e& ist die am schnellsten wachsende Marke der Welt im aktuellen Global 500 Brand Report

DAVOS, Schweiz, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- e&, ein globales Technologieunternehmen, hat in diesem Jahr ein außergewöhnliches Wachstum des Markenwerts erzielt und wurde von Brand Finance in deren Global 500 Brand 2025 Report als „World's Fastest Growing Brand" eingestuft. Die Ergebnisse der Studie wurde heute während des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht. Diese Anerkennung spiegelt einen bemerkenswerten Anstieg des Markenwerts um das Achtfache gegenüber dem Vorjahr wider, so dass e& als eigenständige Marke einen Rekordwert von 15,3 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

e& is World's Fastest Growing Brand in the latest Global 500 Brand Report

Dieser Erfolg ist der Höhepunkt einer dreijährigen Transformationsreise, während der e& seine historische Marke „Etisalat" unter einer einheitlichen Identität konsolidierte.

Der signifikante Anstieg des Markenportfolios und des Investitionswerts von e& in der Studie für 2025 wurde durch das Wachstum der Investitionen und des Portfolios von mehr als 20 Milliarden US-Dollar angetrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf PTCL (Pakistan), Mobily (Saudi-Arabien) und den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung (50 Prozent plus eine wirtschaftliche Beteiligung) an den Dienstleistungs- und Infrastrukturunternehmen der PPF Telecom Group. Darüber hinaus wurde dieses Wachstum durch die Integration der historischen Marke Etisalat und ein organisches Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf konsolidierter Basis gestärkt. e& erhielt außerdem ein Brand Strength Index (BSI)-Rating von AAA mit einem Wert von 84,6 von 100.

Darüber hinaus haben die hochkarätigen Partnerschaften von e&, darunter die 15-jährige Zusammenarbeit mit dem Manchester City Football Club und die Rolle als Gründungspartner des Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, die Marke einem weltweiten Publikum bekannt gemacht, ihre Sichtbarkeit erhöht und ihre Position als Innovations- und Technologieführer gestärkt.

Marken-Motto „Go for More"

Die Marke e&, die im Rahmen der strategischen Umgestaltung der Gruppe eingeführt wurde, spiegelt eine zukunftsorientierte Vision wider, die über die traditionelle Telekommunikation hinausgeht. Obwohl das Unternehmen noch relativ jung ist, hat es sich schnell als technologisches Powerhouse etabliert und verfügt über fünf verschiedene Geschäftsbereiche, die sein Wachstum und seine Innovation vorantreiben. Im letztjährigen Brand Finance Global 500 Report wurden sowohl die Marken e& als auch „etisalat by e&" bewertet, wobei letztere nun vollständig in e& aufgegangen ist, was die Position und den Gesamtwert des Markenportfolios in der Rangliste erheblich verbessert hat, der im Vergleich zum Vorjahr um 700 Prozent gestiegen ist.

Seit der Vorstellung seiner neuen Markenidentität 2022 hat e& schnell neu definiert, was es bedeutet, Kundinnen und Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten. Mit seiner inspirierenden Markenpositionierung „Go for More" hebt der globale Technologiekonzern ein dynamisches Portfolio hervor, das Konnektivität, digitale Dienste, Unterhaltung, FinTech und Unternehmenslösungen umfasst. Marken wie e& UAE, Mobily KSA und e& PPF Telecom bieten modernste Konnektivität, während Plattformen wie STARZPLAY, Charge&Go und e& money das tägliche Leben vereinfachen und bereichern.

Mit dem Ziel, Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinden in 38 Ländern zu unterstützen, hat e& ein leistungsfähiges Ökosystem aufgebaut, das Wachstum anregt, Innovationen ermöglicht und Chancen für eine bessere, vernetzte Zukunft schafft.

Marke von globaler Bedeutung

Laut dem Global 500 Brand 2025 Report gehört e& außerdem zu den 10 wertvollsten Telekommunikationsmarken weltweit. Das Unternehmen hat in seinem Heimatmarkt immer wieder Anerkennung erhalten, unter anderem von Kantar BrandZ, das es im November 2024 zur wertvollsten Marke in den Vereinigten Arabischen Emiraten ernannte.

Im Global 500 Brand 2025 Report wurde Hatem Dowidar zum dritten Mal in Folge als „Telecom Guardian of the Year" ausgezeichnet. In der Rangliste 2025 erreichte er insgesamt den 39. Platz und sicherte sich den ersten Platz im Telekommunikationssektor.

Kontakt:

Nancy Sudheer

Senior Manager bei e&

[email protected]

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2603635/eand_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458295/5128717/e_and_Logo.jpg