국제건선협회연맹(IFPA), 2025 세계 건선의 날 맞아 건선 도미노 효과 중단 촉구

IFPA, 건선과 정신건강의 밀접한 연관성 인식 및 그 파괴적인 파급효과 방지 위한 행동 촉구

스톡홀름, 2025년 10월 25일 /PRNewswire/ -- 전 세계는 매년 10월 29일 '세계 건선의 날(World Psoriasis Day)'을 맞아 전 세계 6000만 명 이상의 건선 질환자와 연대해 건선에 대한 인식을 제고하고 있다. 올해 국제건선협회연맹(International Federation of Psoriasis Associations•IFPA)은 '도미노 효과를 멈추자(Stop the Domino Effect)'는 글로벌 캠페인을 시작한다.

IFPA의 '도미노 효과를 멈추자' 캠페인은 정책 결정자, 의료 전문가, 일반 대중에게 건선이 단순한 피부 질환이 아니라 당뇨와 심혈관 질환부터 우울증에 이르기까지 연쇄적인 심각한 건강 문제를 유발하며 삶에 큰 변화를 미치는 심각한 전신 질환임을 인식해줄 것을 촉구한다. 이 캠페인은 따라서 통합적 치료와 조기 개입 및 전 세계적으로 평등한 치료 접근성이 시급히 필요하다는 점을 강조한다. IFPA는 각국 보건 당국에 건선을 국가 비전염성 질환(NCD) 전략에 포함시키고, 환자들이 신체적•정신적 건강 모두를 포괄하는 치료를 받을 수 있게 보장할 것을 요구하고 있다.

World Psoriasis Day 2025 - campaign main theme

건선은 오랫동안 단순한 피부 질환으로 오해받아 왔지만, 사실 평생 지속되는 면역 매개 질환(immune-mediated condition)으로 전신에 영향을 미친다. 신체 면역 체계가 피부 세포를 과다하게 생산하게 만들어, 통증과 염증, 가려움을 동반한 질환을 일으킨다. 그러나 이로 인한 피해는 피부 표면을 넘어 훨씬 더 광범위하게 영향을 미친다.

최근 연구에 따르면 건선은 비만, 당뇨, 심혈관 질환, 대사증후군 같은 다른 NCD과 밀접하게 연관되어 있다. 건선 환자 3명 중 1명은 건선성 관절염(psoriatic arthritis)에 걸리는데, 이는 영구적 손상과 장애를 초래할 수 있는 고통스러운 염증성 관절 질환이다.

이러한 부담은 정신 건강에도 부정적인 영향을 미친다. 건선 환자는 심각한 심리적 고통을 겪을 가능성이 일반인에 비해 2배 이상 높고, 정신 건강 장애가 발생할 위험도 109%가 더 높다. 10명 중 1명은 우울증 진단을 받은 상태로 생활하며, 절반에 가까운 환자는 심각한 불안에 시달린다. 낙인도 만연하여, 5명 중 4명은 건선으로 인해 차별을 당한 적이 있다고 밝혔으며, 3명 중 1명은 그로 인해 교육이나 직업 기회를 포기해야 했다.

프리다 둥거(Frida Dunger) IFPA 사무총장은 "건선 질환의 도미노 효과를 멈춰야 하며, 지금 당장 이를 위한 행동에 나서야 한다"며 이같이 덧붙였다. "건선 질환은 환자 삶의 모든 부분에 심각한 영향을 미치며, 정신 건강과 밀접하게 연관되어 있음을 인식할 때가 됐다. 또한 건선이 단순한 피부 질환이 아니라는 사실을 더 잘 이해하기 위해 애써야 한다. 건선을 조기에 최적의 방법으로 종합적으로 치료한다면 다른 심각한 질환들의 연쇄적 발생을 예방할 수 있다. 정책 결정자와 의료진은 서둘러 이 질환을 앓고 있는 이들의 목소리에 귀 기울여야 한다. 건선의 도미노 효과를 멈춰야 비로소 많은 이들의 삶을 근본적으로 개선하고 예방 가능한 고통으로부터 구할 수 있다."

이번 세계 건선의 날, IFPA는 전 세계에 도미노 효과를 멈출 때가 됐음을 상기시킨다.

올해 캠페인에 대해 자세히 알아보기:

https://www.ifpa-pso.com/global-actions-overview/world-psoriasis-day

IFPA 소개

국제건선협회연맹(IFPA)은 1971년 설립되어 스웨덴 스톡홀름에 본부를 두고 있으며, 건선 질환으로 고통받는 모든 이들을 대변하는 글로벌 조직이다. IFPA 회원 단체에는 국가 및 지역 환자 협회가 포함되며, 전 세계 6000만 명 이상의 환자를 대표한다. IFPA는 글로벌 연합, 세계 건선의 날 캠페인, IFPA 포럼, 세계 건선•건선성 관절염 대회(World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference)를 통해 건선 질환을 더 강력하고 포용적인 보건 시스템 구축의 핵심 관점으로 재정의하고 있다. 자세히 알아보기: https://www.ifpa-pso.com/

