DXC Technology classé premier fournisseur de technologies d'assurance vie et rente par Everest Group

La première place reflète la position de DXC en tant que fournisseur éprouvé de solutions technologiques d'assurance à ses clients dans le monde entier

ASHBURN, Virginie, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a été classé premier fournisseur de technologies d'assurance vie et rente (L&A) dans un nouveau rapport du cabinet mondial de recherche et d'analyse Everest Group.

DXC ranked No. 1 in Everest Group

Dans son premier rapport annuel, « Leading 50TM Life & Annuity (L&A) Insurance Technology Providers », Everest Group a classé les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires, de l'étendue géographique de leur clientèle, de la couverture de leur secteur d'activité et de la couverture de leur chaîne de valeur. Le rapport souligne que l'expertise de DXC en matière d'innovation est un facteur clé de différenciation. DXC travaille avec des clients internationaux en tant que partenaire de confiance, aidant les assureurs à transformer et à moderniser leurs opérations.

« DXC Technology figure en tête de l'étude inaugurale Leading 50™ Life & Annuities (L&A) Insurance Technology Providers 2024 d'Everest Group. Cela s'explique par le fait que leurs offres technologiques couvrent tous les principaux produits et fonctions de la chaîne de valeur, et que leurs clients sont bien diversifiés et présents dans le monde entier », déclare Ronak Doshi, partner chez Everest Group. « Leur concentration stratégique sur des thèmes essentiels du marché, tels que la souscription accélérée et l'activation des canaux de distribution, a encore renforcé leur proposition de valeur pour les assureurs L&A. »

DXC fournit aux clients de l'assurance vie et rente des solutions numériques de bout en bout qui transforment et rationalisent les processus d'assurance, accélèrent la mise sur le marché et améliorent l'expérience des clients. En outre, DXC permet aux assureurs d'évoluer avec le cloud, de stimuler l'innovation avec l'IA et de sécuriser les systèmes critiques. En mettant l'accent sur la modernisation, DXC propose des solutions qui accélèrent la transformation vers l'innovation numérique.

S'appuyant sur l'expertise de plus de 40 ans d'innovation, DXC compte plus de 1 000 clients dans le secteur de l'assurance et a traité plus d'un milliard de polices à l'aide des solutions DXC. Vingt-et-un des vingt-cinq plus grands assureurs mondiaux font confiance à DXC pour fournir des solutions qui leur permettent de résoudre des défis commerciaux essentiels et de rester concentrés sur l'exécution des tâches critiques.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre leadership sur le marché mondial de l'assurance-vie et des rentes », déclare Ray August, directeur général, Insurance Software & BPS. « Nous avons la chance de travailler avec certains des plus grands assureurs au monde et nous nous engageons à accompagner nos clients là dans leur parcours de transformation numérique. Nous continuerons à promouvoir l'innovation qui transforme le secteur de l'assurance ».

Un extrait du rapport d'Everest Group est disponible ici.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558057/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Ranked_Top_Life___Annuity.jpg