대시모토®와 아틀라시안 윌리엄스 F1팀, 고성능 전동 스쿠터 dash 3 Williams edition 공식 출시

샌프란시스코, 2026년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 5월 22일 대시모토® (dashmoto®) (www.dashmoto.co)가 아틀라시안 윌리엄스 F1팀(Atlassian Williams F1 Team)에서 영감을 받은 디자인의 고성능 전동 스쿠터 dash 3 Williams edition의 공식 시장 출시를 발표했다. 이 새로운 모델은 포뮬러 1(Formula 1)을 대표하는 전설적인 팀과 대시모토®의 협력이 다음 단계로 나아갔음을 보여주며, 모터스포츠에서 영감을 받은 엔지니어링을 개인 전동 모빌리티 분야로 확장한다.

dash 3 Williams edition은 올해 1월 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 처음 공개됐으며, 당시 프로토타입을 통해 글로벌 기술 및 모빌리티 커뮤니티에 이번 협업을 소개했다.

dashmoto® founder Kim Ng officially reveals the dash 3 Williams edition to Williams Racing driver Carlos Sainz.

플래그십 좌석형 전동 스쿠터 dash 3의 성공을 기반으로, 대시모토®는 이미 휴대성, 편안함, 실생활 활용성을 특징으로 하는 새로운 개인 모빌리티 카테고리를 선보였다. dash 3는 더 유연하고 디자인 중심적인 이동 방식에 대한 수요를 입증했으며, dash 3 Williams edition을 통한 성능 진화의 기반을 마련했다.

이제 미국 전역의 라이더들에게 제공되는 dash 3 Williams edition은 이러한 비전을 양산형 고성능 라이딩 제품으로 구현하며, 일상 모빌리티에서 더 많은 것을 기대하는 라이더를 위해 설계됐다.

dash 3 Williams edition은 2026 시즌 일정 중 여러 포뮬러 1 그랑프리에 등장할 예정이며, 대시모토®는 레이스 주말 동안 스쿠터를 선보일 계획이다. 행사에 참석한 팬들은 dash 3 Williams edition을 가까이에서 살펴보고 현장 시승을 통해 직접 체험할 기회를 갖게 된다.

더 빠르고 가벼우며 성능 중심적인 주행 경험을 제공하도록 설계된 dash 3 Williams edition은 대시모토®의 탄소 섬유 혁신을 기반으로 하면서 향상된 퍼포먼스 역학을 도입했다. 그 결과 현대 도시 이동에 맞춰 반응성이 뛰어나고 매력적인 주행감을 선사하는 스쿠터가 탄생했다.

dash 3 Williams edition의 핵심에는 고성능 자동차 엔지니어링에서 널리 사용되는 구조 개념인 탄소 섬유 모노코크 섀시(carbon fiber monocoque chassis)가 자리한다. 레이싱에서 영감을 받은 이 프레임은 더 정교한 핸들링, 경량화, 향상된 안정성을 통해 한층 제어된 주행 경험을 제공한다.

또한 dash 3 Williams edition은 더 높은 라이딩 프로필을 적용해 보다 자신감 있는 라이더 포지션을 구현하는 동시에 편안함과 시야를 개선했다. 이 정교한 기하학적 구조는 라이더의 제어력을 높이면서 대시모토®의 디자인 철학을 정의하는 매끄러운 비율과 휴대성을 유지한다.

성능은 실용적인 기능과 조화를 이룬다. dash 3 Williams edition은 1회 충전으로 최대 25마일의 주행거리를 제공해 라이더가 전동 모빌리티가 제공하는 효율성과 자유를 유지하면서 더 멀리 이동할 수 있도록 한다.

dash 3 Williams edition의 핵심인 3륜 디자인은 더 안정적이고 자신감 있으며 유려한 주행 경험을 만들어내도록 설계됐다. 세 개의 접지점을 통해 안정감 있는 균형감을 제공해 처음부터 움직임이 부드럽고 직관적으로 느껴진다. 킴 응(Kim Ng) 창립자가 구상했듯, 이는 단순히 어떻게 이동하느냐의 문제가 아니라 이동하는 느낌에 관한 것으로, 라이더가 안정성에 덜 신경 쓰고 주행의 자유에 더 집중할 수 있도록 한다.

시각적으로 dash 3 Williams edition은 팀의 뚜렷한 정체성을 반영한다. 디자인에는 윌리엄스의 상징적인 레이싱 리버리에서 영감을 받은 시그니처 블루 팔레트가 적용됐으며, 모터스포츠에서 가장 존경받는 팀의 유산을 기념하는 강렬한 디테일이 더해졌다. 그 결과 성능, 혁신, 그리고 독보적인 존재감을 전달하는 스쿠터가 완성됐다.

dash 3 Williams edition의 배경에는 제품 디자인을 훨씬 뛰어넘는 이야기가 있다. 대시모토®의 킴 응 창립자에게 성능에 대한 추구는 매우 개인적인 의미를 지닌다. 전직 프로 드라이버였던 킴 응 창립자의 초기 경력은 속도, 정밀함, 그리고 움직임을 완전히 제어하고 있다는 감각과의 끊임없는 연결 속에서 형성됐다. 그 연결은 일상 모빌리티에 동일한 반응성과 제어력을 가져오겠다는 새로운 비전의 기반이 됐다.

dash 3 Williams edition은 이러한 사고방식으로의 회귀를 의미하며, 역사적으로 기술적 야심이 부족했던 카테고리에 세계적 수준의 레이싱 지식을 적용한다. 킴 응 창립자는 단순히 또 다른 모빌리티 기기를 만드는 데 그치지 않고, 고성능 주행을 정의하는 자신감, 반응성, 직관적 제어력이라는 감각을 되살리고자 했다. 이러한 관점은 윌리엄스와의 협업이 더욱 특별한 이유이며, 성능을 부가 요소가 아니라 출발점으로 보는 두 조직을 하나로 연결한다.

대시모토®의 킴 응 창립자는 "dash 3 Williams edition은 두 엔지니어링 세계가 결합할 때 어떤 일이 일어나는지 보여준다"며 "레이싱은 최고 수준의 성능 혁신을 나타낸다. 이러한 사고방식을 개인 모빌리티에 도입함으로써 더 날렵하고 빠르며 도로와 더 긴밀하게 연결된 느낌의 주행 경험을 만들어낼 수 있었다"고 말했다.

dash 3 Williams edition이 시장에 출시됨에 따라 대시모토®는 첨단 소재, 정밀 엔지니어링, 디자인 중심 모빌리티를 결합해 사람들이 현대 도시를 이동하는 방식을 재정의한다는 사명을 이어가고 있다.

dash 3 Williams edition에 대한 자세한 정보는 www.dashmoto.co에서 확인할 수 있다.

아틀라시안 윌리엄스 F1팀 소개

아틀라시안 윌리엄스 F1팀은 세계에서 가장 상징적인 포뮬러 1 팀이다. 1977년 프랭크 윌리엄스 경(Sir Frank Williams)과 패트릭 헤드 경(Sir Patrick Head)이 창립한 이 팀은 컨스트럭터 월드 챔피언십(Constructors' World Championship) 9회, 드라이버 월드 챔피언십(Drivers' World Championship) 7회, 그랑프리 레이스 114승을 기록해 역사상 가장 성공적인 팀 3곳 중 하나로 자리매김했다. 옥스퍼드셔 그로브에 기반을 두고 모터스포츠의 정점에서 경쟁하는 윌리엄스는 세계적 수준의 엔지니어링, 레이싱 우수성, 그리고 팬들이 그 어느 때보다 스포츠에 더 가까이 다가갈 수 있도록 하겠다는 의지를 바탕으로 포뮬러 1의 미래를 구축해 나가고 있다.

대시모토 소개®

대시모토®는 첨단 소재, 현대적 디자인, 일상적 실용성을 결합한 스쿠터 제작에 주력하는 샌프란시스코 기반 전동 모빌리티 기업이다.

이 브랜드는 경량 구조, 정제된 디자인, 라이프스타일 모빌리티에 대한 강조를 통해 카테고리를 재정의하는 데 기여한 탄소섬유 dash 3 휴대용 전동 스쿠터로 잘 알려져 있다.

대시모토®는 하이엔드 엔지니어링과 세심한 디자인을 결합해 라이더가 자신감, 효율성, 스타일을 갖추고 도시를 이동할 수 있게 하는 제품을 개발한다. 회사의 사명은 기능적일 뿐만 아니라 타고 싶은 영감을 주는 스쿠터를 만들어 개인 모빌리티를 발전시키는 것이다.

자세한 내용은 www.dashmoto.co에서 확인할 수 있다. dash 3 Williams edition은 현재 미국 전역에서 구매할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2985767/dashmoto_reveals_the_dash_3.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2985766/dashmoto_Logo.jpg

SOURCE dashmoto