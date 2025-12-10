DXC lanza AdvisoryX y publica nuevos datos sobre las deficiencias en la ejecución de IA a nivel mundial

ASHBURN, Virginia, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder en tecnología e innovación empresarial, anunció el lanzamiento de AdvisoryX, grupo de asesoramiento y consultoría mundial diseñado para ayudar a las empresas a abordar sus retos estratégicos, operativos y tecnológicos más complejos. Junto con el lanzamiento, DXC publicará un nuevo estudio mundial que destaca las principales contradicciones en la forma en que las organizaciones priorizan y ponen en práctica la IA, lo que demuestra que, si bien la IA es una prioridad a nivel directivo, muchas empresas carecen del modelo de negocio, modelo operativo y gobernanza necesarios para convertir sus ambiciones en resultados.

"Las empresas están sometidas a una intensa presión para 'aplicar la IA', pero la mayoría aún carece de los aspectos básicos necesarios: datos optimizados, casos de negocio claros, liderazgo alineado y la arquitectura técnica adecuada. Debido a ello, el 94 % de las empresas afronta dificultades en la ejecución y los proyectos piloto no logran escalar. AdvisoryX ayuda a eliminar estas deficiencias, ya que permite a las organizaciones construir desde cero al establecer bases técnicas sólidas, redefinir procesos en torno al valor, implementar operaciones y validaciones disciplinadas y diseñar interfaces que hagan que la IA funcione para las personas. El resultado es una IA que escala de manera responsable y ofrece un impacto cuantificable".

- Pete McEvoy, director global de AdvisoryX Group en DXC Technology

AdvisoryX se lanza con una nueva investigación mundial

AdvisoryX combina la experiencia en estrategia corporativa, excelencia operativa, transformación tecnológica, personas y cultura, finanzas, riesgos y experiencia de usuario de DXC. La unidad de negocio reúne la experiencia en consultoría con la tradición en ingeniería de DXC para ayudar a las organizaciones a identificar desafíos, diseñar modelos operativos futuros y ejecutar transformaciones a gran escala. Para respaldar estas características, AdvisoryX ha creado su motor de investigación para avanzar al ritmo de los negocios, y ofrece información continua que es oportuna, práctica y está en consonancia con los desafíos reales que afrontan los líderes. Como parte del lanzamiento, AdvisoryX publicó su primer estudio mundial* en el que se analiza de qué manera las organizaciones planifican, implementan y amplían la IA. Los hallazgos incluyen:

El 77 % de los líderes afirma que la IA es una prioridad a nivel directivo.

El 30 % planea implementar IA agéntica en unos meses

El 65 % no puede elaborar un caso de negocio definido para IA.

El 94 % enfrenta importantes desafíos al momento de implementar IA a gran escala

Estos resultados ponen de manifiesto una deficiencia en la ejecución. Aunque la IA es una prioridad a nivel directivo, dos tercios de las organizaciones aún carecen de un caso de negocio definido, lo que sugiere que su adopción suele estar motivada por la presión más que por los resultados. Las deficiencias también se extienden más allá de la planificación a cinco desafíos de ejecución interconectados en materia de estrategia, enfoque de implementación, alineación de liderazgo, preparación organizativa y capacidad técnica. Para reducir estas deficiencias, es necesario tratar la IA como una prioridad ejecutiva fundamental y alinear la inversión con valores medibles. Según el estudio, los líderes empresariales también prevén cambios importantes en la forma en que la IA redefinirá los ámbitos laborales y de toma de decisiones:

El 50 % espera modelos híbridos en los que la IA opere con autonomía parcial y los seres humanos aprueben las decisiones clave.

El 31 % espera que la IA ayude principalmente a los seres humanos y solo el 15 % espera una IA totalmente autónoma a corto plazo.

Para 2028, el 81 % de los líderes espera que la IA aumente la demanda de trabajadores, en especial, en los ámbitos de tecnología de la información, datos, ciberseguridad y desarrollo de software, lo que supone una redefinición a gran escala de funciones y competencias.

Soluciones de IA integrada de DXC

Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, las empresas deben ver más allá de la eficiencia y centrarse en las nuevas capacidades y el crecimiento que podría generar. AdvisoryX ayuda a reducir estas deficiencias al alinear los beneficios operativos inmediatos con una estrategia de futuro guiada por Xponential, el marco comprobado de DXC para acelerar la adopción empresarial. Para convertir la ambición de la IA en resultados para toda la organización, DXC ha desarrollado cinco soluciones integradas que abarcan todo el ciclo de vida:

AI Core: fundamentos para la IA de nivel empresarial, incluidos datos, modelado, gobernanza y arquitectura de plataformas.

fundamentos para la IA de nivel empresarial, incluidos datos, modelado, gobernanza y arquitectura de plataformas. AI Reinvent: casos de uso comprobados en el sector en modelos operativos asistidos por humanos, semiautónomos y autónomos.

casos de uso comprobados en el sector en modelos operativos asistidos por humanos, semiautónomos y autónomos. AI Interact: flujos de trabajo rediseñados e interfaces naturales que permiten una colaboración fluida entre las personas y la IA.

flujos de trabajo rediseñados e interfaces naturales que permiten una colaboración fluida entre las personas y la IA. AI Validate: pruebas continuas, observación y gobernanza para garantizar la precisión, calidad y seguridad.

pruebas continuas, observación y gobernanza para garantizar la precisión, calidad y seguridad. AI Manage: operaciones de producción y gestión del ciclo de vida para modelos e infraestructuras en constante evolución.

Estas soluciones interconectadas ayudan a los clientes a acelerar la adopción, gestionar el riesgo y ofrecer valor sostenible para toda la empresa.

Nueva identidad de marca de DXC

A medida que DXC ingresa en esta nueva fase de crecimiento, también presentamos una identidad de marca mundial renovada que refleja nuestra nueva orientación corporativa. Desde que se fundó, DXC ha ayudado a las organizaciones más grandes del mundo a gestionar y modernizar sus sistemas vitales de misión. Nuestros puntos fuertes tradicionales siguen siendo fundamentales para esta estrategia, entre ellos nuestra profunda experiencia en ingeniería, nuestra capacidad de ejecución y entrega, nuestra habilidad para resolver problemas complejos, nuestra tradición de colaboraciones de confianza y nuestras décadas de liderazgo en los sectores bancario, público, turístico, de seguros, de salud y de transporte, así como en otros sectores altamente regulados.

"Nuestra identidad visual ahora está a la altura del ritmo y la ambición de nuestra estrategia. Esta renovación refleja en qué nos estamos convirtiendo como organización: más centrados, más unidos y más alineados con el futuro impulsado por la inteligencia artificial hacia el que se dirigen nuestros clientes en esta era de cambios exponenciales. Refleja nuestra evolución y refuerza nuestro compromiso de ayudar a las empresas a funcionar de forma más inteligente hoy en día, modernizar sus bases y transformarse con confianza de cara al futuro".

- Anthony Pappas, director de Marketing de DXC Technology

La identidad de la nueva imagen de marca captura esta evolución con un sistema visual más claro y moderno, diseñado para un mundo impulsado por la IA. Esta nueva imagen destaca la simplicidad, la precisión y la finalidad y refuerza el papel de DXC como socio de confianza que ayuda a las empresas a funcionar de forma más inteligente, transformarse de forma más rápida y descubrir nuevas fuentes de valor. El renovado lenguaje de diseño, el tono y la experiencia digital generan mayor coherencia en todos los mercados y ponen de manifiesto el compromiso de DXC con ofrecer soluciones integradas y basadas en el conocimiento.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es socia líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales y rápidos. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com



*Este estudio se llevó a cabo en agosto de 2025 y contó con la participación de 2.496 personas que ocupan puestos de liderazgo en tecnología y negocios en empresas a nivel mundial de 23 países.

