Образование, ориентированное на будущее: съезд Yidan Prize Summit 2024 исследует пути повышения устойчивости учащихся, преподавателей и систем

ГОНКОНГ, 11 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальный благотворительный фонд Yidan Prize Foundation, присуждающий самую престижную в мире премию в сфере образования, провел 9 декабря в Гонконге съезд Yidan Prize Summit 2024. Съезд этого года, тема которого «Образование, ориентированное на будущее: важнейшая роль устойчивости», стал серьезной платформой для исследователей, политиков, филантропов и лидеров образования со всего мира, позволившей обменяться идеями об инновационных средствах повышения устойчивости в быстро меняющемся мире.



В своем приветственном слове д-р Чарльз Чэнь Идан (Charles CHEN Yidan), основатель Yidan Prize, поделился своим пониманием устойчивости. Он сказал: «В современном мире, когда цивилизация и технологии развиваются в тандеме, когда сосуществуют конфликты и сотрудничество, устойчивость держится на надежде. Надежда заставляет нас стремиться к лучшей жизни, раскрывать свой потенциал и никогда не сдаваться». Он подчеркнул следующее: «Устойчивость имеет важнейшее значение для будущего образования. Устойчивые люди образуют устойчивую экономику и процветающие общества».

Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared what resilience means to him in his welcome remarks at the 2024 Yidan Prize Summit. Alicia Herbert, Director of Education, Gender and Equality and Special Envoy for Gender Equality at the United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office, shared with 2024 Yidan Prize Summit audience on systematically fostering resilience in education to prepare for an uncertain future in her keynote speech.

Алисия Герберт (Alicia Herbert), директор по образованию, гендерным вопросам и равенству и специальный посланник по вопросам гендерного равенства при Министерстве иностранных дел, Содружества наций и развития Соединенного Королевства, выступила с вступительным словом о необходимости систематического повышения устойчивости в образовании для подготовки к неопределенному будущему. «Признавая рост числа высококачественных исследований и фактических данных о том, что приводит к улучшению результатов обучения учащихся в контексте низкого уровня доходов, в настоящее время приоритетом является обеспечение внедрения этих мер в государственных системах и достижение полномасштабной устойчивости этих систем, — сказала Алисия. — Решающее значение играет повышение эффективности инвестиций, но деньги, это еще не все. Ключом к повышению устойчивости отдельных людей, педагогов и более широкой системы для обеспечения сохраняющихся трансформационных изменений является сотрудничество».

На семинаре для гостей профессор Цзункай Ян (Zongkai Yang), президент Уханьского технологического университета, продемонстрировал, как выглядит обучение на основе ИИ. Он объяснил, что ИИ помогает педагогам в совместном обучении, анализе данных и решении задач, в то время как для учащихся польза может заключаться в развитии улучшенных навыков для приобретения навыков, ориентированных на будущее.

Три экспертные группы обсудили роль устойчивости в образовании через призму учащихся, педагогов и систем, соответственно. Ключевые выводы:

1. Устойчивость сводится к развитию у учащихся навыков, необходимых для процветания в системах, создаваемых вместе с ними

Поощрение диалога с учащимися, использование новых цифровых платформ для обучения и создание учебной среды за пределами учебной аудитории имеют важное значение для эффективного взаимодействия с учащимися и формирования устойчивого мышления. Экспертная группа учащихся, получивших высшее образование во время COVID, обсудила, что может позволить учащимся уверенно ориентироваться в меняющемся будущем.

2. Устойчивость повышается вместе с доверием к педагогам, их автономностью и инициативностью

Достопочтенный Адриан Пикколи (Adrian Piccoli), бывший министр образования Нового Южного Уэльса (Австралия), обсудил с другими участниками экспертной группы, как мы можем привлечь преподавателей к участию в реформе образования. Группа подчеркнула важность создания благоприятной среды, которая укрепляет эмоциональный и социальный потенциал преподавателей. Среда, не ограничивающая воображение преподавателей и позволяющая им играть большую роль в образовании, является ключом к созданию системы, которая, в свою очередь, способствует их устойчивости и упрочняет ее.

3. Устойчивость — это интеграция различных взглядов и мнений для усиления систем образования для всех учащихся

Объединение исследований, политики и практики имеет жизненно важное значение для создания устойчивых систем образования. Д-р Бекки Телфорд (Becky Telford) из УВКБ ООН с коллегами по экспертной группе подчеркнули необходимость привлечения к разработке эффективных решений таких маргинализированных групп, как беженцы. В ходе их обсуждения была подчеркнута важность управления, международного партнерства и интеграции образования с усилиями в области здравоохранения и охраны окружающей среды с учетом существующих и возникающих проблем.

На съезде также состоялись беседы в непринужденной обстановке с лауреатами премии Yidan Prize этого года — профессором Вольфгангом Лутцем (Wolfgang Lutz), а также профессором Марком Джордансом (Mark Jordans), Марвой Зар (Marwa Zahr) и Люком Станнардом (Luke Stannard) из Альянса детей войны (War Child Alliance). Вольфганг, опираясь на свои демографические исследования, подчеркнул полезность образования для повышения устойчивости к изменению климата. Он подчеркнул, что борьба с изменением климата выходит за рамки жесткой инфраструктуры и включает также инвестиции в человеческий капитал для развития адаптируемости к изменению климата. Команда Альянса детей войны поделилась тем, что программа «Can't Wait to Learn» (обучение нельзя откладывать) не только расширяет доступ пострадавших от конфликтов и климатических потрясений учеников к качественному образованию, но и повышает их благополучие и устойчивость, привнося чувство нормальности и надежду на будущее. Команда подчеркнула, что для успеха программ образовательных технологий крайне важно наращивать потенциал учителей и контекстуализировать учебный материал, работая с детьми, партнерами и министерствами образования.

Завершая съезд, Люси Лейк (Lucy Lake), директор по глобальному взаимодействию фонда Yidan Prize Foundation, рассказала о сути взаимосвязи между образованием и устойчивостью. «Образование является ключом к повышению устойчивости — как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Тем не менее, мы также должны обеспечить устойчивость самого образования. Каждому из нас отводится в этом определенная роль, — сказала Люси. — Это означает принятие коллективной ответственности за образование, признание образования общим благом, и чтобы оно было устойчивым, необходимо адекватное государственное финансирование при коллективной ответственности за результат».

8 декабря состоялась церемония награждения Yidan Prize Awards 2024, на которой были награждены лауреаты премии Yidan Prize 2024 за их работу по обеспечению справедливого и качественного образования в различном контексте. Они стали частью глобального сообщества лидеров изменений в образовании фонда Yidan Prize Foundation.

Номинация лидеров изменений в образовании на премию Yidan Prize 2025

Номинация на премию Yidan Prize 2025 открыта до 31 марта 2025 года. Чтобы узнать больше о возможности или номинировать лидеров изменений, посетите веб-сайт премии Yidan Prize по адресу: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

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Примечание для редакторов

Загрузите фотографии со съезда Yidan Prize Summit 2024 здесь.

О фонде Yidan Prize Foundation

Фонд Yidan Prize Foundation является глобальной благотворительной организацией, стремящейся сделать мир лучше за счет образования. Фонд Yidan Prize Foundation использует свои премии и сеть новаторов для поддержки идей и методик в области образования, в частности способных изменить жизнь людей и общество к лучшему.

Премия Yidan Prize является высшей в мире образовательной наградой, которой отмечаются отдельные номинанты и коллективы, которые внесли значительный вклад в теорию и практику образования. Он включает в себя две награды, которые взаимосвязаны: премию Yidan Prize for Education Research и премию Yidan Prize for Education Development. Они служат для развития: лауреаты каждой премии получают неограниченный проектный фонд в размере 15 миллионов гонконгских долларов в течение трех лет, что помогает им масштабировать свою работу, а также золотую медаль и денежный приз в размере 15 миллионов гонконгских долларов. Фонд проекта и денежный приз делятся поровну между командами.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт yidanprize.org или напишите по адресу [email protected].

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