e& 於最新《全球品牌 500 強報告》中獲評為全球增長最快品牌

e& 在 2025 年報告中的品牌組合及投資價值大幅提升，主要受惠於逾 200 億美元的投資及組合增長，當中包括但不限於 PTCL（巴基斯坦）、Mobily（沙特阿拉伯），以及收購 PPF Telecom Group 旗下服務及基建公司的控股權（50% 另加一股經濟股份）。此外，整合歷史悠久的 Etisalat 品牌，以及 e& 在合併基礎上按年 13% 的綜合有機增長，亦進一步推動有關增長。e& 更獲評 AAA 級的品牌實力指數 (BSI) 評級，得分為 84.6（滿分為 100 分）。

另外，e& 與多個知名機構建立合作夥伴關係，包括與曼城足球會的 15 年合作，以及擔任 Formula 1® Etihad Airways 阿布扎比大獎賽的創始合作夥伴，將品牌推向全球，提升其知名度，並鞏固其作為創新及科技領導者的地位。

品牌口號「Go for More」

作為集團策略轉型的一部份，e& 的品牌反映了超越傳統電訊業務的前瞻性視野。儘管品牌尚屬年輕，但已迅速奠定其科技巨擘的地位，旗下設有五個不同的業務範疇，推動集團增長及創新。去年的 Brand Finance《全球品牌 500 強報告》同時為 e& 及「etisalat by e&」品牌進行排名，後者現已完全併入 e&，顯著提升其在排名榜上的位置及整體品牌組合價值，按年飆升 700%。

自 2022 年推出全新品牌形象以來，e& 迅速地重新定義了為全球客戶創造價值的意義。透過其振奮人心的「Go for More」品牌定位，該全球科技集團突顯其涵蓋連接、數碼服務、娛樂、金融科技及企業解決方案的多元化業務組合。e& UAE、Mobily KSA 及 e& PPF Telecom 等品牌提供尖端的連接服務，而 STARZPLAY、Charge&Go 及 e& money 等平台則令日常生活更簡便輕鬆、更多姿多彩。

e& 專注於協助 38 個國家的個人、企業及社區，建立了一個強大的生態系統，銳意激發增長、推動創新，並為更光明、聯繫更緊密的未來創造機遇。

具全球影響力的品牌

根據《2025 年全球品牌 500 強報告》，e& 更躋身全球十大最具價值電訊品牌之列。該公司在其本土市場屢獲殊榮，包括於 2024 年 11 月獲 Kantar BrandZ 評為阿聯酋最具價值品牌。

《2025 年全球品牌 500 強報告》再次將 Hatem Dowidar 評為「年度電訊守護者」，這已是他連續第三年獲此殊榮。在 2025 年的排名中，他整體排名第 39 位，並在電訊業界穩踞首位。

聯絡方式：

Nancy Sudheer

e& 高級經理

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SOURCE e&