2025 年世界牛皮癬日：IFPA 呼籲停止牛皮癬的骨牌效應

25 10月, 2025, 08:44 CST

IFPA 呼籲認識牛皮癬與精神健康之間的密切關係，並採取停止造成極嚴重連鎖反應的行動。

斯德哥爾摩 2025年10月25日 /美通社/ -- 每年 10 月 29 日，全球社會都會紀念「世界牛皮癬日」，提高公眾意識和團結全球超過 6000 萬位牛皮癬患者。今年，國際牛皮癬協會聯合會 (IFPA) 發起「停止骨牌效應」的全球運動。

IFPA 的「停止骨牌效應」正在呼籲政策制定者、醫療專業人士和公眾認識牛皮癬：這是一種嚴重、有系統兼影響生活的疾病，並引發一連串嚴重健康問題——從糖尿病、心血管疾病到憂鬱症。該活動強調全球對綜合治療、早期干預與平等治療機會的迫切需要。該組織呼籲衛生當局納入牛皮癬為國家非傳染病 (NCD) 策略，並確保患者獲得處理身心健康的治療。

2025 年世界牛皮癬日－活動主題
牛皮癬因為一直以來遭到誤解，而並非「只是一種皮膚病」。然而，它是影響全身兼終身免疫介導疾病。人體免疫系統會觸發皮膚細胞過度增生，而導致疼痛、發炎兼痕癢的斑塊。但是，這傷害遠不止於表面。

最近研究顯示，牛皮癬與其他非傳染病 (NCD) （例如例如肥胖、糖尿病、心血管疾病和代謝綜合症等）密切相關。三分之一牛皮癬患者會出現牛皮癬關節炎，這是疼痛的關節炎疾病，可導致永久傷害和傷殘。

這重擔延伸至精神健康。牛皮癬患者面對嚴重心理困擾機會是普通人的兩倍多，而罹患精神疾病風險較普通人高 109%。十份之一牛皮癬患者確診患有憂鬱症，而近一半牛皮癬患者報告出現嚴重焦慮。這種歧視甚為普遍：五份之四皮癬患者表示因患病而遭受歧視，而三份之一皮癬患者因此而必須放棄接受教育或就業的機會。

  • IFPA 執行董事 Frida Dunger 表示**：「我們必須停止牛皮癬病的骨牌效應，並須馬上採取行動。」*現在是時候認識牛皮癬病嚴重影響患者生活各方面，並與精神健康密切相關。現在也是時候進一步了解牛皮癬，它不只是一種皮膚病。如果我們及早治療牛皮癬，並採用最佳可能治療和整體方法，我們可預防大量其他嚴重疾病。政策制定者和醫療提供者必須採取緊急行動，聆聽患者的聲音。停止牛皮癬的骨牌效應，可幫助徹底改善許多人的生活和免受可預防的痛苦。—*Frida 補充

IFPA 值此「世界牛皮癬日」，提醒世界：現在是時候停止此骨牌效應。

如欲更了解今年活動資料，請瀏覽：
https://www.ifpa-pso.com/global-actions-overview/world-psoriasis-day

關於 IFPA
國際牛皮癬協會聯合會 (IFPA) 於 1971 年成立，總部位於瑞典斯德哥爾摩。它是個全球組織，致力為全部牛皮癬患者爭取權益。IFPA 的成員包括國家和地區的病人協會，並代表全球超過 6000 萬人。IFPA 正在透過全球聯盟、「世界牛皮癬日」活動、IFPA 論壇和世界牛皮癬病及牛皮癬關節炎會議，而作為更強大兼更包容醫療系統的重要視角，重新定義牛皮癬病。了解更多：https://www.ifpa-pso.com/

