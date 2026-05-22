dashmoto® und das Atlassian Williams F1 Team präsentieren offiziell den dash 3 Williams Edition Performance Elektroroller

SAN FRANCISCO, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- dashmoto® (www.dashmoto.co) gab heute die offizielle Markteinführung des dash 3 Williams edition bekannt, eines leistungsstarken Elektrorollers mit einem vom Atlassian Williams F1 Team inspirierten Design. Das neue Modell stellt die nächste Phase der Zusammenarbeit von dashmoto® mit einem der legendärsten Teams der Formel 1 dar und bringt vom Motorsport inspirierte Technik in die Welt der individuellen Elektromobilität.

dashmoto® founder Kim Ng officially reveals the dash 3 Williams edition to Williams Racing driver Carlos Sainz.

Der Dash 3 Williams Edition wurde erstmals auf der CES 2026 in Las Vegas im Januar dieses Jahres vorgestellt, wo der Prototyp die Zusammenarbeit mit der weltweiten Technologie- und Mobilitätsgemeinschaft bekannt machte.

Aufbauend auf dem Erfolg des dash 3, dem Flaggschiff unter den sitzenden Elektrorollern von dashmoto®, hat die Marke bereits eine neue Kategorie der persönlichen Mobilität eingeführt, die sich durch Tragbarkeit, Komfort und praktische Nutzbarkeit auszeichnet. Der Strich 3 hat bewiesen, dass die Nachfrage nach einer flexibleren, designorientierten Art der Fortbewegung besteht, und hat mit der Strich 3 Williams Edition den Grundstein für die nächste Leistungsentwicklung gelegt.

Die Dash 3 Williams Edition, die jetzt in den Händen von Fahrern im ganzen Land angekommen ist, verwandelt diese Vision in ein serienreifes Hochleistungsfahrzeug für Fahrer, die mehr von ihrer täglichen Mobilität erwarten.

Der dash 3 Williams wird bei verschiedenen Formel 1 Grands Prix im Jahr 2026 zu sehen sein, wo dashmoto® den Roller an den Rennwochenenden präsentieren wird. Fans, die an der Veranstaltung teilnehmen, werden die Gelegenheit haben, die Strich 3 Williams-Edition aus nächster Nähe zu sehen und bei Testfahrten vor Ort zu erleben.

Entwickelt, um ein schnelleres, leichteres und leistungsorientierteres Fahrerlebnis zu bieten, baut die dash 3 Williams Edition auf dashmoto®'s Karbonfaser-Innovation auf und bietet gleichzeitig eine verbesserte Leistungsdynamik. Das Ergebnis ist ein Roller, der ein reaktionsschnelles und ansprechendes Fahrverhalten bietet und für den modernen Stadtverkehr konzipiert wurde.

Das Herzstück des Strich 3 Williams Edition ist ein Kohlefaser-Monocoque-Chassis, ein Strukturkonzept, das im Hochleistungs-Automobilbau weit verbreitet ist. Dieser vom Rennsport inspirierte Rahmen bietet ein kontrollierteres Fahrgefühl mit schärferem Handling, geringerem Gewicht und verbesserter Stabilität.

Die Dash 3 Williams Edition verfügt außerdem über ein höheres Fahrprofil, das eine selbstbewusstere Fahrerposition ermöglicht und gleichzeitig Komfort und Sicht verbessert. Diese raffinierte Geometrie verbessert die Kontrolle des Fahrers und bewahrt gleichzeitig die schlanken Proportionen und die Tragbarkeit, die die Designphilosophie von dashmoto® ausmachen.

Leistung und Praxistauglichkeit sind aufeinander abgestimmt. Die Dash 3 Williams Edition bietet eine Reichweite von bis zu 25 Meilen mit einer einzigen Ladung und ermöglicht es den Fahrern, weitere Strecken zurückzulegen und gleichzeitig die Effizienz und Freiheit der Elektromobilität zu nutzen.

Die drei Räder des Dash 3 Williams Edition sind so konstruiert, dass ein stabileres, sichereres und flüssigeres Fahrerlebnis bietet. Mit seinen drei Kontaktpunkten bietet er ein geerdetes Gleichgewichtsgefühl, das die Bewegung von Anfang an geschmeidig und intuitiv macht. Wie sich Gründer Kim Ng vorstellte, geht es nicht nur darum, wie man sich bewegt, sondern wie es sich anfühlt, sich zu bewegen. ermöglicht es den Fahrern, sich weniger auf die Stabilität und mehr auf die Freiheit der Fahrt zu konzentrieren.

Optisch spiegelt die Strich 3 Williams Edition die unverwechselbare Identität des Teams wider. Das Design umfasst eine charakteristische blaue Farbpalette, die von der ikonischen Williams-Rennlackierung inspiriert ist, gepaart mit kühnen Details, die das Erbe eines der angesehensten Teams im Motorsport feiern. Das Ergebnis ist ein Scooter, der Leistung, Innovation und unverwechselbare Präsenz vermittelt.

Hinter dem Armaturenbrett 3 Williams edition ist eine Geschichte, die weit über das Produktdesign hinausgeht. Für den Gründer von dashmoto®, Kim Ng, ist das Streben nach Leistung etwas sehr Persönliches. Als ehemaliger Rennfahrer war Ngs frühe Karriere geprägt von einer unerbittlichen Verbindung zu Geschwindigkeit, Präzision und dem Gefühl, die volle Kontrolle über die Bewegung zu haben. Diese Verbindung wurde zur Grundlage für eine neue Vision, die dieselbe Reaktionsfähigkeit und Kontrolle in die alltägliche Mobilität bringt.

Die Strich-3-Williams-Edition stellt eine Rückkehr zu dieser Denkweise dar. wendet Weltklasse-Rennwissen auf eine Kategorie an, der es in der Vergangenheit an technischem Ehrgeiz mangelte. Anstatt einfach nur ein weiteres Mobilitätsgerät zu entwickeln, wollte Ng ein Gefühl wiederherstellen, das Vertrauen, die Reaktionsfähigkeit und die intuitive Kontrolle, die das Hochleistungsfahren ausmachen. Diese Perspektive macht die Zusammenarbeit von mit Williams einzigartig und bringt zwei Organisationen zusammen, die Leistung nicht als Zusatz, sondern als Ausgangspunkt sehen.

"Die dash 3 Williams Edition steht für das, was passiert, wenn zwei Welten der Technik aufeinandertreffen", so Kim Ng, Gründer von dashmoto®. "Der Rennsport stellt die höchste Stufe der Leistungsinnovation dar. Indem wir diese Denkweise auf die individuelle Mobilität übertragen haben, konnten wir ein Fahrzeug entwickeln, das sich schärfer, schneller und stärker mit der Straße verbunden anfühlt."

Mit der Markteinführung des dash 3 Williams Edition setzt dashmoto® seine Mission fort, die Art und Weise, wie sich Menschen in modernen Städten fortbewegen, neu zu definieren, indem es fortschrittliche Materialien, Präzisionstechnik und designorientierte Mobilität kombiniert.

Weitere Informationen über die Strich-3-Williams-Edition finden Sie unter www.dashmoto.co.

Über Atlassian Williams F1 Team

Das Williams F1 Team von Atlassian ist eines der berühmtesten Formel-1-Teams der Welt. Das 1977 von Sir Frank Williams und Sir Patrick Head gegründete Team hat neun Konstrukteurs-Weltmeisterschaften, sieben Fahrer-Weltmeisterschaften und 114 Grand-Prix-Rennen gewonnen und ist damit eines der drei erfolgreichsten Teams der Geschichte. Williams hat seinen Sitz in Grove, Oxfordshire, und nimmt an der Spitze des Motorsports teil. Das Unternehmen baut weiter an der Zukunft der Formel 1, indem es Weltklasse-Engineering, Spitzenleistungen im Rennsport und das Engagement, den Fans den Sport näher als je zuvor zu bringen, bietet.

Über dashmoto®

dashmoto® ist ein in San Francisco ansässiges Unternehmen für Elektromobilität, das sich auf die Entwicklung von Scootern spezialisiert hat, die fortschrittliche Materialien, modernes Design und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden.

Die Marke ist vor allem für den carbon fiber dash 3 bekannt, einen tragbaren Elektroroller, der durch seine leichte Bauweise, sein raffiniertes Design und seine Betonung der Lifestyle-Mobilität dazu beitrug, die Kategorie neu zu definieren.

Durch die Verbindung von hochwertiger Technik mit durchdachtem Design entwickelt dashmoto® Produkte, die es Fahrern ermöglichen, sich mit Selbstvertrauen, Effizienz und Stil durch ihre Städte zu bewegen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die persönliche Mobilität voranzutreiben, indem es Scooter herstellt, die nicht nur funktional sind, sondern auch zum Fahren einladen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dashmoto.co. Die Dash 3 Williams Edition ist ab sofort in den gesamten Vereinigten Staaten erhältlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985767/dashmoto_reveals_the_dash_3.jpg

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