DXC Technology se fait le champion de l'éducation STIM pour stimuler l'innovation et la diversité

En l'honneur de la Journée mondiale des STIM, DXC est fier de parrainer et de participer à plusieurs programmes dans le monde entier, dans le but de renforcer les talents dans le domaine des STIM. En tant que chef de file mondial des services informatiques, DXC reconnaît que la promotion des compétences STIM est essentielle pour stimuler l'innovation, responsabiliser les individus et relever les défis du monde numérique d'aujourd'hui. Avec une main-d'œuvre mondiale de plus de 125 000 employés qualifiés dans plus de 60 pays, DXC s'appuie sur une expertise approfondie pour inspirer et encadrer les jeunes talents, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour réussir dans un monde axé sur la technologie.

« Pour innover et trouver les meilleures solutions pour nos collègues et nos clients, nous devons mettre en place un point de rencontre inclusif et diversifié où toutes les voix sont les bienvenues », déclare Kristie Grinnell, responsable de l'information, DXC Technology, et membre du conseil consultatif de STEM For Her. « Nous pensons qu'une culture d'entreprise diversifiée et inclusive fait partie intégrante de notre succès et constitue le fondement de la réalisation de nos objectifs commerciaux. Nous nous sommes engagés à investir à l'échelle mondiale pour nous assurer que nous soutenons des programmes qui font progresser l'éducation et l'accès aux STIM pour tous. »

Parmi les nombreuses initiatives d'impact social axées sur la formation des jeunes d'aujourd'hui pour les emplois de demain, DXC a introduit les programmes suivants dans plusieurs pays :

La DXC Digital Futures Academy : lancée par DXC et la Manchester United Foundation, la Digital Futures Academy propose une formation en STIM et en développement personnel aux élèves du secondaire, en mettant l'accent sur des compétences technologiques clés telles que la réalité virtuelle et le codage. Le programme, qui en est à sa troisième année d'existence, s'est étendu à Glasgow , où il aide les étudiants à s'orienter vers des études et des carrières plus poussées.

: lancée par DXC et la Manchester United Foundation, la Digital Futures Academy propose une formation en STIM et en développement personnel aux élèves du secondaire, en mettant l'accent sur des compétences technologiques clés telles que la réalité virtuelle et le codage. Le programme, qui en est à sa troisième année d'existence, s'est étendu à , où il aide les étudiants à s'orienter vers des études et des carrières plus poussées. Le programme DXC Dandelion : un programme primé qui offre aux personnes neurodiverses des emplois intéressants dans le domaine de la technologie, tout en aidant les entreprises à combler les lacunes en matière de compétences dans les STIM, en particulier dans les domaines de l'analyse des données, de l'automatisation des logiciels et de la cybersécurité. Célébrant son dixième anniversaire, le programme a débuté en Australie et s'est depuis étendu à la Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, à la Bulgarie, à la Pologne, aux Philippines et à l'Italie.

: un programme primé qui offre aux personnes neurodiverses des emplois intéressants dans le domaine de la technologie, tout en aidant les entreprises à combler les lacunes en matière de compétences dans les STIM, en particulier dans les domaines de l'analyse des données, de l'automatisation des logiciels et de la cybersécurité. Célébrant son dixième anniversaire, le programme a débuté en Australie et s'est depuis étendu à la Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, à la Bulgarie, à la Pologne, aux et à l'Italie. Le programme Digital Futures : un programme qui vise à fournir des appareils technologiques remis à neuf, une formation à l'informatique et une éducation STIM pratique aux communautés dans le besoin, favorisant ainsi l'autodétermination, l'éducation et la participation à l'économie numérique. En collaboration avec ses partenaires et ses clients, le programme a eu un impact sur plus de 24 000 personnes en quatre ans dans la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

: un programme qui vise à fournir des appareils technologiques remis à neuf, une formation à l'informatique et une éducation STIM pratique aux communautés dans le besoin, favorisant ainsi l'autodétermination, l'éducation et la participation à l'économie numérique. En collaboration avec ses partenaires et ses clients, le programme a eu un impact sur plus de 24 000 personnes en quatre ans dans la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le programme STEM Ambassadors : il s'agit d'un programme dans le cadre duquel des bénévoles au Royaume-Uni organisent des activités liées aux STIM et s'engagent dans les écoles.

: il s'agit d'un programme dans le cadre duquel des bénévoles au Royaume-Uni organisent des activités liées aux STIM et s'engagent dans les écoles. Construire une main-d'œuvre numérique : une initiative visant à encourager la culture numérique et l'acquisition de nouvelles compétences, en particulier dans le domaine STIM. DXC travaille avec des institutions académiques et tertiaires pour co-concevoir des programmes d'enseignement et des programmes diplômants où les étudiants acquièrent une expérience du monde réel et participent à des stages dans le but de créer des opportunités d'emploi et de répondre à la pénurie de compétences dans l'industrie des TIC.

une initiative visant à encourager la culture numérique et l'acquisition de nouvelles compétences, en particulier dans le domaine STIM. DXC travaille avec des institutions académiques et tertiaires pour co-concevoir des programmes d'enseignement et des programmes diplômants où les étudiants acquièrent une expérience du monde réel et participent à des stages dans le but de créer des opportunités d'emploi et de répondre à la pénurie de compétences dans l'industrie des TIC. Code Challenges : DXC sponsorisera le DXC Code Challenge au Portugal et DXC Iberia Codes en Espagne pour la cinquième année consécutive. Il s'agit de programmes STIM dynamiques conçus pour intéresser les élèves de 7 à 15 ans à la technologie et aux sciences par le biais de compétitions de programmation agréables, en équipe, utilisant des plateformes telles que Scratch et MakeCode Arcade.

: DXC sponsorisera le au et en Espagne pour la cinquième année consécutive. Il s'agit de programmes STIM dynamiques conçus pour intéresser les élèves de 7 à 15 ans à la technologie et aux sciences par le biais de compétitions de programmation agréables, en équipe, utilisant des plateformes telles que Scratch et MakeCode Arcade. Girls in IT : basé au Brésil, le programme permet aux femmes âgées de 17 à 21 ans passionnées par la technologie de s'épanouir. Conçu pour les diplômés du secondaire qui n'ont pas encore entamé d'études supérieures, ce programme immersif de 15 mois offre une formation pratique et une orientation professionnelle, préparant les participants à des carrières fructueuses dans l'industrie technologique.

La pratique d'impact social de DXC est conçue pour renforcer les résultats sociétaux et accroître la diversité et l'inclusion par le biais de la technologie et de l'innovation, tout en se concentrant sur la création d'un impact durable sur la communauté au sens large.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

