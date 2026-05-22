dashmoto® y Atlassian Williams F1 Team lanzan oficialmente el patinete eléctrico de alto rendimiento Dash 3 Williams Edition

SAN FRANCISCO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Dashmoto® (www.dashmoto.co) anunció hoy el lanzamiento oficial al mercado de la edición Dash 3 Williams, un scooter eléctrico de alto rendimiento con un diseño inspirado en el Atlassian Williams F1 Team. El nuevo modelo representa la siguiente fase de la colaboración de Dashmoto ® con uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1, llevando la ingeniería inspirada en el automovilismo al mundo de la movilidad eléctrica personal.

El fundador de dashmoto ®, Kim Ng, revela oficialmente la edición Dash 3 Williams al piloto de Williams Racing, Carlos Sainz.

La edición Dash 3 Williams se presentó por primera vez en el CES 2026 en Las Vegas el pasado mes de enero, donde el prototipo presentó la colaboración a la comunidad global de tecnología y movilidad.

Basándose en el éxito del Dash 3, el scooter eléctrico sentado insignia de dashmoto ®, la marca ya ha introducido una nueva categoría de movilidad personal definida por la portabilidad, la comodidad y la usabilidad en el mundo real. El Dash 3 ha demostrado la demanda de una forma más flexible y de diseño avanzado para moverse, sentando las bases para la próxima evolución en el rendimiento con la edición Dash 3 Williams.

Ahora que llega a manos de ciclistas de todo el país, la edición Dash 3 Williams transforma esa visión en un viaje de rendimiento listo para la producción diseñado para los ciclistas que esperan más de su movilidad diaria.

La edición Dash 3 Williams aparecerá en varios Grandes Premios de Fórmula 1 hasta el calendario de 2026, donde dashmoto ® mostrará el scooter durante los fines de semana de carrera. Los fanáticos que asistan al evento tendrán la oportunidad de ver la edición Dash 3 Williams de cerca y experimentarla a través de paseos de prueba en el lugar.

Diseñada para ofrecer una experiencia de conducción más rápida, ligera y centrada en el rendimiento, la edición Dash 3 Williams se basa en la innovación de fibra de carbono de dashmoto ® al tiempo que presenta una dinámica de rendimiento mejorada. El resultado es un scooter que ofrece un viaje receptivo y atractivo, diseñado para viajar en la ciudad moderna.

En el corazón de la edición Dash 3 Williams hay un chasis monocasco de fibra de carbono, un concepto estructural ampliamente utilizado en la ingeniería automotriz de alto rendimiento. Este cuadro inspirado en las carreras ofrece una experiencia de conducción más controlada, con un manejo más nítido, peso reducido y estabilidad mejorada.

La edición Dash 3 Williams también cuenta con un perfil de conducción más alto, lo que crea una posición de ciclista más segura a la vez que mejora la comodidad y la visibilidad. Esta geometría refinada mejora el control del ciclista a la vez que mantiene las proporciones elegantes y la portabilidad que definen la filosofía de diseño de dashmoto ®.

El rendimiento se combina con la capacidad práctica. La edición Dash 3 Williams ofrece hasta 25 millas de alcance con una sola carga, lo que permite a los usuarios viajar más lejos mientras mantienen la eficiencia y la libertad que brinda la movilidad eléctrica.

El diseño de tres ruedas en el centro de la edición Dash 3 Williams está diseñado para crear una experiencia de conducción más estable, segura y fluida. Con tres puntos de contacto, ofrece una sensación de equilibrio que hace que el movimiento se sienta suave e intuitivo desde el principio. Como imaginó el fundador Kim Ng, no se trata solo de cómo te mueves, sino de cómo te sientes al moverte, lo que permite a los ciclistas centrarse menos en la estabilidad y más en la libertad del viaje.

Visualmente, la edición Dash 3 Williams refleja la identidad inconfundible del equipo. El diseño incorpora una paleta azul característica inspirada en la icónica librea de carreras de Williams, combinada con detalles audaces que celebran la herencia de uno de los equipos más respetados del automovilismo. El resultado es un scooter que comunica rendimiento, innovación y una presencia inconfundible.

Detrás de la edición Dash 3 Williams hay una historia que va mucho más allá del diseño de productos. Para el fundador de dashmoto ®, Kim Ng, la búsqueda del rendimiento es profundamente personal. Un ex conductor competitivo, la carrera temprana de Ng fue moldeada por una conexión implacable con la velocidad, la precisión y la sensación de tener el control total del movimiento. Esa conexión se convirtió en la base de una nueva visión, aportando esa misma capacidad de respuesta y control a la movilidad cotidiana.

La edición Dash 3 Williams representa un regreso a esa mentalidad, aplicando conocimientos de carreras de clase mundial a una categoría que históricamente ha carecido de ambición técnica. En lugar de simplemente crear otro dispositivo de movilidad, Ng se propuso restaurar una sensación, la confianza, la capacidad de respuesta y el control intuitivo que definen la conducción de alto rendimiento. Esta perspectiva es lo que hace que la colaboración con Williams sea única, ya que reúne a dos organizaciones que ven el rendimiento no como un complemento, sino como un punto de partida.

"La edición Dash 3 Williams representa lo que sucede cuando dos mundos de la ingeniería se unen", dijo Kim Ng, fundadora de dashmoto®. "Las carreras representan el nivel más alto de innovación en rendimiento. Llevar esa mentalidad a la movilidad personal nos permitió crear un viaje que se siente más nítido, más rápido y más conectado con la carretera ".

Con la entrada de la edición Dash 3 Williams en el mercado, dashmoto® continúa su misión de redefinir la forma en que las personas se desplazan por las ciudades modernas combinando materiales avanzados, ingeniería de precisión y movilidad basada en el diseño.

Más información acerca de la edición Dash 3 Williams se puede encontrar en www.dashmoto.co.

Acerca de Atlassian Williams F1 Team

Atlassian Williams F1 Team es uno de los equipos de Fórmula 1 más emblemáticos del mundo. Fundado en 1977 por Sir Frank Williams y Sir Patrick Head, el equipo ha ganado nueve Campeonatos Mundiales de Constructores, siete Campeonatos Mundiales de Pilotos y 114 carreras de Gran Premio, lo que lo convierte en uno de los tres equipos más exitosos de la historia. Con sede en Grove, Oxfordshire, y compitiendo en la cima del automovilismo, Williams continúa construyendo el futuro de la Fórmula 1 a través de la ingeniería de clase mundial, la excelencia en las carreras y el compromiso de acercar a los fanáticos al deporte más que nunca.

Acerca de dashmoto®

dashmoto® es una empresa de movilidad eléctrica con sede en San Francisco centrada en la creación de scooters que combinan materiales avanzados, diseño moderno y practicidad cotidiana.

La marca es mejor conocida por el Dash 3 de fibra de carbono, un scooter eléctrico portátil que ayudó a redefinir la categoría a través de su construcción liviana, diseño refinado y énfasis en la movilidad de estilo de vida.

Al combinar la ingeniería de alta gama con un diseño cuidadoso, dashmoto ® desarrolla productos que permiten a los usuarios moverse por sus ciudades con confianza, eficiencia y estilo. La misión de la empresa es impulsar la movilidad personal mediante la creación de scooters que no solo sean funcionales, sino también inspiradores para viajar.

Obtenga más información en www.dashmoto.co. La edición Dash 3 Williams ya está disponible para su compra en todo Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985985/dashmoto_reveals_the_dash_3.jpg

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FUENTE dashmoto