operaciones de la ciudad moderna.

Potenciar las ciudades inteligentes con los modelos de IA a gran escala Xinghan

Una innovación destacada fue el modelo de IA a gran escala Xinghan, que integra visión, multimodalidad e inteligencia del lenguaje. Mediante la profunda comprensión visual y el razonamiento contextual, Xinghan permite que los sistemas de la ciudad perciban, analicen y respondan de forma autónoma a escenarios urbanos complejos. El modelo aporta a una toma de decisiones más inteligente en seguridad pública, gestión de tráfico y monitoreo ambiental, lo que transforma las operaciones de la ciudad de vigilancia pasiva a gobernanza proactiva y adaptable.

La Solución de seguridad urbana de Dahua integra cámaras, radares y sensores de IoT en un centro de operaciones de la ciudad unificado, que permite el monitoreo en tiempo real y la rápida respuesta a emergencias. Ayuda a las autoridades a obtener una visión integral de las operaciones de la ciudad, desde la seguridad pública hasta los indicadores ambientales, con el apoyo de información basada en datos para una mejor gobernanza y coordinación.

Para abordar la congestión y mejorar la eficiencia vial, Dahua presentó su Solución de gestión de tráfico urbano, que presenta control de señales dinámico, detección de incidentes basada en IA y tecnologías avanzadas de control de velocidad. Su dispositivo insignia Spotter Ultra puede monitorear hasta ocho carriles sin estructuras adicionales, lo que reduce los costos de infraestructura mientras mejora la precisión y la cobertura.

Para fomentar la movilidad ecológica, Dahua presentó sistemas inteligentes de autobuses y flotas equipados con seguridad activa, detección de puntos ciegos y monitoreo del consumo de combustible. Estas soluciones cumplen con los estándares de seguridad de la Unión Europea y aportan a un transporte público más limpio e inteligente.

La empresa también presentó su Solución de gobernanza de la ciudad, que conecta múltiples módulos, incluida la gestión urbana, la respuesta a emergencias y el monitoreo ambiental, en una red unificada. Con búsqueda de texto e imagen habilitada por IA e interacción con grandes modelos de lenguaje, los operadores de la ciudad pueden recuperar información y coordinar acciones de forma más eficiente, lo que mejora la capacidad de respuesta y los servicios a los ciudadanos.

Otro aspecto destacado fue la Solución de Protección de la Naturaleza de Dahua, que aplica IA, IoT y detección basada en drones para prevenir incendios forestales y proteger la biodiversidad. Mediante la combinación de imágenes térmicas y análisis inteligente, permite la detección temprana y el comando preciso en escenarios de emergencia, lo que contribuye a la gestión ecológica sostenible.

Durante un panel acerca de gobernanza tecnológica o GovTech y la IA de próxima generación, John Li, gerente general de negocios gubernamentales de Dahua Technology, destacó lo siguiente: "Cuando las ciudades se vuelven digitales, debe tratarse de proporcionar mejores servicios a las personas. En Dahua, diseñamos cada solución con empatía, al centrarnos en las necesidades reales de las personas, no solo en detalles técnicos".

Max Huang, director de proyectos de negocios gubernamentales, agregó: "Con los modelos de IA a gran escala Xinghan, los operadores de la ciudad pueden comprender mejor sus ciudades y hacer que sean verdaderamente más seguras, fluidas y sostenibles".

De cara al futuro, Dahua continuará su colaboración con socios a nivel mundial para promover la transformación digital, al construir ciudades más inteligentes, seguras y habitables para el futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820952/image_997583_25991566.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Dahua Technology