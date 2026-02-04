El presidente de Letonia visita el nuevo centro de datos de Delska, uno de los más sostenibles del Báltico

RIGA, Letonia, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, visitó el centro de datos de 10 MW de Delska en Riga el 3 de febrero, antes de su inauguración oficial. El director ejecutivo de Delska, Andris Gailitis, y el director técnico, Rihards Kaletovs, presentaron la planta y hablaron sobre su papel en el apoyo a las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), así como a la soberanía digital europea.

President of Latvia visits Delska new 10 MW data center in Riga, one of the most sustainable in the Baltic countries and tailored for AI & HPC needs. Photo source: Chancery of the President of Latvia.

"Los centros de datos ubicados en Letonia son esenciales para el desarrollo de las empresas de tecnología y para la resiliencia digital del país. Por lo tanto, es importante que el estado reconozca no solo los desafíos, sino también las oportunidades que ofrecen los proveedores de servicios de centros de datos para fortalecer la competitividad de Letonia. Lo que hemos visto y comentado hoy con los representantes de la empresa demuestra que esta ha adoptado un enfoque con visión de futuro a la hora de planificar la capacidad del nuevo centro de datos y desarrollar una infraestructura sostenible y eficiente desde el punto de vista energético para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios a sus clientes", declaró el presidente Rinkevics después de la reunión.

Ya reconocida por profesionales y posibles clientes, la planta es uno de los centros de datos más avanzados de los países bálticos. El sitio modular de 7.100 metros cuadrados admite hasta 250 kW de capacidad de rack y está diseñado para un crecimiento a largo plazo, con energía de red asegurada y la capacidad de expandirse hasta 30 MW en terrenos adquiridos.

Gailitis describió las tendencias mundiales que están dando forma al sector de los centros de datos, incluida la rápida adopción de la IA y la creciente presión sobre la disponibilidad de energía en los centros establecidos de Europa. Debido a las limitaciones de capacidad, las empresas están trasladando su infraestructura a regiones con acceso a energía y espacio para crecer. En este contexto, se destacó la creciente competitividad de los estados bálticos como ubicaciones para centros de datos. La nueva planta de Delska, desarrollada con una inversión superior a los 30 millones de euros, demuestra un gran potencial de exportación y su capacidad para atraer clientes internacionales.

La sostenibilidad fue un tema central de la visita. El centro de datos se alimenta íntegramente con energía renovable procedente de parques eólicos, parques solares e hidroeléctricos del norte de Europa, así como de todas las plantas de Delska en Letonia y Lituania. Los generadores de respaldo funcionan con diésel renovable Neste MY, mientras que la electricidad generada durante el mantenimiento se redirigirá a los consumidores para reducir el desperdicio. Delska está en conversaciones con la empresa municipal de calefacción de Riga sobre la reutilización del calor residual para abastecer a los edificios residenciales.

Construida para lograr una eficiencia energética inferior a 1,3, la planta utiliza contención de pasillo caliente, soluciones avanzadas de refrigeración libre, sistemas Weiss Technik Vindur® CoolW@ll y enfriadores Trane. Admite refrigeración por aire y por líquido directo al chip para cargas de trabajo de GPU de alta densidad.

El centro de datos cuenta con la certificación de diseño Tier III del Uptime Institute y está previsto que obtenga la certificación de planta Tier III en marzo. El evento oficial de apertura del centro de datos EU North Riga LV DC1 está prevista para el 8 de abril.

Delska es uno de los principales operadores de centros de datos en la región báltica, con más de 26 años de experiencia en TI e infraestructura de red. La empresa ofrece servicios en la nube, alquiler de servidores, coubicación, redes, seguridad y servicios gestionados, y opera plantas de 19 MW en Letonia y Lituania.

