DXC presenta AMBER, su plataforma de software automotriz de última generación, en el CES 2026

ASPECTOS DESTACADOS DXC presenta AMBER, una plataforma de software automotriz de última generación diseñada para mejorar los sistemas de infoentretenimiento a bordo de los vehículos, desarrollada por DXC Luxoft.

AMBER ofrece a los fabricantes de automóviles una plataforma que se adapta a la arquitectura de cualquier vehículo, lo que reduce el tiempo de desarrollo en un 50 %.

El enfoque estandarizado de AMBER elimina el desarrollo redundante y logra un ahorro del 30 % en los costos.

AMBER cumple al 100 % con las normas automotrices, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la innovación, mientras DXC se encarga de la seguridad y el mantenimiento.

ASHBURN, Virginia, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy AMBER, una plataforma de software automotriz de última generación diseñada para mejorar los sistemas de infoentretenimiento a bordo de los vehículos, desarrollada por DXC Luxoft, el integrador de sistemas de software automotriz de DXC. Con capacidades de IA integradas, AMBER permite a los fabricantes de automóviles navegar por la creciente complejidad de los vehículos definidos por software, al optimizar los flujos de trabajo de ingeniería de software a bordo, acelerar los lanzamientos, reducir los costos de integración y mejorar la experiencia a bordo. Gracias a la arquitectura abierta de AMBER, los conductores pueden disfrutar de interacciones digitales fluidas en la cabina, con asistentes de voz con IA, funciones del vehículo altamente personalizadas e interfaces digitales modernas y mejoradas que transforman el tiempo de viaje en experiencias a la medida.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

El sector automovilístico está experimentando una rápida transformación, con cada vez mayor complejidad técnica y ciclos de desarrollo cada vez más ajustados. Los fabricantes de automóviles buscan una ventaja competitiva que les permita diferenciarse rápidamente, por lo que priorizan la tecnología y la innovación. Desarrollado en colaboración con socios líderes del ecosistema automotriz, AMBER combina componentes de software modulares con servicios listos para usar que simplifican el desarrollo y la integración.

AMBER ofrece a los fabricantes de automóviles la libertad de innovar, acelerar la entrega y estar preparados para el futuro. En lugar de empezar desde cero, los fabricantes pueden adoptar componentes básicos probados para el infoentretenimiento, los cuadros de instrumentos y la conectividad, con el respaldo de una ingeniería moderna y optimizada. Como resultado, los fabricantes de automóviles pueden reducir de forma significativa los costos de integración y lanzar nuevas funciones al mercado en menos de la mitad del tiempo en comparación con los métodos tradicionales.

"AMBER supone un cambio revolucionario para el sector automotriz. AMBER ofrece a nuestros clientes la libertad de centrarse en la diferenciación de marca y en la rapidez de comercialización, a la vez que reduce la complejidad y maximiza el valor. Estamos creando una base que hace que la integración de software sea predecible, escalable y preparada para el futuro, al liderar la revolución de los vehículos definidos por software".

- Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería, DXC Technology

Al dar prioridad a la independencia del hardware y a las actualizaciones continuas, AMBER garantiza que los fabricantes puedan adaptarse rápidamente a la evolución de la tecnología y a las expectativas de los consumidores, a la vez que mantienen el cumplimiento de las normas y regulaciones del sector. La plataforma es compatible con modelos de integración abiertos, lo que ofrece a los clientes un control total sobre su hoja de ruta de software, a la vez que se benefician de la experiencia de DXC en programas automotrices a gran escala. AMBER integra soluciones de IA de terceros para ofrecer una experiencia de usuario superior y es compatible con vehículos de lujo, comerciales y motocicletas.

DXC es un socio de confianza en el sector automovilístico para ocho de los diez mayores fabricantes de vehículos del mundo, lo que impulsa el futuro de la movilidad y la fabricación. El software DXC Luxoft equipa a más de 50 millones de vehículos y ayuda a fabricantes de automóviles como Mercedes-Benz AG, Ferrari y CARIAD a fabricar un vehículo cada tres segundos. AMBER se presentará en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de Las Vegas, del 6 al 9 de enero de 2026, con demostraciones en vivo disponibles. Más información sobre AMBER aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas mundiales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales y rápidos. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Más información en dxc.com.

