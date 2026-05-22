dashmoto® y Atlassian Williams F1 Team lanzan el scooter eléctrico dash 3 Williams Edition

-dashmoto® y Atlassian Williams F1 Team lanzan oficialmente el scooter eléctrico de alto rendimiento dash 3 Williams Edition

SAN FRANCISCO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- dashmoto® (www.dashmoto.co) anunció hoy el lanzamiento oficial al mercado del dash 3 Williams edition, un scooter eléctrico de alto rendimiento con un diseño inspirado en Atlassian Williams F1 Team. El nuevo modelo representa la siguiente fase de la colaboración de dashmoto® con uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1, llevando la ingeniería inspirada en el automovilismo al mundo de la movilidad eléctrica personal.

dashmoto® founder Kim Ng officially reveals the dash 3 Williams edition to Williams Racing driver Carlos Sainz.

El dash 3 Williams Edition se presentó por primera vez en el CES 2026 de Las Vegas el pasado mes de enero, donde el prototipo dio a conocer la colaboración a la comunidad global de tecnología y movilidad.

Aprovechando el éxito del dash 3, el scooter eléctrico insignia de dashmoto®, la marca ya ha introducido una nueva categoría de movilidad personal definida por la portabilidad, la comodidad y la usabilidad en el día a día. La dash 3 ha demostrado la demanda de una forma de moverse más flexible y vanguardista, sentando las bases para la próxima evolución en rendimiento con el dash 3 Williams Edition.

Ahora, disponible para usuarios de todo el país, el dash 3 Williams Edition transforma esa visión en un vehículo de alto rendimiento listo para la producción, diseñado para usuarios que exigen más de su movilidad diaria.

El dash 3 Williams Edition estará presente en varios Grandes Premios de Fórmula 1 hasta 2026, donde dashmoto® exhibirá el scooter durante los fines de semana de carrera. Los aficionados que asistan al evento tendrán la oportunidad de ver el dash 3 Williams Edition de cerca y probarla en vivo.

Diseñada para ofrecer una experiencia de conducción más rápida, ligera y centrada en el rendimiento, el dash 3 Williams Edition se basa en la innovación de fibra de carbono de dashmoto® e introduce una dinámica de rendimiento mejorada. El resultado es un scooter que ofrece una conducción ágil y emocionante, ideal para la movilidad urbana moderna.

El corazón del dash 3 Williams edition es un chasis monocasco de fibra de carbono, un concepto estructural ampliamente utilizado en la ingeniería automotriz de alto rendimiento. Este bastidor inspirado en la competición ofrece una experiencia de conducción más controlada, con una maniobrabilidad más precisa, menor peso y mayor estabilidad.

El dash 3 Williams edition también presenta un perfil de conducción más elevado, lo que crea una posición de conducción más segura a la vez que mejora la comodidad y la visibilidad. Esta geometría refinada optimiza el control del piloto, manteniendo las proporciones elegantes y la portabilidad que definen la filosofía de diseño de dashmoto®.

El rendimiento se combina con la practicidad. El dash 3 Williams Edition ofrece hasta 25 millas (40 kilómetros) de autonomía con una sola carga, lo que permite a los usuarios recorrer mayores distancias sin renunciar a la eficiencia y la libertad que proporciona la movilidad eléctrica.

El diseño de tres ruedas, elemento central del dash 3 Williams Edition, está pensado para ofrecer una experiencia de conducción más estable, segura y fluida. Con tres puntos de contacto, proporciona una sólida sensación de equilibrio que hace que el movimiento sea suave e intuitivo desde el primer momento. Como lo concibió su fundador, Kim Ng, no se trata solo de cómo te mueves, sino de cómo te sientes al moverte, permitiendo a los usuarios centrarse menos en la estabilidad y más en la libertad de la conducción.

Visualmente, el dash 3 Williams Edition refleja la inconfundible identidad del equipo. Su diseño incorpora una paleta de azules característica, inspirada en la icónica decoración de competición de Williams, combinada con detalles llamativos que celebran la herencia de uno de los equipos más respetados del automovilismo. El resultado es un scooter que transmite rendimiento, innovación y una presencia inconfundible.

Detrás del dash 3 Williams Edition hay una historia que va mucho más allá del diseño de producto. Para Kim Ng, fundador de dashmoto®, la búsqueda del rendimiento es algo profundamente personal. Expiloto de competición, la trayectoria inicial de Ng estuvo marcada por una conexión inquebrantable con la velocidad, la precisión y la sensación de tener el control total del movimiento. Esa conexión se convirtió en la base de una nueva visión: trasladar esa misma capacidad de respuesta y control a la movilidad cotidiana.

El Dash 3 Williams Edition representa un regreso a esa mentalidad, aplicando conocimientos de competición de primer nivel a una categoría que históricamente ha carecido de ambición técnica. En lugar de simplemente crear otro dispositivo de movilidad, Ng se propuso recuperar una sensación, la confianza, la capacidad de respuesta y el control intuitivo que definen la conducción de alto rendimiento. Esta perspectiva es lo que hace que la colaboración con Williams sea única, uniendo a dos organizaciones que ven el rendimiento no como un añadido, sino como un punto de partida.

«El dash 3 Williams edition representa la fusión de dos mundos de la ingeniería», afirmó Kim Ng, fundador de dashmoto®. «Las carreras representan el máximo nivel de innovación en rendimiento. Al aplicar esa mentalidad a la movilidad personal, pudimos crear una experiencia de conducción más ágil, rápida y con mayor conexión con la carretera».

Con el lanzamiento del dash 3 Williams edition, dashmoto® continúa su misión de redefinir la forma en que las personas se mueven por las ciudades modernas, combinando materiales avanzados, ingeniería de precisión y un diseño innovador.

Puede encontrar más información sobre dash 3 Williams edition en www.dashmoto.co.

Acerca de Atlassian Williams F1 Team

Atlassian Williams F1 Team es uno de los equipos de Fórmula 1 más emblemáticos del mundo. Fundado en 1977 por Sir Frank Williams y Sir Patrick Head, el equipo ha ganado nueve Campeonatos Mundiales de Constructores, siete Campeonatos Mundiales de Pilotos y 114 Grandes Premios, lo que lo convierte en uno de los tres equipos más exitosos de la historia. Con sede en Grove, Oxfordshire, y compitiendo en la élite del automovilismo, Williams continúa construyendo el futuro de la Fórmula 1 a través de ingeniería de primer nivel, excelencia en las carreras y un compromiso por acercar a los aficionados al deporte como nunca antes.

Acerca de dashmoto®

dashmoto® es una empresa de movilidad eléctrica con sede en San Francisco, especializada en la creación de scooters que combinan materiales avanzados, diseño moderno y practicidad para el día a día.

La marca es especialmente conocida por el dash 3 de fibra de carbono, un scooter eléctrico portátil que revolucionó el sector gracias a su construcción ligera, su diseño refinado y su enfoque en la movilidad urbana.

Combinando ingeniería de vanguardia con un diseño cuidado, dashmoto® desarrolla productos que permiten a los usuarios moverse por sus ciudades con confianza, eficiencia y estilo. La misión de la empresa es impulsar la movilidad personal creando scooters que no solo sean funcionales, sino también inspiradores para conducir.

Más información en www.dashmoto.co. El dash 3 Williams Edition ya está disponible en todo Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985767/dashmoto_reveals_the_dash_3.jpg

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