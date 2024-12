Vzdelávanie zamerané na budúcnosť: samit Yidan Prize 2024 skúma spôsoby, ako posilniť odolnosť študentov, pedagógov aj systémov

HONG KONG, 11. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Nadácia Yidan Prize Foundation, globálna filantropická nadácia stojaca za najvyšším svetovým ocenením v oblasti vzdelávania, hostila 9. decembra v Hong Kongu samit Yidan Prize 2024. Témou bolo „Vzdelávanie zamerané na budúcnosť: základná úloha odolnosti". Tohtoročný samit ponúkol silnú platformu pre výskumníkov, tvorcov politík, filantropov a lídrov v oblasti vzdelávania na celom svete na výmenu nápadov o inovatívnych prostriedkoch na budovanie odolnosti v rýchlo sa meniacom svete.



Vo svojom uvítacom príhovore sa Dr Charles CHEN Yidan, zakladateľ Yidan Prize, podelil o to, čo pre neho znamená odolnosť. Povedal: „V dnešnom svete, kde civilizácia a technológia napredujú v tandeme, kde vedľa seba spoločne existujú konflikty a spolupráca, je odolnosť zakorenená v nádeji. Nádej nás ženie za lepším životom, uvedomujeme si svoj potenciál a nikdy sa nevzdávame." Zdôraznil, že „odolnosť je nevyhnutná pre budúcnosť vzdelávania. Odolní ľudia vytvárajú odolné ekonomiky a prosperujúce spoločnosti."

Alicia Herbertová, riaditeľka pre vzdelávanie, rodovú rovnosť a osobitná vyslankyňa pre rodovú rovnosť na Úrade zahraničných vecí, Spoločenstva národov a rozvoja Spojeného kráľovstva, predniesla úvodný prejav o potrebe systematicky podporovať odolnosť vo vzdelávaní s cieľom pripraviť sa na neistú budúcnosť. „Aj keď došlo k nárastu vysokokvalitného výskumu a dôkazov o tom, čo funguje na zlepšenie študijných výsledkov študentov v súvislosti s nízkymi príjmami, prioritou je teraz zabezpečiť, aby tieto zásahy boli začlenené do vládnych systémov a aby boli udržateľné vo veľkom rozsahu," povedala Alicia. „Rozhodujúce sú efektívnejšie investície, ale peniaze nestačia. Spolupráca je kľúčom k budovaniu odolnosti jednotlivcov, pedagógov aj širšieho systému, aby sa zabezpečila trvalá transformačná zmena."

Profesor Zongkai Yang, prezident Technickej univerzity vo Wu-chane, predstavil na zdieľanom stretnutí s hosťami, ako vyzerá učenie riadené umelou inteligenciou. Vysvetlil, že umelá inteligencia podporuje pedagógov pri spoločnom vyučovaní, analýze údajov a riešení problémov, zatiaľ čo študenti môžu ťažiť z vylepšeného rozvoja zručností, aby si vybudovali schopnosti, ktoré ich pripravia na budúcnosť.

V rámci troch diskusných skupín sa hovorilo o úlohe odolnosti vo vzdelávaní z pohľadu študentov, pedagógov aj systémov. Kľúčové poznatky sú:

1. Odolnosť znamená poskytovať študentom zručnosti, aby mohli prosperovať v systémoch, ktoré sú s nimi vytvorené

Povzbudzovanie dialógu so študentmi, využívanie nových digitalizovaných platforiem pre vzdelávanie a vytváranie vzdelávacieho prostredia mimo triedy je nevyhnutné na podporu efektívneho zapojenia študentov a odolného myslenia. Skupina študentov, ktorí zažili vyššie vzdelanie počas Covidu, diskutovala o tom, čo môže študentom pomôcť sa s istotou orientovať v meniacej sa budúcnosti.

2. Odolnosť rastie s dôverou, autonómiou a aktívnosťou pedagógov

Adrian Piccoli, bývalý minister školstva Nového Južného Walesu (Austrália), diskutoval s kolegami z diskusnej skupiny o tom, ako môžeme zapojiť učiteľov do reformy vzdelávania. Diskusná skupina zdôraznila dôležitosť vytvárania podporného prostredia, ktoré buduje emocionálnu a sociálnu spôsobilosť učiteľov. Prostredie, ktoré dáva priestor učiteľom predstaviť si a zohrávať väčšiu úlohu vo vzdelávaní, je kľúčové pre budovanie systému, ktorý následne podporuje a udržiava ich odolnosť.

3. Odolnosť je o integrácii rôznych pohľadov s cieľom posilniť vzdelávacie systémy pre všetkých študentov

Pre vytvorenie odolných vzdelávacích systémov je nevyhnutné prepojiť výskum, politiku a prax. Dr. Becky Telfordová z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a jej kolegovia z diskusnej skupiny zdôraznili potrebu zapojiť do vývoja účinných riešení marginalizované skupiny, ako sú utečenci. V diskusii podčiarkli dôležitosť riadenia, medzinárodných partnerstiev a integrácie vzdelávania s verejným zdravotníctvom a environmentálnym úsilím so zreteľom na výzvy.

Súčasťou samitu boli aj neformálne rozhovory s tohtoročnými laureátmi ceny Yidan – profesorom Wolfgangom Lutzom ako aj profesorom Markom Jordansom, Marwou Zahrovou a Lukom Stannardom z nadácie War Child Alliance. Wolfgang vychádzal zo svojho demografického výskumu, aby zdôraznil výhody vzdelávania pri posilňovaní odolnosti voči zmene klímy. Zdôraznil, že boj proti zmenám klímy presahuje rámec základnej infraštruktúru, ale zahŕňa aj investície do ľudského kapitálu na rozvoj prispôsobivosti na zmenu klímy. Tím nadácie War Child Alliance povedal, že aplikácia „Can't Wait to Learn" nielenže rozširuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre študentov, ktorým štúdium skomplikoval konflikt či otrasy zapríčinené zmenou klímy, ale tiež zlepšuje ich pohodu a odolnosť, prináša pocit normálnosti a nádej do budúcnosti. Tím zdôraznil, že na to, aby programy vzdelávacích technológií uspeli, je nevyhnutné budovať spôsobilosti učiteľov a začleniť obsah vzdelávania do kontextu práce s deťmi, partnermi a ministerstvami školstva.

Na záver samitu Lucy Lakeová, riaditeľka pre globálnu angažovanosť nadácie Yidan Prize Foundation, vystihla podstatu vzťahu medzi vzdelávaním a odolnosťou. „Vzdelávanie je kľúčom k podpore odolnosti – na individuálnej aj spoločenskej úrovni. Musíme však tiež zabezpečiť, aby samotné vzdelávanie bolo odolné. Všetci na tom máme svoj podiel," povedala Lucy. „Znamená to prevziať kolektívnu zodpovednosť za vzdelávanie – uznať, že vzdelávanie je spoločným dobrom – a ak má byť odolné, musí byť primerane financované z verejných zdrojov a že za výsledky nesieme zodpovednosť všetci."

Na slávnostnom odovzdávaní cien Yidan Prize 2024 boli 8. decembra vyznamenaní laureáti ceny Yidan Prize za rok 2024 za ich prácu pri zabezpečovaní spravodlivého a kvalitného vzdelávania v rozmanitých podmienkach. Pripájajú sa ku globálnej komunite nositeľov zmien vo vzdelávaní nadácie Yidan Prize Foundation.

