DXC nombra a Russell Jukes director de información digital para reforzar la estrategia digital unificada

ASHBURN, Virginia, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el nombramiento de Russell Jukes como director de información digital (CDIO). En este nuevo cargo, Russell se convierte en el primero en liderar la agenda digital y de IA integral de DXC, lo que acelerará la transformación impulsada por IA de la empresa y garantizará que su entorno tecnológico mundial esté optimizado para respaldar las operaciones estratégicas de los clientes y la fluidez de nuestros empleados en materia de IA.

DXC Appoints Russell Jukes as Chief Digital Information Officer to Strengthen Unified Digital Strategy (CNW Group/DXC Technology Company)

Desde que se incorporó a DXC en 2017, Russell ha desempeñado una función esencial en la configuración de la estrategia digital y las capacidades tecnológicas mundiales de DXC. Ha supervisado el entorno tecnológico empresarial de DXC y ha sido fundamental para impulsar la modernización en todas las plataformas, aplicaciones y la experiencia del empleado. Más recientemente, ha desempeñado una función primordial en el desarrollo de Xponential, el marco de IA probado de DXC que simplifica la complejidad que a menudo frena la adopción de IA a gran escala.

Como CDIO, Russell reunirá las agendas de transformación digital, de la información y de IA de todos los grupos que proporcionan servicios, soluciones y software a nuestros clientes. Este enfoque refleja un cambio más amplio en el sector, en el que los líderes digitales supervisan cada vez más la inversión y la innovación en IA, mientras que los líderes tecnológicos siguen gestionando entornos críticos para la misión.

"Russell ha desempeñado una función fundamental en la transformación digital y tecnológica de DXC. Ha modernizado nuestros sistemas centrales, ha dotado a nuestros equipos de mejores herramientas y ha reforzado nuestra base tecnológica para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. A medida que DXC continúa ampliando sus capacidades en materia de IA, su liderazgo será esencial para generar un impacto significativo y cuantificable para nuestros clientes y para DXC". Raul Fernandez, director ejecutivo de DXC

El anuncio alinea aún más las capacidades digitales, de datos y tecnológicas de DXC para acelerar la IA a escala empresarial. En su nuevo cargo, Russell también impulsará los métodos de trabajo Human+ de DXC, mediante la introducción de nuevos modelos que mejoran la forma en que los equipos colaboran, aprenden y crean soluciones de última generación.

"Es un honor para mí asumir este nuevo cargo en un momento en el que lo digital, la información y la IA deben funcionar como una sola estrategia conectada. Esta estructura nos proporciona la claridad y la alineación necesarias para innovar con mayor rapidez, trabajar de forma más inteligente y ayudar a nuestros clientes a transformarse con confianza. Espero aprovechar el impulso de Xponential y respaldar la próxima generación de capacidades impulsadas por IA en DXC". Russell Jukes, director de información digital de DXC

Antes de incorporarse a DXC, Russell ocupó puestos de responsabilidad en organizaciones tecnológicas mundiales como HP y HPE, donde dirigió programas de modernización, ingeniería empresarial y operaciones digitales. También patrocina iniciativas de talento e innovación de DXC centradas en la transformación de la nube y la adopción responsable de IA.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es socia líder en tecnología e innovación empresariales que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarlas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales y rápidos. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838928/DXC_Technology_Company_DXC%C2%A0Appoints_Russell_Jukes_as_Chief_Digit.jpg

FUENTE DXC Technology Company