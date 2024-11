DXC Technology promueve la educación STEM para impulsar la innovación y la diversidad

En honor al Día Mundial STEM, DXC se enorgullece de patrocinar y participar en varios programas en todo el mundo, con el objetivo de mejorar el talento STEM. Como líder mundial en servicios de tecnología de la información, DXC reconoce que fomentar las habilidades STEM es esencial para impulsar la innovación, empoderar a las personas y abordar los desafíos del mundo digital actual. Con una fuerza laboral global de más de 125.000 empleados calificados en más de 60 países, DXC aprovecha su profunda experiencia para inspirar y orientar a los jóvenes talentos, al brindarles las herramientas y los recursos necesarios para tener éxito en un mundo impulsado por la tecnología.

"Para innovar y generar las mejores soluciones para nuestros colegas y clientes, necesitamos crear una mesa inclusiva y diversa donde todas las voces sean bienvenidas", dijo Kristie Grinnell, directora de información de DXC Technology y miembro del consejo asesor de STEM For Her (STEM para ellas). "Creemos que tener una cultura laboral diversa e inclusiva es fundamental para nuestro éxito y una base para alcanzar nuestras metas comerciales. Nos comprometemos a invertir a nivel mundial para garantizar que apoyamos programas que promuevan la educación STEM y el acceso para todos".

Entre las muchas iniciativas de impacto social centradas en capacitar a los jóvenes de hoy para los trabajos del mañana, DXC ha introducido los siguientes programas en varios países:

DXC Digital Futures Academy : lanzada por DXC y la Manchester United Foundation, Digital Futures Academy ofrece capacitación en STEM y desarrollo personal para estudiantes de secundaria, y se centra en habilidades tecnológicas clave como la realidad virtual y la codificación. Ahora en su tercer año, el programa se ha expandido a Glasgow para apoyar a los estudiantes a transitar senderos hacia una mayor educación y carreras profesionales.

: lanzada por DXC y la Manchester United Foundation, Digital Futures Academy ofrece capacitación en STEM y desarrollo personal para estudiantes de secundaria, y se centra en habilidades tecnológicas clave como la realidad virtual y la codificación. Ahora en su tercer año, el programa se ha expandido a para apoyar a los estudiantes a transitar senderos hacia una mayor educación y carreras profesionales. El Programa DXC Dandelion : un programa galardonado que ofrece a las personas neurodiversas empleo significativo en tecnología, al mismo tiempo que ayuda a los lugares de trabajo a llenar los vacíos en habilidades de STEM, en particular en análisis de datos, automatización de software y ciberseguridad. El programa, que celebra su 10. ° aniversario, comenzó en Australia y desde entonces se ha expandido a Nueva Zelanda, el Reino Unido, Bulgaria , Polonia, Filipinas e Italia.

: un programa galardonado que ofrece a las personas neurodiversas empleo significativo en tecnología, al mismo tiempo que ayuda a los lugares de trabajo a llenar los vacíos en habilidades de STEM, en particular en análisis de datos, automatización de software y ciberseguridad. El programa, que celebra su 10. aniversario, comenzó en y desde entonces se ha expandido a Nueva Zelanda, el Reino Unido, , Polonia, Filipinas e Italia. Programa de Futuros Digitales : Un programa que tiene como objetivo proporcionar dispositivos tecnológicos renovados, capacitación en alfabetización informática y educación práctica en STEM a comunidades necesitadas, ya que apoya la autodeterminación, la educación y la participación en la economía digital. Junto con los socios y clientes del programa, el programa ha impactado a más de 24.000 vidas en cuatro años en Asia Pacífico, Medio Oriente y África.

: Un programa que tiene como objetivo proporcionar dispositivos tecnológicos renovados, capacitación en alfabetización informática y educación práctica en STEM a comunidades necesitadas, ya que apoya la autodeterminación, la educación y la participación en la economía digital. Junto con los socios y clientes del programa, el programa ha impactado a más de 24.000 vidas en cuatro años en Asia Pacífico, y África. Programa de Embajadores STEM : un programa que cuenta con voluntarios en el Reino Unido que realizan actividades relacionadas con STEM y colaboran con las escuelas.

: un programa que cuenta con voluntarios en el Reino Unido que realizan actividades relacionadas con STEM y colaboran con las escuelas. Construcción de una fuerza laboral digital: una iniciativa para fomentar la alfabetización digital y el aprendizaje de nuevas habilidades, en particular en el área de STEM. DXC trabaja con instituciones académicas y terciarias para diseñar en conjunto planes de estudio y programas de grado en los que los estudiantes adquieran experiencia en el mundo real y participen en pasantías con el objetivo de crear oportunidades de empleo y abordar la escasez de habilidades en la industria de las TIC.

una iniciativa para fomentar la alfabetización digital y el aprendizaje de nuevas habilidades, en particular en el área de STEM. DXC trabaja con instituciones académicas y terciarias para diseñar en conjunto planes de estudio y programas de grado en los que los estudiantes adquieran experiencia en el mundo real y participen en pasantías con el objetivo de crear oportunidades de empleo y abordar la escasez de habilidades en la industria de las TIC. Desafíos de códigos : DXC patrocinará el Desafío de códigos de DXC en Portugal y los Códigos Iberia de DXC en España por quinto año consecutivo. Se trata de programas STEM dinámicos diseñados para involucrar a estudiantes de 7 a 15 años en tecnología y ciencia a través de divertidas competencias de programación en equipo utilizando plataformas como Scratch y MakeCode Arcade.

: DXC patrocinará el en y los en España por quinto año consecutivo. Se trata de programas STEM dinámicos diseñados para involucrar a estudiantes de 7 a 15 años en tecnología y ciencia a través de divertidas competencias de programación en equipo utilizando plataformas como Scratch y MakeCode Arcade. Girls in IT: (chichas en tecnología de la información) con sede en Brasil, el programa empodera a mujeres entre 17 y 21 años apasionadas por la tecnología. Este programa inmersivo ha sido diseñado para graduadas de la escuela secundaria que aún no han comenzado la educación superior, dura 15 meses, ofrece capacitación práctica y orientación profesional, y prepara a las participantes para carreras exitosas en la industria tecnológica.

La práctica de los programas de impacto social de DXC está diseñada para mejorar los resultados sociales y aumentar la diversidad y la inclusión a través de la tecnología y la innovación, mientras se enfoca en generar un impacto sustentable en la comunidad en general.

Para obtener más información sobre los numerosos programas de impacto social de DXC, visite aquí.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan las expectativas y convicciones actuales, y no puede garantizarse que pueda alcanzarse o vaya a alcanzarse ningún resultado, objetivo o plan expuesto en cualquier declaración prospectiva. Tales afirmaciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en dichas afirmaciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para una descripción escrita de estos factores, vea la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones, que solo son válidas en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva, ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posterior a la fecha de este documento o que refleje la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas a nivel mundial a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica, a la vez que moderniza las tecnologías de la información, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Encuentre más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Aleksandra Andreasik-Binkowska, Comunicaciones globales, [email protected]; Roger Sachs, CFA, vicepresidente de Relaciones con Inversores, +1-201 259-0801, [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2551914/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Champions_STEM_Education_t.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2549521/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Champions_STEM_Education_t.jpg

FUENTE DXC Technology Company