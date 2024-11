DXC Technology ha sido clasificada como el mejor proveedor de tecnología de seguros de vida y rentas vitalicias por Everest Group

El puesto número uno refleja la posición de DXC como proveedor confiable de soluciones de tecnología de seguros para sus clientes en todo el mundo.

ASHBURN, Virginia, 15 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios de tecnología global que aparece en la lista Fortune 500, ha sido clasificada como el proveedor líder de tecnología de seguros de vida y renta vitalicia (L&A) en un nuevo informe de la firma global de investigación y análisis Everest Group.

En su informe anual inaugural, "Leading 50TM Life & Annuity (L&A) Insurance Technology Providers" (Los 50 principales proveedores de tecnología de seguros de vida y rentas vitalicias), Everest Group clasificó a las empresas en función de los ingresos, el alcance geográfico de la base de clientes, la cobertura de la línea de negocios y la cobertura de la cadena de valor. El informe destacó la experiencia en innovación de DXC como un diferenciador clave. DXC trabaja con clientes globales como un socio confiable, y ayuda a las aseguradoras a transformar y modernizar sus operaciones.

"DXC Technology ha sido incluida en la cima de la investigación inaugural Leading 50™ Life & Annuities (L&A) Insurance Technology Providers 2024 de Everest Group. "Esto se atribuye a la cobertura de sus ofertas tecnológicas en todos los productos principales, funciones de la cadena de valor y una presencia de clientes global y bien diversificada", afirmó Ronak Doshi, socio de Everest Group. "Su enfoque estratégico en temas fundamentales del mercado, como la suscripción acelerada y la habilitación de canales de distribución, ha reforzado aún más su propuesta de valor para las aseguradoras de L&A".

DXC ofrece a los clientes de seguros de vida y rentas vitalicias soluciones digitales de extremo a extremo que transforman y agilizan los procesos de los seguros, lo que permite acelerar la comercialización y mejorar la experiencia del cliente. Además, DXC permite a las aseguradoras escalar con la nube, impulsar la innovación con IA y proteger sistemas críticos. Con un enfoque en la modernización, DXC tiene soluciones que aceleran el viaje de transformación hacia la innovación digital.

Al aprovechar la experiencia de más de 40 años de innovación, DXC tiene más de mil clientes en la industria de seguros y ha procesado más de mil millones de pólizas utilizando las soluciones DXC. Veintiuna de las 25 aseguradoras más importantes del mundo confían en DXC para brindar soluciones que les permitan resolver desafíos comerciales esenciales y mantenerse enfocadas en realizar trabajos críticos para su misión.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por nuestro liderazgo en el mercado global de seguros de vida y rentas vitalicias", afirmó Ray August, director general de Software de Seguros y BPS. "Tenemos la suerte de trabajar con algunas de las aseguradoras más importantes del mundo y estamos comprometidos con acompañar a nuestros clientes en el punto en el que se encuentren en su recorrido hacia la transformación digital. Continuaremos impulsando la innovación que transforma la industria de seguros".

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan las expectativas y convicciones actuales, y no puede garantizarse que pueda alcanzarse o vaya a alcanzarse ningún resultado, objetivo o plan expuesto en cualquier declaración prospectiva. Tales afirmaciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en dichas afirmaciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para una descripción escrita de estos factores, vea la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones, que solo son válidas en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva, ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posterior a la fecha de este documento o que refleje la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas a nivel mundial a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica, a la vez que moderniza las tecnologías de la información, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Encuentre más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

