Educación preparada para el futuro: la Cumbre del Premio Yidan 2024 explora formas de fortalecer la resiliencia de los estudiantes, educadores y sistemas

HONG KONG, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Fundación del Premio Yidan, la fundación filantrópica global detrás del mayor galardón educativo del mundo, organizó la Cumbre del Premio Yidan 2024 en Hong Kong el 9 de diciembre. Con el tema "Educación preparada para el futuro: el papel esencial de la resiliencia", la Cumbre de este año ofreció una plataforma sólida para que investigadores, responsables políticos, filántropos y líderes educativos de todo el mundo intercambien ideas sobre medios innovadores para desarrollar la resiliencia en un mundo que cambia rápidamente.



En su discurso de bienvenida, el Dr. Charles CHEN Yidan, fundador del Premio Yidan, compartió lo que la resiliencia significa para él. Dijo: "En el mundo actual, donde la civilización y la tecnología progresan en conjunto, donde los conflictos y la cooperación coexisten, la resiliencia está arraigada en la esperanza. La esperanza nos lleva a perseguir una vida mejor, a darnos cuenta de nuestro potencial y a nunca rendirnos". Enfatizó que "la resiliencia es esencial para el futuro de la educación. Las personas resilientes crean economías resilientes y sociedades prósperas".

El Dr. Charles CHEN Yidan, fundador del Premio Yidan, compartió lo que la resiliencia significa para él en sus comentarios de bienvenida en la Cumbre del Premio Yidan de 2024. (PRNewsfoto/Yidan Prize Foundation) Alicia Herbert, directora de Educación, Género e Igualdad y Enviada Especial para la Igualdad de Género en la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, expuso sobre el fomento sistemático de la resiliencia en la educación ante la audiencia de la Cumbre del Premio Yidan 2024 con el objeto de prepararse para un futuro incierto en su discurso de apertura. (PRNewsfoto/Yidan Prize Foundation)

Alicia Herbert, directora de Educación, Género e Igualdad y enviada especial para la Igualdad de Género en la oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, pronunció un discurso de apertura sobre la necesidad de fomentar sistemáticamente la resiliencia en la educación para prepararse para un futuro incierto. "Si bien hay un aumento en la investigación de alta calidad y la evidencia sobre lo que funciona para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en contextos de bajos ingresos, la prioridad ahora es garantizar que estas intervenciones estén integradas en los sistemas gubernamentales y que sean sostenibles a gran escala", dijo Alicia. "Una inversión más efectiva es crucial, pero el dinero no es suficiente. La colaboración es clave para desarrollar la resiliencia de las personas, los educadores y el sistema en general para garantizar un cambio transformador duradero".

En una sesión de intercambio entre invitados, el profesor Zongkai Yang, presidente de la Universidad Tecnológica de Wuhan, mostró cómo es el aprendizaje impulsado por la IA. Explicó que la IA apoya a los educadores en la enseñanza conjunta, el análisis de datos y la resolución de problemas, mientras que los alumnos pueden beneficiarse del desarrollo mejorado de habilidades para desarrollar habilidades listas para el futuro.

Tres paneles analizaron el papel de la resiliencia en la educación a través de la lente de los alumnos, los educadores y los sistemas, respectivamente. Los puntos clave son:

1. La resiliencia consiste en dar a los estudiantes las habilidades para prosperar en sistemas creados conjuntamente con ellos

Fomentar el diálogo con los estudiantes, aprovechar las nuevas plataformas digitalizadas para la educación y crear un entorno de aprendizaje más allá del aula son esenciales para fomentar el compromiso efectivo con los estudiantes y la mentalidad resiliente. Un panel de estudiantes que pasaron por la educación superior durante el Covid discutió lo que puede permitir a los estudiantes navegar por futuros cambiantes con confianza.

2. La resiliencia crece con la confianza, la autonomía y la iniciativa en los educadores

El Honorable Adrian Piccoli, exministro de Educación de Nueva Gales del Sur (Australia), debatió con otros panelistas cómo podemos involucrar a los maestros en la reforma educativa. El panel enfatizó la importancia de crear un entorno de apoyo que desarrolle la capacidad emocional y social de los docentes. Un entorno que dé espacio para que los docentes imaginen y desempeñen un papel más importante en la educación es clave para construir un sistema que a su vez apoye y sostenga su resiliencia.

3. La resiliencia consiste en integrar diversas perspectivas para fortalecer los sistemas educativos para todos los alumnos

Unir la investigación, las políticas y la práctica es vital para crear sistemas educativos resilientes. La Dra. Becky Telford de ACNUR y sus colegas panelistas destacaron la necesidad de involucrar a los grupos marginados, como los refugiados, en el desarrollo de soluciones efectivas. Su discusión subrayó la importancia de la gobernanza, las asociaciones internacionales y la integración de la educación con los esfuerzos de salud pública y medio ambiente frente a los desafíos.

La Cumbre también contó con charlas informales con los galardonados con el Premio Yidan de este año: el profesor Wolfgang Lutz, así como el profesor Mark Jordans, Marwa Zahr y Luke Stannard de War Child Alliance. Wolfgang se basó en su investigación demográfica para destacar los beneficios de la educación en el fortalecimiento de la resiliencia climática. Enfatizó que abordar el cambio climático va más allá de la infraestructura dura, sino que también implica invertir en capital humano para desarrollar la adaptabilidad climática. El equipo de War Child Alliance compartió que "Can't Wait to Learn" no solo amplía el acceso a una educación de calidad para los alumnos afectados por conflictos y crisis climáticas, sino que también mejora su bienestar y resiliencia, aportando una sensación de normalidad y esperanza para el futuro. El equipo enfatizó que para que los programas de tecnología educativa tengan éxito, es crucial desarrollar la capacidad de los maestros y contextualizar el contenido de aprendizaje trabajando con niños, socios y ministerios de educación.

Al cerrar la Cumbre, Lucy Lake, directora de Compromiso Global de la Fundación Premio Yidan, capturó la esencia de la relación entre la educación y la resiliencia. "La educación es clave para fomentar la resiliencia, tanto a nivel individual como social. Sin embargo, también tenemos que asegurarnos de que la educación en sí misma sea resiliente. Todos tenemos un papel que desempeñar", dijo Lucy. "Significa asumir la responsabilidad colectiva de la educación, reconociendo que la educación es un bien común, y si se quiere que sea resiliente, debe financiarse adecuadamente a través de fondos públicos, y que existe una responsabilidad colectiva por los resultados".

La ceremonia de entrega de premios del Premio Yidan 2024 el 8 de diciembre celebró a los galardonados con el Premio Yidan 2024 por su trabajo para garantizar una educación equitativa y de calidad en diversos contextos. Se unen a la comunidad global de agentes de cambio en la educación de la Fundación Premio Yidan.

Nominación de agentes del cambio de la educación para el Premio Yidan 2025

El Premio Yidan 2025 está abierto a nominaciones hasta el 31 de marzo de 2025. Para obtener más información sobre la oportunidad o para nominar a los agentes de cambio, visite el sitio web del Premio Yidan: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

