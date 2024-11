DXC Technology wird von der Everest Group zum besten Technologieanbieter für Lebens- und Rentenversicherungen gewählt

Der erste Platz spiegelt die Position von DXC als vertrauenswürdiger Anbieter von Versicherungstechnologielösungen für seine Kunden in aller Welt wider

ASHBURN, Va., 15. November 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Fortune-500-Anbieter für globale Technologiedienstleistungen, wurde in einem neuen Bericht des globalen Forschungs- und Analystenunternehmens Everest Group zum führenden Anbieter von Versicherungstechnologien für Lebens- und Rentenversicherungen (L&A) ernannt.

DXC ranked No. 1 in Everest Group

In ihrem ersten Jahresbericht „Leading 50TM Life & Annuity (L&A) Insurance Technology Providers" hat die Everest Group eine Rangliste der Unternehmen erstellt, die auf den Einnahmen, dem geografischen Umfang des Kundenstamms, der Abdeckung der Geschäftsbereiche und der Wertschöpfungskette basiert. Der Bericht hebt die Innovationskompetenz von DXC als wesentliches Unterscheidungsmerkmal hervor. DXC arbeitet mit globalen Kunden als vertrauenswürdiger Partner zusammen und unterstützt Versicherer bei der Transformation und Modernisierung ihrer Geschäftsabläufe.

„DXC Technology wurde in der Everest Group-Studie ,Leading 50™ Life & Annuities (L&A) Insurance Technology Providers 2024' an die Spitze gesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ihr Technologieangebot alle wichtigen Produkte und Funktionen der Wertschöpfungskette abdeckt und eine gut diversifizierte, globale Kundenbasis aufweist", sagte Ronak Doshi, Partner bei der Everest Group. „Ihr strategischer Fokus auf zentrale Marktthemen wie beschleunigte Risikoprüfung und Vertriebskanaloptimierung hat ihr Wertversprechen für Lebens- und Rentenversicherer weiter gestärkt."

DXC bietet Lebens- und Rentenversicherungskunden durchgängige, digitale Lösungen, die Versicherungsprozesse transformieren und rationalisieren, die Markteinführung beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern. Darüber hinaus ermöglicht DXC den Versicherern, mit der Cloud zu skalieren, Innovationen mit KI voranzutreiben und kritische Systeme zu sichern. DXC konzentriert sich auf die Modernisierung und bietet Lösungen, die den Weg zur digitalen Innovation beschleunigen.

DXC nutzt das Know-how von mehr als 40 Jahren Innovation und hat mehr als 1.000 Kunden in der Versicherungsbranche, die mehr als 1 Milliarde Policen mit DXC-Lösungen bearbeitet haben. 21 der 25 weltweit führenden Versicherer vertrauen auf die Lösungen von DXC, die es ihnen ermöglichen, wichtige geschäftliche Herausforderungen zu meistern und sich auf ihre geschäftskritische Arbeit zu konzentrieren.

„Wir fühlen uns geehrt, für unsere weltweite Marktführerschaft in der Lebens- und Rentenversicherung anerkannt zu werden", so Ray August, Geschäftsführer, Insurance Software & BPS. „Wir sind in der glücklichen Lage, mit einigen der weltweit größten Versicherer zusammenzuarbeiten, und sind bestrebt, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie sich auf ihrem Weg der digitalen Transformation befinden. Wir werden weiterhin Innovationen vorantreiben, die die Versicherungsbranche verändern."

Ein Auszug aus dem Bericht der Everest Group kann hierhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4303247-1&h=216903306&u=https%3A%2F%2Fdxc.com%2Fus%2Fen%2Fabout-us%2Fawards-and-recognition%2Fdxc-named-mainframe-services-leader-by-everest&a=.abgerufen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen stellen aktuelle Erwartungen und Überzeugungen dar, und es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse, Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im Jahresbericht von DXC auf Form 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

