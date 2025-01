e& es la marca de más rápido crecimiento en el mundo según el último informe de Global 500 Brand

DAVOS, Suiza, 23 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- e&, una empresa tecnológica global, ha logrado un crecimiento excepcional del valor de marca este año y está clasificada por Brand Finance como la "marca de más rápido crecimiento del mundo" en su informe de Global 500 Brand 2025 publicado hoy durante el Foro Económico Mundial de Davos. Este reconocimiento refleja un notable aumento de ocho veces el valor de la marca en comparación con el año pasado, alcanzando un valor de 15.300 millones de dólares como marca independiente.

Este éxito es la culminación de un recorrido de transformación de tres años, durante el cual e& consolidó su histórica marca "Etisalat" bajo una identidad unificada.

El aumento significativo de la cartera de marcas y el valor de la inversión de e& en el informe de 2025 fue impulsado por el crecimiento de las inversiones y la cartera que superó los 20.000 millones de dólares, incluidas, entre otras, PTCL (Pakistán), Mobily (Arabia Saudita) y la adquisición de una participación mayoritaria (50 por ciento más una participación económica) en las empresas de servicios e infraestructura de PPF Telecom Group. Además, este crecimiento se vio reforzado por la integración de la histórica marca Etisalat y un crecimiento orgánico interanual de e& del 13 % sobre una base consolidada. e& también recibió una calificación de AAA en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI, por sus siglas en inglés), con una puntuación de 84,6 sobre 100.

Además, las asociaciones de alto perfil de e&, incluida una colaboración de 15 años con el Manchester City Football Club y su papel como socio fundador del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1® Etihad Airways, han llevado la marca a audiencias globales, lo que ha mejorado su visibilidad y fortalece su posición como líder en innovación y tecnología.

El llamado de la marca de "Go for More" (Ve por más)

El marca e&, que se introdujo como parte de la transformación estratégica del grupo, refleja una visión de futuro que trasciende las telecomunicaciones tradicionales. Aunque es relativamente joven, se ha establecido rápidamente como una potencia tecnológica, que alberga cinco verticales comerciales distintas que impulsan su crecimiento e innovación. El informe Brand Finance Global 500 del año pasado clasificó las marcas e& y 'etisalat by e&', donde esta última ahora está totalmente absorbida por e&, lo que mejora significativamente su posición y el valor general de su cartera de marcas en el ranking, el cual se disparó un 700 % interanual.

Desde que dio a conocer su nueva identidad de marca en 2022, e& ha redefinido rápidamente lo que significa ofrecer valor a los clientes de todo el mundo. A través de su inspirador posicionamiento de marca "Go for More", el grupo tecnológico global destaca una cartera dinámica que abarca conectividad, servicios digitales, entretenimiento, tecnología financiera y soluciones empresariales. Marcas como e& UAE, Mobily KSA y e& PPF Telecom proporcionan conectividad de vanguardia, mientras que plataformas como STARZPLAY, Charge&Go y e& money simplifican y enriquecen la vida cotidiana.

Con el objetivo de capacitar a las personas, empresas y comunidades en 38 países, e& ha construido un poderoso ecosistema diseñado para inspirar el crecimiento, permitir la innovación y crear oportunidades para un futuro más brillante y conectado.

Una marca de importancia mundial

e& también se encuentra entre las 10 marcas de telecomunicaciones más valiosas a nivel mundial, según el informe Global 500 Brand 2025. La empresa ha recibido constantemente reconocimiento en su mercado local, incluso de Kantar BrandZ, que la nombró la marca más valiosa de los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2024.

El informe Global 500 2025 volvió a reconocer a Hatem Dowidar como el "Guardián de las telecomunicaciones del año" por tercer año consecutivo. En la clasificación de 2025, logró una posición general en el puesto 39 y se aseguró el puesto número uno en el sector de las telecomunicaciones.

