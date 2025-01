e&は最新のGlobal 500 Brand レポートで世界で最も急成長しているブランドに選ばれました

ダボス、スイス, 2025年1月23日 /PRNewswire/ -- 世界的なテクノロジー企業であるe&は、今年、並外れたブランド価値の成長を達成し、ダボスでの世界経済フォーラム中に本日発表されたブランドファイナンスのGlobal 500 Brand (グローバル500ブランド)2025レポートで「世界で最も急成長しているブランド」に選ばれました。この評価は、昨年に比べてブランド価値が8倍に増加し、e&が単独ブランドとして過去最高のブランド価値153億米ドルに達したことを反映しています。

この成功は、e&が歴史ある「Etisalat」ブランドを統一されたアイデンティティの下に統合した3年間の変革の旅の集大成です。

2025年のレポートにおけるe&のブランドポートフォリオと投資価値の大幅な増加は、PTCL(パキスタン)、Mobily(サウジアラビア)を含むがこれらに限定されない、200億米ドルを超える投資とポートフォリオの増加、およびPPFテレコムグループのサービスおよびインフラストラクチャ企業の支配株(50%プラス1つの経済的シェア)の取得によって推進されました。さらに、この成長は、歴史的なEtisalatブランドの統合と、e&の連結ベースでの前年比13%の有機的成長によって強化されました。 e& は、ブランド力指数 (BSI) の評価でも AAA を獲得し、100 点満点中 84.6 点を獲得しました。

さらに、マンチェスター シティ フットボール クラブとの 15 年間のコラボレーションや、Formula 11® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix(エティハド航空アブダビ グランプリ)の創設パートナーとしての役割など、e& の注目度の高いパートナーシップにより、同ブランドは世界中の人々に認知され、その知名度が高まり、イノベーションとテクノロジーのリーダーとしての地位が強化されました。

「Go for More (さらに先へ)」というブランドの呼びかけ

グループの戦略的変革の一環として導入された e& ブランドは、従来の通信の枠を超えた将来を見据えたビジョンを反映しています。比較的若いブランドですが、成長と革新を推進する 5 つの明確な事業分野を抱え、テクノロジーの強豪としての地位を急速に確立しています。昨年の Brand Finance Global 500 レポートでは、e& と「etisalat by e&」ブランドの両方がランク付けされましたが、後者は現在 e& に完全に吸収されており、ランキングでの地位と全体的なブランド ポートフォリオの価値が大幅に向上し、前年比で 700% 上昇しました。

2022 年に新しいブランド アイデンティティを発表して以来、e& は世界中の顧客に価値を提供する意味を急速に再定義してきました。このグローバル テクノロジー グループは、刺激的な「Go for More」ブランド ポジショニングを通じて、コネクティビティ、デジタル サービス、エンターテイメント、フィンテック、エンタープライズ ソリューションにまたがるダイナミックなポートフォリオを強調しています。e& UAE、Mobily KSA、e& PPF Telecom などのブランドは最先端のコネクティビティを提供し、STARZPLAY、Charge&Go、e& money などのプラットフォームは日常生活を簡素化し、豊かにします。

e& は、38 か国の個人、企業、コミュニティを支援することに重点を置き、成長を促し、イノベーションを可能にし、より明るく、よりつながりのある未来への機会を創出するように設計された強力なエコシステムを構築しました。

世界的に重要なブランド

e& は、Global 500 Brand 2025 レポートによると、世界で最も価値のある通信ブランドのトップ 10 にもランクされています。同社は、2024年11月にUAEで最も価値のあるブランドに選ばれたKantar BrandZをはじめ、国内市場で一貫して高い評価を受けています。

Global 500 2025レポートでは、Hatem Dowidar(ハテム・ドウィダール)氏が3年連続で「今年の通信守護者」に選出されました。2025年のランキングでは、総合39位を獲得し、通信部門で1位を獲得しました。

