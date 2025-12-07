Dahua Technology celebra el Pro Challenge 2025 para profundizar la colaboración mundial del ecosistema de instaladores

HANGZHOU, China, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de inteligencia artificial de las cosas (AIoT) centrados en video, recibió hace poco en su sede a destacados socios instaladores de todo el mundo para celebrar el Dahua Pro Challenge 2025. El evento conecta a una comunidad mundial de profesionales calificados para fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las asociaciones dentro del ecosistema de instaladores.

Con el lema "BUILD IT. SHOW IT. WIN IT." (CONSTRÚYALO. MUÉSTRELO. GÁNELO.), la campaña de 2025 se basa en el éxito de la iniciativa inaugural del año pasado. Su objetivo es alentar a los participantes a mostrar instalaciones creativas y aplicaciones prácticas de las soluciones de Dahua, con el fin de mejorar aún más el intercambio profesional mundial y el crecimiento del ecosistema.

En la inauguración del evento, el Sr. Fu Liquan, presidente y director general de Dahua Technology, expresó su agradecimiento por la confianza y la colaboración que desde hace tiempo le brindan los socios instaladores de todo el mundo. Destacó que, a medida que avanza la transformación digital, los instaladores de ecosistemas desempeñan una función fundamental como eslabón final que lleva las tecnologías de AIoT a situaciones cotidianas. El Sr. Fu reafirmó el compromiso de Dahua con la contribución conjunta, la cooperación beneficiosa para todas las partes y los beneficios compartidos, y destacó la inversión continua en el desarrollo del ecosistema para fomentar un entorno colaborativo que impulse tanto el valor para el cliente como el crecimiento de los socios.



El programa, de varios días de duración, ofreció una experiencia técnica inmersiva, en la que se combinaron talleres prácticos, demostraciones basadas en escenarios y debates en profundidad con los equipos de productos e ingeniería de Dahua. Los participantes exploraron sistemas de video inteligentes, soluciones para edificios inteligentes y aplicaciones integradas de AIoT, y obtuvieron conocimientos prácticos sobre estrategias de implementación, optimización operativa y tendencias tecnológicas emergentes. Estas colaboraciones permitieron a los socios instaladores profundizar su conocimiento de las soluciones de Dahua, a la vez que compartían su experiencia, lo que fomentó un intercambio mutuamente enriquecedor.

Las visitas guiadas a la sala de exposición de inteligencia digital y a las instalaciones de fabricación de Dahua permitieron a los asistentes conocer de primera mano el desarrollo de los productos, los procesos de montaje y las capacidades de suministro mundial. Estas visitas destacaron la confiabilidad, la escalabilidad y el rigor técnico que caracterizan la cartera de soluciones de Dahua, lo que reforzó la confianza de los socios en la capacidad de ofrecer sistemas de alto rendimiento que satisfacen las diversas demandas del mercado.



Los representantes de los instaladores también compartieron sus impresiones sobre el evento. Un socio de Medio Oriente señaló: "Esta visita nos ha permitido comprender mejor las capacidades de Dahua en materia de IA y cómo estas se traducen en un valor real para el cliente". Un representante del Reino Unido agregó: "Conectar con compañeros de diferentes regiones nos inspira a ofrecer soluciones más integradas y preparadas para el futuro a nuestros clientes".

Más allá del aprendizaje técnico, las actividades culturales (entre las que se incluyen una visita al lago del Oeste y una experiencia inmersiva en Songcheng) reforzaron las relaciones interpersonales y crearon un sentido de comunidad entre los participantes de diferentes regiones. El evento concluyó con una gala en honor a los socios Golden Pro que demostraron excelencia, creatividad y contribuciones significativas al ecosistema mundial de instaladores de Dahua.



Al combinar la inmersión tecnológica, el intercambio de conocimientos operativos y la creación de redes mundiales, Dahua reforzó su función como innovador en AIoT e impulsor de la colaboración en el ecosistema. El Pro Challenge demostró una vez más cómo Dahua empodera a los instaladores de todo el mundo para ofrecer soluciones más inteligentes, eficientes y orientadas al valor, promoviendo comunidades inteligentes, conectadas y sostenibles.

De cara al futuro, Dahua seguirá ampliando su ecosistema de instaladores y mejorando los programas de habilitación de socios, promoviendo la colaboración y la cocreación entre regiones para impulsar la próxima generación de innovación en AIoT, a la vez que avanza en su misión de hacer posible una sociedad más inteligente y una vida mejor.

