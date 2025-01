e& est la marque à la croissance la plus rapide au monde selon le dernier Global 500 Brand Report

DAVOS, Suisse, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- e&, une entreprise technologique mondiale, a connu une croissance exceptionnelle de la valeur de sa marque cette année et est classée par Brand Finance comme la « marque à la croissance la plus rapide au monde » dans son rapport Global 500 Brand 2025 publié plus tôt aujourd'hui dans le cadre du Forum économique mondial à Davos. Cette reconnaissance reflète une remarquable multiplication par huit de la valeur de la marque par rapport à l'année dernière, atteignant une valeur record de 15,3 milliards USD pour e& en tant que marque autonome.

Ce succès est l'aboutissement d'un parcours de transformation de trois ans, au cours duquel e& a consolidé sa marque historique « Etisalat » sous une identité unifiée.

L'augmentation significative du portefeuille de marques et de la valeur des investissements d'e& dans le rapport 2025 est tirée par la croissance des investissements et du portefeuille qui dépasse les 20 milliards USD, y compris, mais sans s'y limiter, PTCL (Pakistan), Mobily (Arabie saoudite) et l'acquisition d'une participation de contrôle (50 % plus une action économique) dans les sociétés de services et d'infrastructure du groupe PPF Telecom. En outre, cette croissance a été renforcée par l'intégration de la marque historique Etisalat et par une croissance organique de 13 % en glissement annuel pour e& sur une base consolidée. e& a également reçu la note AAA sur le Brand Strength Index (BSI), avec un score de 84,6 sur 100.

En outre, les partenariats de haut vol d'e&, notamment sa collaboration de 15 ans avec le Manchester City Football Club et son rôle de partenaire fondateur du Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi, ont permis à la marque de se faire connaître dans le monde entier, améliorant ainsi sa visibilité et renforçant sa position de leader dans le domaine de l'innovation et de la technologie.

Le mot d'ordre de la marque : « Go for More »

La marque e&, introduite dans le cadre de la transformation stratégique du groupe, reflète une vision tournée vers l'avenir qui transcende les télécommunications traditionnelles. Bien que relativement jeune, la marque s'est rapidement imposée comme une puissance technologique, abritant cinq secteurs d'activité distincts qui sont le moteur de sa croissance et de son innovation. L'année dernière, le rapport Brand Finance Global 500 a classé les marques e& et « etisalat by e& », cette dernière étant désormais entièrement absorbée par e&, ce qui a considérablement amélioré sa position et la valeur globale de son portefeuille de marques dans le classement, qui a grimpé de 700 % en glissement annuel.

Depuis la présentation de sa nouvelle identité de marque en 2022, e& a rapidement redéfini ce que signifie apporter de la valeur à ses clients dans le monde entier. Grâce à son positionnement de marque inspirant « Go for More », le groupe technologique mondial met en avant un portefeuille dynamique qui couvre la connectivité, les services numériques, le divertissement, la fintech et les solutions d'entreprise. Des marques comme e& UAE, Mobily KSA et e& PPF Telecom fournissent une connectivité de pointe, tandis que des plateformes comme STARZPLAY, Charge&Go et e& money simplifient et enrichissent la vie quotidienne.

En mettant l'accent sur l'autonomisation des individus, des entreprises et des communautés dans 38 pays, e& a construit un puissant écosystème conçu pour inspirer la croissance, permettre l'innovation et créer des opportunités pour un avenir plus radieux et plus connecté.

Une marque avec un rayonnement mondial

e& est également classé parmi les dix marques de télécommunications les plus valorisées au monde selon le rapport Global 500 Brand 2025. L'entreprise a toujours été reconnue sur son marché national, notamment par Kantar BrandZ, qui l'a désignée comme la marque la plus importante des Émirats arabes unis en novembre 2024.

Le rapport Global 500 2025 a de nouveau reconnu Hatem Dowidar comme le « Telecom Guardian of the Year » pour la troisième année consécutive. Dans le classement 2025, il a obtenu la 39e place au général et s'est assuré la première place dans le secteur des télécommunications.

