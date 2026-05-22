dashmoto® et Atlassian Williams F1 Team lancent officiellement le scooter électrique performant dash 3 Williams edition

SAN FRANCISCO, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- dashmoto® (www.dashmoto.co) a annoncé aujourd'hui le lancement officiel sur le marché du dash 3 Williams edition, un scooter électrique performant dont le design s'inspire de Atlassian Williams F1 Team. Le nouveau modèle représente la prochaine phase de la collaboration entre dashmoto® et l'une des équipes les plus légendaires de Formule 1, apportant une ingénierie inspirée par le sport automobile au monde de la mobilité électrique personnelle.

dashmoto® founder Kim Ng officially reveals the dash 3 Williams edition to Williams Racing driver Carlos Sainz.

La dash 3 Williams edition a été dévoilée pour la première fois au CES 2026 à Las Vegas en janvier, où le prototype a présenté la collaboration à la communauté mondiale de la technologie et de la mobilité.

S'appuyant sur le succès du dash 3, le scooter électrique assis phare de dashmoto®, la marque a déjà introduit une nouvelle catégorie de mobilité personnelle définie par la portabilité, le confort et la facilité d'utilisation dans le monde réel. Le dash 3 a prouvé qu'il existait une demande pour une manière plus flexible et plus design de se déplacer, posant ainsi les bases de la prochaine évolution en termes de performances avec le dash 3 Williams edition.

La dash 3 Williams edition, qui arrive aujourd'hui dans les mains des motards de tout le pays, transforme cette vision en un véhicule de performance prêt à la production , conçu pour les motards qui attendent davantage de leur mobilité quotidienne.

Le dash 3 Williams edition apparaîtra lors de plusieurs Grands Prix de Formule 1 au cours du calendrier 2026, où dashmoto® présentera le scooter tout au long des week-ends de course. Les fans présents à l'événement auront l'occasion de voir de près l'édition Williams de Dash 3 et d'en faire l'essai sur place.

Conçue pour offrir une expérience de conduite plus rapide, plus légère et plus performante, la dash 3 Williams edition s'appuie sur l'innovation en fibre de carbone de dashmoto® tout en introduisant une dynamique de performance améliorée. Le résultat est un scooter qui offre une conduite réactive et engageante conçue pour les déplacements urbains modernes.

Au cœur de la dash 3 Williams edition se trouve un châssis monocoque en fibre de carbone , un concept structurel largement utilisé dans l'ingénierie automobile de haute performance. Ce cadre inspiré de la course offre une expérience de conduite plus contrôlée, avec une maniabilité plus précise, un poids réduit et une stabilité améliorée.

L'édition dash 3 Williams est également dotée d'un profil de conduite plus haut, créant une position plus confiante pour le pilote tout en améliorant le confort et la visibilité. Cette géométrie raffinée améliore le contrôle du pilote tout en conservant les proportions élégantes et la portabilité qui définissent la philosophie de conception de dashmoto®.

Les performances sont assorties de capacités pratiques. La dash 3 Williams edition offre jusqu'à 25 miles d'autonomie en une seule charge, permettant aux utilisateurs de voyager plus loin tout en conservant l'efficacité et la liberté qu'offre la mobilité électrique.

Le design à trois roues au cœur de la dash 3 Williams edition est conçu pour créer une expérience de conduite plus stable, plus confiante et plus fluide. Avec trois points de contact, il offre un sens de l'équilibre bien ancré qui rend les mouvements fluides et intuitifs dès le départ. Comme l'a imaginé la fondatrice Kim Ng, il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous vous déplacez, mais de la sensation que vous ressentez en vous déplaçant, permettant aux utilisateurs de se concentrer moins sur la stabilité et plus sur la liberté de la conduite.

Visuellement, l'édition dash 3 Williams reflète l'identité unique de l'équipe. Le design incorpore une palette de bleu signature inspirée de la livrée de course emblématique de Williams, associée à des détails audacieux qui célèbrent l'héritage de l'une des équipes les plus respectées du sport automobile. Le résultat est un scooter qui communique la performance, l'innovation et une présence incomparable.

Derrière le tableau de bord 3 Williams edition est une histoire qui va bien au-delà de la conception du produit. Pour Kim Ng, fondateur de dashmoto®, la recherche de la performance est profondément personnelle. Ancien pilote de compétition , les débuts de la carrière de M. Ng ont été marqués par un attachement constant à la vitesse, à la précision et à la sensation de maîtriser pleinement le mouvement. Cette connexion est devenue le fondement d'une nouvelle vision, qui consiste à apporter la même réactivité et le même contrôle dans la mobilité de tous les jours.

L'édition dash 3 Williams représente un retour à cet état d'esprit, appliquant des connaissances de course de classe mondiale à une catégorie qui a historiquement manqué d'ambition technique. Plutôt que de créer un autre appareil de mobilité, Ng a entrepris de restaurer une sensation, la confiance, la réactivité et le contrôle intuitif qui définissent la conduite de haute performance. C'est cette perspective qui fait de la collaboration entre et Williams un alignement unique, réunissant deux organisations qui considèrent la performance non pas comme un ajout, mais comme un point de départ.

"La dash 3 Williams edition représente ce qui se passe lorsque deux mondes de l'ingénierie se rencontrent", a déclaré Kim Ng, fondateur de dashmoto®. "La course représente le plus haut niveau d'innovation en matière de performance. En appliquant cet état d'esprit à la mobilité personnelle, nous avons pu créer une conduite plus vive, plus rapide et plus proche de la route".

Avec l'arrivée sur le marché de la dash 3 Williams edition, dashmoto® poursuit sa mission de redéfinir la façon dont les gens se déplacent dans les villes modernes en combinant des matériaux avancés, une ingénierie de précision et une mobilité axée sur le design.

De plus amples informations sur l'édition dash 3 Williams sont disponibles à l'adresse suivante : www.dashmoto.co.

À propos d'Atlassian Williams F1 Team

Atlassian Williams F1 Team est l'une des équipes de Formule 1 les plus emblématiques au monde. Fondée en 1977 par Sir Frank Williams et Sir Patrick Head, l'équipe a remporté neuf championnats du monde des constructeurs, sept championnats du monde des pilotes et 114 courses de Grand Prix, ce qui en fait l'une des trois équipes les plus prospères de l'histoire. Basée à Grove, dans l'Oxfordshire, Williams, qui évolue au sommet du sport automobile, continue de construire l'avenir de la Formule 1 grâce à une ingénierie de classe mondiale, à l'excellence de ses courses et à son engagement à rapprocher les fans de ce sport comme jamais auparavant.

À propos de dashmoto®

dashmoto® est une entreprise de mobilité électrique basée à San Francisco qui se consacre à la création de scooters combinant des matériaux avancés, un design moderne et un aspect pratique au quotidien.

La marque est surtout connue pour le carbon fiber dash 3, un scooter électrique portable qui a contribué à redéfinir la catégorie grâce à sa construction légère, son design raffiné et l'accent mis sur la mobilité du style de vie.

En associant une ingénierie haut de gamme à un design réfléchi, dashmoto® développe des produits qui permettent aux cyclistes de se déplacer dans leur ville avec confiance, efficacité et style. La mission de l'entreprise est de faire progresser la mobilité personnelle en créant des scooters qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi inspirants à conduire.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dashmoto.co. L'édition dash 3 Williams est désormais disponible à la vente sur l'ensemble du territoire américain.

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