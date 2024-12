Préparer l'avenir de l'éducation : le Sommet des Prix Yidan 2024 explore les moyens de renforcer la résilience des apprenants, des éducateurs et des systèmes

HONG KONG, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Yidan Prize Foundation, la fondation philanthropique mondiale à l'origine de la plus haute distinction du monde en matière d'éducation, a accueilli le 9 décembre à Hong Kong le Sommet des prix Yidan 2024. Placé sous le thème « L'éducation à l'épreuve du temps : le rôle essentiel de la résilience », le Sommet de cette année a offert une plateforme solide aux chercheurs, aux décideurs politiques, philanthropes et responsables de l'éducation du monde entier pour échanger des idées sur les moyens novateurs de renforcer la résilience dans un monde en évolution rapide.



Dans son allocution de bienvenue, M. Charles CHEN Yidan, fondateur du prix Yidan, a expliqué ce que la résilience signifiait pour lui. Il a déclaré : « Dans le monde d'aujourd'hui, où la civilisation et la technologie progressent en tandem, où les conflits et la coopération coexistent, la résilience est enracinée dans l'espoir. L'espoir nous pousse à poursuivre une vie meilleure, à réaliser notre potentiel et à ne jamais abandonner. » Il a souligné que « la résilience est essentielle pour l'avenir de l'éducation. Des personnes résilientes font des économies résilientes et des sociétés prospères. »

Alicia Herbert, Responsable de l'éducation, du genre et de l'égalité et envoyée spéciale pour l'égalité des genres au Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, a fait un discours d'ouverture sur la nécessité de favoriser systématiquement la résilience dans l'éducation afin de se préparer à un avenir incertain. « Bien que le nombre de recherches et de preuves de haute qualité sur ce qui fonctionne pour améliorer les résultats d'apprentissage des élèves dans des contextes à faible revenu augmente, la priorité est maintenant de s'assurer que ces interventions sont intégrées dans les systèmes gouvernementaux et qu'elles sont durables à l'échelle », a déclaré Alicia. « Des investissements plus efficaces sont essentiels, mais l'argent ne suffit pas. La collaboration est essentielle pour renforcer la résilience des individus, des éducateurs et du système dans son ensemble afin de garantir un changement transformationnel durable. »

Lors d'une séance de partage avec les invités, le professeur Zongkai Yang, Président de l'université de technologie de Wuhan, a montré à quoi ressemble l'apprentissage piloté par l'IA. Il a expliqué que l'IA aide les éducateurs à co-enseigner, à analyser les données et à résoudre les problèmes, tandis que les élèves peuvent bénéficier d'un meilleur développement de compétences pour acquérir des aptitudes pour l'avenir.

Trois panels ont discuté du rôle de la résilience dans l'éducation, respectivement sous l'angle des apprenants, des éducateurs et des systèmes. Les principaux enseignements sont les suivants :

1. La résilience consiste à donner aux élèves les compétences nécessaires pour s'épanouir dans des systèmes créés avec eux.

Encourager le dialogue avec les élèves, tirer parti des nouvelles plateformes numériques pour l'éducation et créer un environnement d'apprentissage au-delà de la salle de classe sont des éléments essentiels pour favoriser un engagement efficace avec les élèves et des mentalités résilientes. Un panel d'apprenants ayant fait l'expérience de l'enseignement supérieur pendant la période du Covid a discuté de ce qui peut permettre aux apprenants de naviguer avec confiance dans un avenir changeant.

2. La résilience s'accroît avec la confiance, l'autonomie et la responsabilité des éducateurs.

L'honorable Adrian Piccoli, ancien ministre de l'éducation de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie), a discuté avec ses collègues panélistes de la manière dont nous pouvons impliquer les enseignants dans la réforme de l'éducation. Le panel a souligné l'importance de créer un environnement favorable qui renforce les capacités émotionnelles et sociales des enseignants. Un environnement qui permet aux enseignants d'imaginer et de jouer un rôle plus important dans l'éducation est essentiel pour construire un système qui, à son tour, soutient et entretient leur résilience.

3. La résilience consiste à intégrer des perspectives diverses afin de renforcer les systèmes éducatifs pour tous les apprenants.

Il est essentiel de faire le lien entre la recherche, la politique et la pratique pour créer des systèmes éducatifs résilients. Becky Telford de l'UNHCR et ses collègues ont souligné la nécessité d'impliquer les groupes marginalisés, tels que les réfugiés, dans l'élaboration de solutions efficaces. Leur discussion a souligné l'importance de la gouvernance, des partenariats internationaux et de l'intégration de l'éducation aux efforts en matière de santé publique et d'environnement face aux défis à relever.

Le Sommet a également été l'occasion de discuter au coin du feu avec les lauréats du prix Yidan de cette année, le professeur Wolfgang Lutz, ainsi que les professeurs Mark Jordans, Marwa Zahr et Luke Stannard de l'Alliance War Child. Wolfgang s'est appuyé sur ses recherches démographiques pour souligner les avantages de l'éducation dans le renforcement de la résilience climatique. Il a insisté sur le fait que la lutte contre le changement climatique va au-delà de l'infrastructure matérielle, mais implique également d'investir dans le capital humain pour développer la capacité d'adaptation au climat. L'équipe de l'Alliance War Child a partagé le fait que « Can't Wait to Learn » élargit non seulement l'accès à une éducation de qualité pour les apprenants perturbés par les conflits et les chocs climatiques, mais améliore également leur bien-être et leur résilience, en leur apportant un sentiment de normalité et d'espoir pour l'avenir. L'équipe a souligné que pour que les programmes de technologie éducative réussissent, il est essentiel de renforcer les capacités des enseignants et de contextualiser les contenus d'apprentissage en travaillant avec les enfants, les partenaires et les ministères de l'éducation.

En clôturant le Sommet, Lucy Lake, directrice de l'engagement mondial de la Yidan Prize Foundation, a résumé l'essence de la relation entre l'éducation et la résilience. « L'éducation est essentielle pour favoriser la résilience, tant au niveau individuel que sociétal. Mais nous devons également veiller à ce que l'éducation elle-même soit résiliente. Nous avons tous un rôle à jouer à cet égard, » a déclaré Lucy. « Cela signifie qu'il faut assumer la responsabilité collective de l'éducation - reconnaître que l'éducation est un bien commun - et que si elle doit être résiliente, elle doit être financée de manière adéquate par le biais de fonds publics, et qu'il y a une responsabilité collective pour les résultats. »

La cérémonie de remise des Prix Yidan 2024, qui s'est tenue le 8 décembre, a célébré les lauréats du Prix Yidan 2024 pour leur travail visant à garantir une éducation équitable et de qualité dans divers contextes. Ils rejoignent la communauté mondiale des acteurs de l'éducation de la Yidan Prize Foundation.

