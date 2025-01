e& é a marca que mais cresce no mundo no relatório mais recente da Global 500 Brand

DAVOS, Suíça, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A e&, empresa global de tecnologia, alcançou um crescimento excepcional do valor da marca este ano e foi classificada pela Brand Finance como a "Marca de Crescimento Mais Rápido do Mundo" em seu relatório da Global 500 Brand de 2025, divulgado hoje durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Esse reconhecimento reflete um aumento notável de oito vezes no valor da marca em relação ao ano passado, atingindo um valor de marca recorde de US$ 15,3 bilhões para a e& como uma marca independente.

e& é a marca de crescimento mais rápido do mundo no relatório mais recente da Global 500 Brand

Esse sucesso é o ápice de uma jornada de transformação de três anos, durante a qual a e& consolidou sua histórica marca "Etisalat" sob uma identidade unificada.

O aumento significativo do portfólio de marcas e do valor de investimento da e &a no relatório de 2025 foi impulsionado pelo crescimento dos investimentos e do portfólio superior a US$ 20 bilhões, incluindo, entre outros, a PTCL (Paquistão), a Mobily (Arábia Saudita) e a aquisição de uma participação controladora (50% mais uma participação econômica) nas empresas de serviços e infraestrutura do Grupo PPF Telecom. Além disso, esse crescimento foi fortalecido pela integração da marca histórica Etisalat e por um crescimento orgânico anual para a e& de 13% em uma base consolidada. A e& também recebeu uma classificação AAA no Índice de Força da Marca (Brand Strength Index, BSI), com uma pontuação de 84,6 de 100.

Além disso, as parcerias de alto nível da e&, incluindo uma colaboração de 15 anos com o Manchester City Football Club e seu papel como parceira fundadora do Grande Prêmio de Fórmula 1® Etihad Airways de Abu Dhabi, trouxeram a marca para o público global, aumentando sua visibilidade e fortalecendo sua posição como líder em inovação e tecnologia.

O convite da marca de "Vá além"

A marca e&, apresentada como parte da transformação estratégica do grupo, reflete uma visão de futuro que transcende as telecomunicações tradicionais. Embora relativamente jovem, rapidamente se estabeleceu como uma potência tecnológica, abrigando cinco segmentos de negócios distintos que promovem seu crescimento e inovação. O relatório da Brand Finance Global 500 do ano passado classificou as marcas e& e "etisalat by e&", com a última agora totalmente absorvida pela e&, aprimorando significativamente sua posição e o valor geral do portfólio da marca no ranking, que subiu 700% em relação ao ano anterior.

Desde que revelou sua nova identidade de marca em 2022, a e& redefiniu rapidamente o que significa agregar valor aos clientes em todo o mundo. Por meio de seu inspirador posicionamento de marca "Vá além", o grupo global de tecnologia destaca um portfólio dinâmico que abrange conectividade, serviços digitais, entretenimento, fintech e soluções empresariais. Marcas como e& UAE, Mobily KSA e e& PPF Telecom fornecem conectividade de ponta, enquanto plataformas como STARZPLAY, Charge&Go e e& money simplificam e enriquecem a vida cotidiana.

Com foco na capacitação de indivíduos, empresas e comunidades em 38 países, a e& construiu um poderoso ecossistema projetado para inspirar o crescimento, possibilitar a inovação e criar oportunidades para um futuro mais brilhante e conectado.

Uma marca de importância global

A e& também está classificada entre as 10 marcas de telecomunicações mais valiosas do mundo, de acordo com o relatório da Global 500 Brand de 2025. A empresa tem recebido consistentemente reconhecimento em seu mercado doméstico, inclusive da Kantar BrandZ, que a nomeou a marca mais valiosa dos Emirados Árabes Unidos em novembro de 2024.

O relatório da Global 500 de 2025 reconheceu novamente a Hatem Dowidar como "Telecom Guardian of the Year" pelo terceiro ano consecutivo. No ranking de 2025, ela alcançou a 39º posição geral e garantiu o primeiro lugar no setor de telecomunicações.

