Edukacja przyszłości: uczestnicy tegorocznego szczytu Fundacji Nagrody Yidana analizują możliwe sposoby wzmocnienia odporności osób uczących się, nauczycieli i systemów edukacyjnych

HONGKONG, 11 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Nagrody Yidana, międzynarodowa organizacja filantropijna, której misją jest kreowanie lepszego świata poprzez edukację, zorganizowała tegoroczny szczyt w Hongkongu w dniu 9 grudnia. Tegoroczny szczyt, który odbył się pod hasłem: „Edukacja przyszłości: kluczowa rola odporności", stanowił ważną platformę dla badaczy, decydentów, filantropów i liderów edukacji na całym świecie do wymiany pomysłów na temat innowacyjnych sposobów budowania odporności w szybko zmieniającym się świecie.

W swoim przemówieniu powitalnym dr Charles CHEN Yidan, fundator Nagrody Yidan, wyjaśnił, czym dla niego jest odporność. „W dzisiejszym świecie, gdzie cywilizacja i technologia idą w parze, gdzie współistnieją konflikty i współpraca, odporność wyrasta z nadziei. Nadzieja napędza nas do dążenia do lepszego życia, realizowania naszego potencjału oraz do tego, by nigdy się nie poddawać" - powiedział. Podkreślił również, że: „Odporność jest niezbędna dla przyszłości edukacji. Odporni ludzie tworzą odporne gospodarki i dobrze prosperujące społeczeństwa".

Alicia Herbert, dyrektor ds. edukacji, płci i równości oraz specjalny wysłannik ds. równości płci w brytyjskim Biurze Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju, wygłosiła przemówienie inauguracyjne na temat potrzeby systematycznego wspierania odporności w edukacji, aby przygotować się na niepewną przyszłość. „Istnieje coraz więcej wysokiej jakości badań i dowodów na to, co pozwala poprawić wyniki w nauce wśród uczniów ze środowisk o niskich dochodach. Priorytetem jest więc teraz zapewnienie, że interwencje te będą opierać się na systemach rządowych i przyniosą trwałe efekty na dużą skalę - powiedziała. - Bardziej efektywne inwestycje mają kluczowe znaczenie, ale pieniądze to nie wszystko. Kluczem do budowania odporności jest współpraca osób indywidualnych, nauczycieli i całego systemu, aby zapewnić trwałą zmianę transformacyjną".

Podczas sesji dyskusyjnej profesor Zongkai Yang, rektor Uniwersytetu Technologicznego w Wuhan, omówił model uczenia się oparty na sztucznej inteligencji. Wyjaśnił, że sztuczna inteligencja wspiera nauczycieli we wspólnym nauczaniu, analizie danych i rozwiązywaniu problemów, podczas gdy osoby uczące się mogą korzystać z szerszych możliwości rozwijania umiejętności w celu budowania umiejętności na miarę przyszłości.

W trzech panelach omówiono rolę odporności w edukacji z perspektywy osób uczących się, nauczycieli i całego systemu. Kluczowe wnioski są następujące:

1. Odporność polega na zapewnieniu uczniom umiejętności efektywnego funkcjonowania w systemach, które współtworzą.

Zachęcanie do podejmowania dialogu z osobami uczącymi się, wykorzystywanie nowych, cyfrowych platform edukacyjnych i tworzenie środowiska uczenia się poza klasą szkolną to niezbędne elementy w kontekście wspierania skutecznego zaangażowania osób uczących i ich odpowiedniego nastawienia. Podczas specjalnego panelu studenci, którzy odbywali studia wyższe w okresie pandemii koronawirusa, zastanawiali się, co umożliwi osobom uczącym się pewne funkcjonowanie w środowisku przyszłości.

2. Odporność rośnie wraz z zaufaniem, autonomią i kompetencjami nauczycieli.

Adrian Piccoli, były minister edukacji Nowej Południowej Walii (Australia), omówił z uczestnikami panelu możliwe sposoby angażowania nauczycieli w reformę edukacji. Podkreślił znaczenie tworzenia wspierającego środowiska, które buduje emocjonalny i społeczny potencjał nauczycieli. Środowisko, które daje nauczycielom przestrzeń do rozwijania wyobraźni i odgrywania większej roli w edukacji, jest kluczem do budowania systemu, który będzie wspierać i podtrzymywać ich odporność.

3. Odporność polega na integracji różnych perspektyw w celu wzmocnienia systemów edukacji dla wszystkich osób uczących się.

Łączenie badań, polityki i praktyki ma kluczowe znaczenie w kontekście tworzenia odpornych systemów edukacyjnych. Dr Becky Telford z Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców i inni uczestnicy panelu zwrócili uwagę na potrzebę angażowania grup marginalizowanych, takich jak uchodźcy, w opracowywanie skutecznych rozwiązań. Podczas dyskusji podkreślono znaczenie zarządzania, współpracy międzynarodowej i integrowania edukacji ze zdrowiem publicznym i wysiłkami na rzecz ochrony środowiska w obliczu wyzwań.

W ramach szczytu odbyły się również rozmowy z tegorocznymi laureatami Nagrody Yidana, wśród których znaleźli się: profesor Wolfgang Lutz oraz profesor Mark Jordans, Marwa Zahr i Luke Stannard ze stowarzyszenia War Child Alliance. Wolfgang oparł się na swoich badaniach demograficznych, aby podkreślić korzyści płynące z edukacji w zakresie wzmacniania odporności na zmiany klimatu. Podkreślił, że przeciwdziałanie zmianom klimatu wykracza poza twardą infrastrukturę i obejmuje również inwestowanie w kapitał ludzki w celu rozwijania zdolności adaptacji do tych zmian. Przedstawiciele War Child Alliance przekazali, że program „Can't Wait to Learn" nie tylko zwiększa dostęp do wysokiej jakości edukacji dla uczniów, których życie zakłócają konflikty i zmiany klimatyczne, ale także poprawia ich samopoczucie i odporność, stwarzając poczucie normalności i dając nadzieję na lepszą przyszłość. Podkreślono, że aby programy technologii edukacyjnych odniosły sukces, kluczowe jest budowanie potencjału nauczycieli i kontekstualizacja treści nauczania we współpracy z dziećmi, partnerami i ministerstwami edukacji.

Zamykając szczyt, Lucy Lake, dyrektor ds. globalnego zaangażowania Fundacji Nagrody Yidana, podsumowała istotę zależności między edukacją a odpornością następującymi słowami: „Edukacja jest kluczem do wspierania odporności - zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Jednocześnie musimy również zapewnić, że sama edukacja będzie odporna. I to jest rola każdego z nas". Lake wyjaśniła, co to oznacza. „Jest to wzięcie zbiorowej odpowiedzialności za edukację - uznanie, że edukacja jest dobrem wspólnym, a jeśli ma być odporna, musi być odpowiednio finansowana ze środków publicznych".

Podczas ceremonii wręczenia Nagród Yidana za rok 2024, która odbyła się 8 grudnia, uhonorowano laureatów za ich pracę na rzecz zapewnienia sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji w różnych kontekstach. Dołączyli oni do globalnej społeczności kreatorów zmian w edukacji, uznanych przez Fundację Nagrody Yidana.

Przyjmowanie nominacji do przyszłorocznej Nagrody Yidana dla kreatorów zmian w edukacji

Nominacje do Nagrody Yidana za rok 2025 będą przyjmowane do 31 marca 2025 r. Informacje o możliwości zgłoszenia nominacji znajdują się na stronie internetowej Nagrody Yidana: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

Fundacja Nagrody Yidana

Fundacja Nagrody Yidana to międzynarodowa organizacja filantropijna, której misją jest kreowanie lepszego świata poprzez edukację. Dzięki nagrodom i sieci innowatorów fundacja wspiera idee i praktyki w dziedzinie edukacji - w szczególności te, które mają potencjał do pozytywnej zmiany życia i społeczeństwa.

Nagroda Yidana jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem w dziedzinie edukacji, przyznawanym osobom indywidualnym lub zespołom, którzy zapewnili znaczący wkład w teorię i praktykę edukacji. Składa się z dwóch współgrających ze sobą nagród: Nagrody Yidana za badania nad edukacją i Nagrody Yidana za rozwój edukacji. Zaprojektowano je w taki sposób, aby wywierały pozytywny wpływ: laureaci każdej nagrody otrzymują nieobarczony ograniczeniami fundusz projektowy w wysokości 15 mln HK$ na okres trzech lat jako wsparcie na poszerzenie skali swoich działań, jak również złoty medal i nagrodę pieniężną w wysokości 15 mln HK$. Fundusz projektowy i nagroda pieniężna są dzielone w równych częściach pomiędzy członkami zespołów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: yidanprize.org lub pisząc na adres: [email protected].

