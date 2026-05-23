dashmoto® と Atlassian Williams F1 Team、dash 3 Williams エディションの高性能電動スクーターを正式発売

サンフランシスコ, 2026年5月24日 /PRNewswire/ --dashmoto®(www.dashmoto.co) は本日、Atlassian Williams F1 Teamにインスパイアされたデザインの高性能電動スクーターdash 3 Williams エディションの市場正式投入を発表しました。この新モデルは、F1で最も伝説的なチームの一つとの dashmoto® の協業の次の段階を象徴するものであり、モータースポーツから着想を得たエンジニアリングを、パーソナル電動モビリティの世界にもたらします。

dash 3 Williams エディションは、今年1月にラスベガスで開催された CES 2026（Consumer Electronics Show 2026）で初めて披露され、プロトタイプが世界のテクノロジーおよびモビリティコミュニティに紹介されました。

dashmoto® founder Kim Ng officially reveals the dash 3 Williams edition to Williams Racing driver Carlos Sainz.

dashmoto® のフラッグシップである座位型電動スクーター「dash 3」の成功を基に、同ブランドは携帯性、快適性、実用的な使いやすさによって定義される、パーソナルモビリティの新しいカテゴリーをすでに確立しています。dash 3 は、より柔軟でデザイン性の高い移動手段への需要を証明し、dash 3 Williams エディションにおける性能面での次の進化の基盤を築きました。

今、全米のライダーの手に届く dash 3 Williams エディションは、そのビジョンを、日々の移動により多くを求めるライダーのために設計された、量産可能なパフォーマンスライドへと変えました。

dash 3 Williams エディションは、2026年のスケジュールを通じて様々な F1 グランプリに登場し、dashmoto® はレースウィークエンド中にスクーターを展示します。イベントに参加するファンは、dash 3 Williams エディションを間近で見て、その場での試乗を通じて体験することができます。

より速く、より軽く、よりパフォーマンスに焦点を当てたライディング体験を提供するよう設計された dash 3 Williams エディションは、dashmoto® のカーボンファイバー技術を基盤としながら、強化された性能ダイナミクスを取り入れています。その結果、現代の都市旅行のために設計された、応答性が高く魅力的な乗り心地を提供するスクーターが誕生しました。

dash 3 Williams エディションの核心には、高性能自動車工学で広く使用されている構造概念である、カーボンファイバー製モノコックシャシーが採用されています。このレースから着想を得たフレームは、よりシャープなハンドリング、軽量化、そして安定性の向上により、より制御性の高いライディング体験を提供します。

dash 3 Williams エディションはまた、より高いライディングポジションを特徴としており、快適性と視認性を向上させながら、ライダーにより自信のある姿勢をもたらします。この洗練された形状は、dashmoto® のデザイン哲学を定義する流線形のプロポーションと携帯性を維持しながら、ライダーの制御性を高めています。

性能は実用的な能力と両立しています。dash 3 Williams エディションは、1回の充電で最大25マイル（約40キロ）の航続距離を実現し、電動モビリティが提供する効率性と自由を維持しながら、ライダーはより遠くまで移動することができます。

dash 3 Williams エディションの中核にある三輪設計は、より安定し、自信が持て、流れるようなライディング体験を生み出すように構築されています。 3点の接地により、接地感のあるバランスがもたらされ、ライダーは乗り始めからスムーズで直感的な動きを感じることができます。創業者の Kim Ng が思い描いたように、重要なのはどのように移動するかだけでなく、移動することがどのように感じられるかです。これにより、ライダーは安定性への懸念から解放され、乗る自由により集中することができます。

視覚的にも、dash 3 Williams エディションはチームの紛れもないアイデンティティを反映しています。デザインには、Williams の象徴的なレーシングカラーリングに着想を得たシグネチャーブルーのパレットと、モータースポーツで最も尊敬されるチームの一つである Williams の遺産を称える大胆なディテールが組み合わされています。その結果、性能、革新性、そして紛れもない存在感を伝えるスクーターが誕生しました。

dash 3 Williams エディションの背後には、製品デザインをはるかに超えたストーリーがあります。dashmoto® の創業者である Kim Ng にとって、性能の追求は極めて個人的なものです。元競技ドライバーであった Ng の初期のキャリアは、スピード、正確性、そして動きを完全にコントロールしているという感覚への絶え間ない結びつきによって形作られました。その結びつきが、同じ応答性と制御性を日常のモビリティにもたらすという、新しいビジョンの基盤となりました。

dash 3 Williams エディションは、その考え方への回帰を象徴するものであり、歴史的に技術的野心に欠けていたカテゴリーに、ワールドクラスのレース知識を応用しています。単に別のモビリティデバイスを作るのではなく、Ng はある感覚、すなわち高性能ドライビングを定義する自信、応答性、直感的な制御を取り戻すことを目指しました。この視点こそが、Williams とのコラボレーションを独自に調整されたものにしています。性能を付加価値ではなく出発点として捉える二つの組織を結びつけたのです。

「dash 3 Williams エディションは、二つのエンジニアリングの世界が融合したときに何が起こるかを象徴しています」と、dashmoto® の創業者である Kim Ng は述べています。「レースは最高レベルの性能革新の象徴です。その考え方をパーソナルモビリティにもたらすことで、よりシャープで、より速く、より道路とのつながりを感じさせる乗り心地を創り出すことができました。」

dash 3 Williams エディションの市場投入により、dashmoto® は、先進材料、精密工学、そしてデザイン主導のモビリティを組み合わせることで、現代の都市における人々の移動方法を再定義するという使命を果たし続けています。

dash 3 Williams エディションの詳細については、www.dashmoto.coをご覧ください。

Atlassian Williams F1 Team について

Atlassian Williams F1 Team は、世界で最も象徴的な F1 チームの一つです。Sir Frank Williams と Sir Patrick Head によって1977年に設立されたこのチームは、9回のコンストラクターズ世界選手権、7回のドライバーズ世界選手権、そして114回のグランプリレースで勝利を収めており、史上最も成功した3つのチームの一つに数えられます。オックスフォードシャーのグローブに本拠を置き、モータースポーツの頂点で戦う Williams は、ワールドクラスのエンジニアリング、レースにおける卓越性、そしてファンをこれまで以上にレースに近づけるという取り組みを通じて、F1 の未来に向けて歩み続けています。

dashmoto® について

dashmoto®はサンフランシスコを拠点とする電動モビリティ企業であり、先進的な素材、現代的なデザイン、そして日常的な実用性を兼ね備えたスクーターの開発に注力しています。

このブランドは、軽量構造、洗練されたデザイン、ライフスタイルモビリティへの重視によって、このカテゴリーの再定義に貢献した、カーボンファイバー製のポータブル電動スクーター「dash 3」で最もよく知られています。

ハイエンドなエンジニアリングと思慮深いデザインを融合させることで、dashmoto® は、ライダーが自信を持って、効率的に、そしてスタイリッシュに都市を移動できるような製品を開発しています。当社の使命は、機能的であるだけでなく、乗ることに感動を与えるスクーターを創り出すことによって、パーソナルモビリティを前進させることです。

詳細はwww.dashmoto.coをご覧ください。dash 3 Williams エディションは現在、全米で購入可能です。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2985767/dashmoto_reveals_the_dash_3.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2985766/dashmoto_Logo.jpg

SOURCE dashmoto