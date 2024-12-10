2024 年一丹獎峰會：國際教育專家雲集香港 探索教育如何在變化中前進

英國外交聯邦事務及發展部（FCDO）教育、性別及平等事務總監兼性別平等特使 Alicia Herbert 在主旨演講中表示，面對變幻莫測的未來，必須有系統地培養教育中的抗逆力。她解釋：「優質的研究和實證日益增多，揭示如何提升低收入地區學生的學習成效，但當前的首要任務是確保這些措施融入政府體系，並能大規模、可持續地推行。加強有效投資固然重要，但金錢並非萬能。要實現持久的變革性改變，關鍵在於透過合作提升個人、教育者以至整個系統的韌性。」

在嘉賓演講中，武漢理工大學校長楊宗凱教授分享如何以 AI 推動學習。他指出，AI 可支持教師進行協作式教學、分析數據和解決問題，同時培養學生應對未來的技能。

此外，三場專題討論分別從學習者、教育者和教育體系角度出發，探討抗逆力在教育工作中發揮的作用。討論要點包括：

韌性在於學生參與建構教育體系，掌握所需技能才能展翅高飛

要達致這個目標，必須促進師生對話、善用數碼教學平台，並創造跨越課室界限的學習環境，鼓勵學生互動，培養抗逆思維。在專題討論環節中，多位曾於疫情期間接受高等教育的學生分享心得，探討如何裝備學習者，讓他們能夠建立自信，應對不斷變化的未來。

信任和自主是教師建立韌性的關鍵

新南威爾斯（澳洲）前教育局局長 Adrian Piccoli 與一眾專家探討教師可如何參與教育變革。專家強調需要營造正向、友好的環境，支持教師發展個人情感能力，以及與社群互動的能力。創造足夠的空間才能讓教師在教育界發揮更重要的角色。一同構築強健的教育體系，教師亦可從中得益。

具韌性的教育體系需融匯各方視角，讓所有學習者受惠

融匯研究、政策與實踐對建立具韌性的教育體系極為重要。聯合國難民署教育科科長 Becky Telford 博士與專家在討論中強調，在建立教育方案的過程中，必須確保難民等弱勢群體參與其中。他們指出，面對世界上的種種挑戰，教育體系必須擁有良好的管治架構，推動國際協作，並將教育與公共衛生和環保等重要工作結合。

峰會還邀請了 2024 年一丹獎得獎者 Wolfgang Lutz 教授及「戰火中的兒童聯盟」代表 Mark Jordans 教授、Marwa Zahr 和 Luke Stannard 參與對談環節。Wolfgang 引用其人口研究，強調教育有效加強社會應對氣候變化的能力。應對氣候變化不能單靠基建發展，更需要投資人力資本，以建立氣候適應力。「戰火中的兒童聯盟」團隊指出，「學不容緩」（Can't Wait to Learn）教育科技項目不僅為受衝突及氣候影響的學童提供優質學習機會，更希望透過學習提升他們的身心健康和抗逆力，讓他們盡量保持生活常態和對未來抱持希望。團隊強調，讓教育科技項目成功的關鍵在於與兒童、合作夥伴及教育部攜手合作，使學習內容更切合當地情況，同時提升教師能力。

在峰會閉幕致辭時，一丹獎基金會全球事務總監 Lucy Lake 闡述了教育與韌性之間的關係。她表示：「教育是培養個人及社會韌性的關鍵，同時，我們需要確保教育本身具備韌性。教育可以惠及所有人。要增強教育抗疫力，除了需要公共資金支持，我們每人都擔當著重要的角色。教育未來人人有責。」

2024 年得獎者在 12 月 8 日舉行的一丹獎頒獎典禮上獲頒殊榮，表揚他們在多變的環境中提供平等及優質教育，更標誌著他們成為一丹獎國際教育社群的一分子。

2025 年一丹獎開始接受提名

2025 年一丹獎現已開始接受提名，2025 年 3 月 31 日截止，詳情請見一丹獎基金會網頁：https://yidanprize.org/zh-hk/the-prize-and-nominations/nominations。

備註

按此下載 2024 年一丹獎峰會照片。

關於一丹獎基金會

一丹獎由陳一丹博士創辦，其願景為「以教育提升人類福祉」。一丹獎基金會是一家國際慈善基金會，透過一丹獎及其教育家網絡，支持教育理念發展及實踐，尤其是能夠正面影響生命及社會的項目。

一丹獎是全球最大的教育獎項，並歡迎多樣化的提名。它由兩個相輔相成的獎項組成，包括「一丹教育研究獎」和「一丹教育發展獎」，授予對教育研究和發展作出卓越貢獻的個人或不超過三位的團隊代表。

一丹獎授予每位得獎者一枚純金獎牌，得獎者或團隊亦會獲頒 3,000 萬港元獎金，其中一半為支持教育研究或項目發展的資金，旨在幫助得獎者進一步擴大其工作的規模，讓世界各地更多人受惠。

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SOURCE Yidan Prize Foundation