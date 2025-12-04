EL PROGRAMA ESTRUCTURADO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE POINTER DE EE. UU., EL CUAL YA HA DEMOSTRADO MEJORAR LA COGNICIÓN, TAMBIÉN PUEDE MEJORAR LA APNEA DEL SUEÑO, LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LA RESILIENCIA COGNITIVA

- Una "receta" de intervención de estilo de vida de dos años probada en tres ensayos complementarios financiados por el NIH -

Puntos clave

Los resultados de tres ensayos complementarios financiados por el NIA para el ensayo POINTER de EE. UU. describieron efectos beneficiosos medidos por imágenes cerebrales, salud del sueño y regulación de la presión arterial.

La receta POINTER de EE. UU. es una intervención de estilo de vida saludable multicomponente de 2 años que ofrece apoyo estructurado regular, mejor regulación de la presión arterial del flujo sanguíneo al cerebro, reducción de los eventos respiratorios de la apnea del sueño y mayor resiliencia cognitiva para adultos con ciertos cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer.

SAN DIEGO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una intervención de estilo de vida saludable multicomponente de dos años con apoyo regular y estructurado, que ya ha demostrado que puede mejorar la cognición en adultos en riesgo de deterioro cognitivo, también puede mejorar la regulación de la presión arterial y reducir los eventos respiratorios de apnea del sueño por hora, según los nuevos datos informados hoy en la Conferencia sobre Ensayos Clínicos de la Enfermedad de Alzheimer (CTAD, por sus siglas en inglés) 2025 en San Diego. La intervención también puede proteger contra los efectos cognitivos negativos de ciertos cambios cerebrales relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

La receta de estilo de vida saludable se creó para el ensayo POINTER de la Alzheimer's Association, que publicó sus resultados iniciales en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) en julio pasado y los informó en la Conferencia Internacional de la Alzheimer's Association de 2025 (AAIC 2025). La intervención de estilo de vida multicomponente basada en la evidencia adaptada para la población de EE. UU. consiste en ejercicio físico regular, dieta MIND (intervención con las dietas mediterránea y DASH para retrasar la degeneración neuronal), desafío cognitivo mediante entrenamiento computarizado y otras actividades intelectuales y sociales, y revisión periódica de las métricas de salud y establecimiento de objetivos con un médico del ensayo.

"Estos ensayos nos indican que la intervención de estilo de vida POINTER de EE. UU. con apoyo estructurado tiene beneficios sustanciales y significativos para la salud más allá de mejorar la cognición, y los beneficios se encuentran en áreas conocidas por reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia", afirmó Maria C. Carrillo, Ph.D., directora científica de la Alzheimer's Association y directora de Asuntos Médicos. "Esta relación positiva puede multiplicar el impacto beneficioso de adherirse estrechamente a la 'receta' estructurada POINTER de EE. UU."

"En pocas palabras, ahora tenemos una imagen más completa de cómo la intervención POINTER de EE. UU. afecta a la salud cerebral y la salud en general también", agregó la Dra. Carrillo.

La intervención tuvo dos versiones, una estructurada y una autoguiada, que difirieron en intensidad, estructura, responsabilidad y apoyo proporcionado. Los participantes del ensayo en la intervención estructurada mostraron una mejora mayor en la cognición general en comparación con la intervención autoguiada, un beneficio que probablemente refleja la desaceleración del envejecimiento cognitivo en uno o dos años.

La mala regulación del flujo sanguíneo al cerebro y los problemas de sueño/patrones de sueño irregulares son factores de riesgo conocidos para el deterioro cognitivo y la demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, por lo que estos nuevos resultados describen los beneficios adicionales de la intervención estructurada POINTER de EE. UU.

Los nuevos informes de datos provienen de una serie de estudios auxiliares de la intervención POINTER de EE. UU. financiados por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés):

Un cuarto ensayo complementario, el ensayo POINTER-Microbiome, que presentó una ponencia en la CTAD de 2025, informará de forma más detallada en una fecha posterior.

El director del NIA, el Dr. Richard Hodes, señaló: "Me siento muy alentado por estos primeros hallazgos de los ensayos complementarios del POINTER de EE. UU., que ofrecen información valiosa sobre los mecanismos fisiológicos que pueden haber contribuido a los resultados positivos en el ensayo POINTER de EE. UU. Las próximas publicaciones y el análisis continuo de este rico conjunto de datos nos harán comprender de forma más profunda cómo las intervenciones multimodales pueden apoyar la salud del cerebro".

"Estos ensayos brindan una oportunidad sin precedentes para comprender mejor el impacto que los cambios en el estilo de vida saludable pueden tener en la salud general y en el riesgo de deterioro cognitivo y demencia", mencionó la Dra. Kristina McLinden, directora de Programas del NIA.

POINTER-zzz

En adultos mayores, los trastornos del sueño son muy frecuentes, con frecuencia no se detectan o no se tratan, y se asocian con malos resultados de salud cerebral, incluido el deterioro cognitivo. Esto destaca el sueño como un factor de riesgo modificable para el Alzheimer y otras enfermedades que causan demencia. Las intervenciones que mejoran el sueño también pueden mejorar la función cognitiva en adultos mayores. Dos componentes de la intervención estructurada POINTER en EE. UU. son la actividad física y la dieta saludable, que han demostrado mejorar la salud general del sueño.

El estudio POINTER-zzz examinó si los cambios en el estilo de vida podrían mejorar la calidad del sueño en un subconjunto de 780 adultos que participaron en el ensayo clínico POINTER de EE. UU. Casi el 65 % del grupo del ensayo tenía al menos apnea del sueño leve cuando comenzaron el estudio. POINTER-zzz utilizó pruebas de sueño sencillas que se hicieron en casa. Las pruebas implican el uso de dispositivos similares a relojes durante la noche para medir la apnea del sueño, la inquietud y otras interrupciones del sueño.

Los trastornos respiratorios por apnea del sueño disminuyeron entre 1 y 2 eventos por hora de sueño en los participantes del ensayo en la intervención estructurada frente a los del grupo con intervención autoguiada.

"Estamos entusiasmados con este hallazgo, ya que muestra que la intervención estructurada mejora no solo la cognición sino también otros comportamientos que afectan a la salud cerebral, lo que puede aumentar la protección contra la demencia", comentó Laura D. Baker, Ph.D., profesora de Medicina Interna y Ciencias de la Salud Pública; y directora asociada, del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Wake Forest en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest, Winston Salem, Carolina del Norte. "El efecto positivo de la intervención estructurada sobre el sueño profundiza la importancia de los resultados del ensayo POINTER de EE. UU. para los estadounidenses mayores". La Dra. Baker es una de los investigadoras principales del ensayo principal y el investigador principal del ensayo complementario del sueño.

POINTER-NV

El cerebro requiere de un flujo sanguíneo adecuado para mantener un suministro constante de oxígeno y nutrientes. Si bien la relevancia de la reducción del flujo sanguíneo al cerebro en la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas está bien documentada, pocos estudios han investigado cómo la salud vascular es esencial para regular el flujo sanguíneo en el cerebro; este fue el enfoque principal del ensayo complementario neurovascular.

El ensayo complementario POINTER-NV inscribió a 491 participantes del ensayo principal que completaron pruebas integrales de salud vascular al inicio del estudio, en el mes 12 y en el mes 24. Se utilizaron varios tipos de procedimientos, como la ecografía y el monitoreo continuo de la presión arterial, para medir la estructura y la función de los vasos sanguíneos en el cuerpo y en el cerebro.

Muchos participantes del POINTER-NV tienen problemas que tensan el corazón y los vasos sanguíneos, como arterias obstruidas, arterias rígidas o caídas de la presión arterial cuando se ponen de pie. Los investigadores encontraron beneficios significativos en la intervención estructurada en el sistema cardiovascular y su capacidad para responder a los cambios repentinos en la presión arterial, lo que indica una mejor regulación de la presión arterial, en comparación con el grupo autoguiado. La intervención estructurada también mejoró varias medidas de la salud de los vasos sanguíneos en la arteria más grande del cuerpo y las principales arterias que irrigan el cerebro.

"Nuestros hallazgos indican que una intervención estructurada en el estilo de vida multidominio puede mejorar la capacidad del cuerpo para regular la presión arterial, lo que es crucial para que haya un flujo sanguíneo cerebral adecuado al cerebro. Una mejor regulación de la presión arterial también puede reducir los cambios vasculares relacionados con el envejecimiento que permiten un flujo sanguíneo pulsante y perjudicial, demasiado rápido y excesivo, hacia el cerebro. Estos beneficios pueden ayudar a apoyar la función cognitiva y la salud general del cerebro en los participantes del ensayo POINTER de EE. UU.", señalaron los investigadores principales del estudio auxiliar, los doctores Brinkley y Shaltout.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging es la primera investigación a gran escala sobre cómo las intervenciones en el estilo de vida afectan a los marcadores biológicos del Alzheimer y la demencia en el cerebro. Se invitó a los participantes del ensayo de los cinco sitios principales del estudio a recibir imágenes de resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones (PET) Aβ y tau para evaluar los efectos de la intervención POINTER de EE. UU. en la salud cerebral, incluidos (1)biomarcadores de imágenes cerebrales de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad cerebrovascular y (2)beneficios cognitivos que fueron influenciados por estos biomarcadores.

POINTER-Neuroimaging inscribió a aproximadamente el 50 % de los participantes del ensayo principal. Los investigadores encontraron que las personas del ensayo con ciertos cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer (menor volumen del hipocampo o mayor acumulación de proteína tau) tuvieron mayores beneficios cognitivos de la intervención estructurada en el estilo de vida que aquellas con estos cambios cerebrales en el grupo autoguiado. Sin embargo, la presencia, ausencia o nivel de amiloide en el cerebro no afectó la cantidad de beneficio cognitivo.

"La participación en la intervención estructurada del ensayo POINTER de EE. UU. protegió contra los efectos negativos de la acumulación de ovillos de tau o del menor volumen basal del hipocampo", afirmó la Dra. Susan Landau, investigadora principal del ensayo complementario. "En otras palabras, las personas con ciertas características cerebrales de riesgo vieron mayores beneficios cognitivos después de la intervención, pero la acumulación de amiloide, el biomarcador primario que define la enfermedad de Alzheimer, no fue una de esas características de riesgo. Esto significa que las personas con acumulación de amiloide experimentan los mismos beneficios de la intervención que aquellas sin amiloide".

Los ensayos complementarios POINTER de EE. UU. están respaldados por las siguientes subvenciones del NIH:

