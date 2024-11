DXC Technology setzt sich für MINT-Bildung ein, um Innovation und Vielfalt zu fördern

Zu Ehren des Welt-MINT-Tages ist DXC stolz darauf, als Sponsor an verschiedenen Programmen auf der ganzen Welt teilzunehmen, mit dem Ziel, MINT-Talente zu fördern. Als weltweit führender Anbieter von IT-Dienstleistungen ist sich DXC bewusst, dass die Förderung von MINT-Kenntnissen eine wesentliche Voraussetzung für die Förderung von Innovationen, die Befähigung des Einzelnen und die Bewältigung der Herausforderungen der heutigen digitalen Welt ist. Mit einer weltweiten Belegschaft von über 125.000 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern nutzt DXC sein umfassendes Fachwissen, um junge Talente zu inspirieren und zu fördern und ihnen die Werkzeuge und Ressourcen an die Hand zu geben, die für den Erfolg in einer technologiegetriebenen Welt erforderlich sind.

„Um innovativ zu sein und die besten Lösungen für unsere Kollegen und Kunden zu finden, müssen wir einen inklusiven und vielfältigen Tisch einrichten, an dem alle Stimmen willkommen sind", sagte Kristie Grinnell, Chief Information Officer, DXC Technology und Board Member von STEM For Her. „Wir sind davon überzeugt, dass eine vielfältige und integrative Arbeitsplatzkultur ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs und eine Grundlage für die Erreichung unserer Geschäftsziele ist. Wir sind entschlossen, weltweit zu investieren, um sicherzustellen, dass wir Programme unterstützen, die die MINT-Bildung und den Zugang für alle fördern."

Neben vielen Initiativen mit sozialer Wirkung, die sich darauf konzentrieren, die Jugend von heute für die Arbeitsplätze von morgen zu qualifizieren, hat DXC die folgenden Programme in mehreren Ländern eingeführt:

Die DXC Digital Futures Academy : Die von DXC und der Manchester United Foundation ins Leben gerufene Digital Futures Academy bietet Schülern der Sekundarstufe MINT-Schulungen und Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung an und konzentriert sich dabei auf technische Schlüsselkompetenzen wie VR und Codierung. Im dritten Jahr seines Bestehens wurde das Programm nun auf Glasgow ausgeweitet und unterstützt Schüler bei der Suche nach weiteren Ausbildungs- und Berufswegen.

Das DXC Dandelion Program : Ein preisgekröntes Programm, das neurodiversen Menschen eine sinnvolle Beschäftigung im Technologiebereich bietet und gleichzeitig den Unternehmen hilft, Qualifikationslücken im MINT-Bereich zu schließen, insbesondere in den Bereichen Datenanalyse, Softwareautomatisierung und Cybersicherheit. Das Programm, das sein 10-jähriges Bestehen feiert, begann in Australien und wurde seitdem auf Neuseeland, das Vereinigte Königreich, Bulgarien, Polen, die Philippinen und Italien ausgeweitet.

Das Digital Futures Program : Ein Programm, das darauf abzielt, bedürftigen Gemeinden generalüberholte Technologiegeräte, Computerkenntnisse und praktische MINT-Schulungen zur Verfügung zu stellen und damit Selbstbestimmung, Bildung und Teilhabe an der digitalen Wirtschaft zu fördern. Gemeinsam mit Programmpartnern und Kunden hat das Programm in vier Jahren über 24.000 Menschenleben in der Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika verändert.

Das STEM Ambassadors Programme : Ein Programm, bei dem Freiwillige im Vereinigten Königreich MINT-bezogene Aktivitäten durchführen und mit Schulen zusammenarbeiten.

Building a Digital Workforce: Eine Initiative zur Förderung der digitalen Kompetenz und des Erlernens neuer Fähigkeiten, insbesondere im Bereich der MINT-Fächer. DXC arbeitet mit akademischen und tertiären Einrichtungen zusammen, um gemeinsam Lehrpläne und Studiengänge zu entwickeln, in denen Studenten praktische Erfahrungen sammeln und Praktika absolvieren, um Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und den Fachkräftemangel in der IKT-Branche zu beheben.

Code Challenges : DXC wird die DXC Code Challenge in Portugal und DXC Iberia Codes in Spanien im fünften Jahr in Folge sponsern. Dabei handelt es sich um dynamische MINT-Programme, die darauf zugeschnitten sind, Schülerinnen und Schüler im Alter von 7 bis 15 Jahren durch unterhaltsame, teambasierte Programmierwettbewerbe mit Plattformen wie Scratch und MakeCode Arcade für Technik und Wissenschaft zu begeistern.

Girls in IT: Das Programm mit Sitz in Brasilien fördert Frauen im Alter von 17 bis 21 Jahren, die sich für Technik begeistern. Dieses 15-monatige Programm richtet sich an Schulabgänger, die noch keine Hochschulausbildung begonnen haben, und bietet praktische Schulungen und Berufsberatung, um die Teilnehmer auf eine erfolgreiche Laufbahn in der Technologiebranche vorzubereiten.

Die Social Impact Practice von DXC zielt darauf ab, die gesellschaftlichen Ergebnisse zu verbessern und die Vielfalt und Integration durch Technologie und Innovation zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf einer nachhaltigen Wirkung auf die breitere Gemeinschaft liegt.

Weitere Informationen zu den zahlreichen sozialen Programmen von DXC finden Sie hier.

