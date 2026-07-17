Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Laporkan Total Kepemilikan Sekitar $406 Juta, Termasuk OpenAI, Beast Industries, Lebih Dari 16.000 ETH dan Lebih Dari 283 Juta Token WLD

Pada tanggal 15 Juli 2026 jam 16.30 ET, kepemilikan ORBS meliputi investasi senilai $90 juta (secara tidak langsung, melalui SPV) di OpenAI, investasi $18 juta di Beast Industries, investasi $1 juta di Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,41 per WLD (per Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), dan sekitar $148 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, dengan total kepemilikan sekitar $406 juta.

Berita Utama yang Mendominasi Pemberitaan:

Manajemen ORBS yakin bahwa portofolio treasury Perusahaan memiliki beberapa komponen terpenting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital masa depan. Berita utama minggu ini:

Minggu ini, dilaporkan bahwa OpenAI sedang mengembangkan sebuah produk pendamping AI yang menyerupai manusia untuk digunakan di rumah. Produk ini akan membantu mengontrol perangkat rumah pintar, memutar media, menjawab pertanyaan, dan membalas pesan. Perkembangan ini menandai awal kiprah OpenAI ke bisnis perangkat keras dan bersaing dengan Apple, Google, dan lain-lain (Bloomberg).

Pada tanggal 9 Juli, OpenAI meluncurkan GPT-5.6 Sol dengan peningkatan efisiensi token (54% lebih efisien pada pengkodean berbasis agen AI), kemampuan yang lebih kuat dalam hal pengkodean, sains, biologi, keamanan siber, dukungan multi modal, dan fitur baru seperti GPT-Live. Peluncuran tersebut dilakukan secara bertahap dan terbatas setelah permintaan dari pemerintah A.S. terkait masalah keamanan nasional. Sol dilengkapi mode "ultra" untuk tugas-tugas yang lebih sulit dan berbagai fitur keamanan yang canggih (OpenAI).

Tanggal 24 Juli 2026 merupakan pencapaian penting bagi jadwal penerbitan token World. Sebagaimana diuraikan dalam whitepaper perdana World, periode token unlock terbesar selama tiga tahun di jaringan tersebut diperkirakan akan berakhir, sehingga jumlah token WLD yang memasuki peredaran setiap hari akan berkurang sekitar 43%, dari sekitar 5,1 juta token menjadi sekitar 2,9 juta token. Saat ini ORBS memiliki 283.452.700 WLD, mewakili sekitar 8% dari pasokan yang beredar dan merupakan kepemilikan WLD terbesar di dunia yang diungkapkan secara publik. Meskipun kepemilikan ORBS tidak akan berubah pada tanggal 24 Juli, laju penerbitan token baru diperkirakan akan jauh lebuh lambat. WLD akan terus memasuki peredaran, tapi dengan laju harian sekitar separuh dari sebelumnya, sehingga jauh lebih memperlambat pertumbuhan pasokan secara keseluruhan (World).

"OpenAI terus meningkatkan kemampuan ChatGPT secara bertahap sehingga menghasilkan kemajuan yang signifikan sampai saat ini. "Peningkatan efisiensi token disambut baik oleh banyak pengguna," kata Thomas "Tom" Lee, Anggota Dewan Direksi Eightco. "Kami yakin, posisi ORBS sangat kuat untuk menghadapi masa depan. Di saat AI menjadi semakin personal dan otonom, kami harap Proof of Human akan menjadi salah satu aset paling berharga dalam ekonomi digital."

Eightco: Eksposur ke berbagai mega tren utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya, yaitu: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur pada masing-masing tren melalui melalui investasi tidak langsung di OpenAI (22% dari kepemilikan treasury ORBS), Worldcoin (29%), dan Beast Industries (4%).

Kecerdasan Buatan - OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta untuk Special Purpose Vehicles yang memiliki eksposur terhadap kepentingan ekuitas di perusahaan induk OpenAI, mewakili sekitar 22% dari aset treasury dan salah satu konsentrasi tertinggi yang diungkapkan di antara perusahaan yang tercatat di bursa.

ChatGPT, yakni aplikasi konsumen OpenAI, adalah aplikasi AI konsumen nomor 1 di seluruh dunia (Sensor Tower) dan melampaui 900 juta pengguna aktif mingguan pada bulan Februari 2026 sehingga menjadikannya teknologi konsumen yang pertumbuhannya tercepat dalam sejarah (UBS melalui Reuters).

Identitas Digital - Token WLD

Eightco memiliki lebih dari 283 juta WLD, sekitar 8% dari pasokan yang beredar, posisi institusional terbesar di seluruh dunia yang diungkapkan kepada publik dan mewakili sekitar 29% dari aset treasury Eightco.

Worldcoin adalah token asli dari World, yakni jaringan Proof of Human global yang diciptakan oleh Tools for Humanity (didirikan oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya mengeluarkan World ID yang menjaga privasi dan memastikan pengguna adalah manusia yang unik, bukan agen AI.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, berbagai aplikasi membayar biaya per verifikasi sedangkan verifikasi pengguna akhir tetap gratis, dan penerbit kredensial maupun protokol World memonetisasi otentikasi manusia yang terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan gabungan yang dapat ditargetkan sebesar $6,35 triliun di 13 industri yang mencakup perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan AI agen (menurut Tools for Humanity).

Ekonomi Kreator - Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta pada ekuitas Beast Industries, sekitar 4% dari aset treasury.

Beast Industries mengoperasikan salah satu jaringan jangkauan Direct-to-Consumer terbesar di dunia dengan total basis pengikut lebih dari 500 juta di berbagai platform, didukung oleh MrBeast sebagai orang yang paling banyak ditonton di YouTube di seluruh dunia. Di saat AI mengkomoditisasi pembuatan konten, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan menjalankan strategi treasury Worldcoin (WLD) yang pertama di jenisnya. Eightco menyediakan eksposur satu ticker tidak langsung untuk investor terhadap tiga tren utama dalam siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung pada OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemilik WLD terbesar di kalangan perusahaan publik dan sebagai protokol Proof of Human, serta sebagai ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh berbagai investor institusi terkemuka seperti Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agen.

Untuk informasi selengkapnya:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Nasdaq. ORBS menyediakan eksposur tidak langsung ke: OpenAI dan Beast Industries.

Siapa pemilik Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki 283 juta WLD, sekitar 8% dari pasokan yang beredar dan posisi institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Arti Proof of Human

Proof of Human adalah verifikasi kriptografi bahwa pengguna adalah orang yang unik dan hidup, bukan bot atau agen AI. Proof of Human adalah infrastruktur dasar untuk jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis agen AI, dan semua sistem yang mengharuskan "satu orang, satu akun" di era AI agen.

Bagaimana kaitan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang Worldcoin (WLD) terbesar di kalangan investor institusi yang diungkapkan secara publik, token yang mendukung jaringan Proof of Human World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan termasuk Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Penelitian di Fundstrat, dan Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest) menjadi penasihat Dewan Direksi.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai: harapan Perusahaan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk inovasi dalam sepuluh tahun mendatang; keyakinan Perusahaan bahwa portofolio treasurynya memiliki beberapa komponen terpenting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital di masa depan; keyakinan Perusahaan bahwa posisinya sangat kuat untuk menghadapi masa depan; pernyataan bahwa OpenAI telah mengajukan dokumen S-1 secara rahasia sebagai langkah persiapan menuju kemungkinan Penawaran Umum Perdana (IPO) di masa mendatang; pernyataan bahwa OpenAI sedang mengembangkan produk pendamping AI yang menyerupai manusia untuk digunakan di rumah; pernyataan mengenai kemampuan, fitur, dan peluncuran model GPT-5.6 Sol milik OpenAI, termasuk efisiensi token, kemampuan pengodean, dan mode "ultra"; pernyataan bahwa verifikasi Proof-of-Human akan menjadi salah satu aset paling berharga dalam ekonomi digital; pernyataan mengenai peluang pendapatan global sebesar $6,35 triliun di berbagai industri yang meliputi perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan AI agen; pernyataan mengenai pencatatan Worldcoin (WLD) di Robinhood dan perluasan aksesnya kepada jutaan pengguna; pernyataan mengenai perkiraan penurunan jumlah penerbitan token WLD setelah tanggal 24 Juli 2026, termasuk perkiraan penurunan dari sekitar 5,1 juta token menjadi sekitar 2,9 juta token setiap hari; pernyataan bahwa Perusahaan mempunyai kepemilikan WLD terbesar di dunia yang diungkapkan secara publik; pernyataan bahwa distribusi dan kepercayaan audiens akan menjadi aset yang semakin langka karena AI mengkomoditisasi pembuatan konten; pernyataan bahwa Perusahaan sedang membuat lapisan infrastruktur bagi verifikasi manusia pada era AI agen; dan pernyataan bahwa Perusahaan memberikan eksposur tidak langsung terhadap berbagai tren utama rmelalui investasinya di OpenAI, WLD, dan Beast Industries. Istilah seperti "berencana", "mengharapkan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "memperkirakan", "dapat", "seharusnya", dan kata-kata maupun istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa adalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat istilah-istilah di atas. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa jauh berbeda daripada yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau pengoperasian bisnis swasta di mana Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan, termasuk kepemilikan tidak langsung atas ekuitas OpenAI (dimiliki melalui Special Purpose Vehicle), kepemilikan atas ekuitas WLD, dan kepemilikan atas ekuitas Beast Industries; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan dari Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau yang dapat menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat berdampak signifikan pada nilai kepemilikan treasury Perusahaan; perubahan dalam hal peraturan, undang-undang dan pembuatan aturan di masa depan yang berdampak negatif terhadap aset digital, penggunaan kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko mengenai pengembangan, penggunaan, dan penerimaan pasar terkait teknologi Proof-of-Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai kecepatan dan lintasan penerapan AI agen dalam aplikasi perusahaan dan aplikasi konsumen; ketidakpastian mengenai rencana produk OpenAI, pengembangan model bisnis, dan waktu atau kesuksesan IPO; risiko terkait kemampuan Beast Industries untuk mencapai proyeksi pertumbuhannya; persaingan di pasar identitas digital dan pasar infrastruktur AI; ketergantungan pada sumber pihak ketiga untuk penilaian atas investasi tertentu; ketidakpastian terkait keberlanjutan kesuksesan MrBeast dan kinerja model bisnis Beast Industries yang digerakkan oleh kreator; risiko terkait konsentrasi posisi Perusahan pada aset digital tertentu dan investasi di perusahaan swasta; perubahan pandangan publik dan pemerintah terhadap aset digital atau industri kecerdasan buatan; risiko terkait waktu, fitur, dan penerimaan komersial atas peluncuran model OpenAI; dan risiko bahwa dinamika pasokan WLD mungkin tidak menghasilkan dampak pasar yang diantisipasi. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2026 dan pengajuan lainnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Semua informasi dalam siaran pers ini adalah sesuai pada tanggal penerbitannya. Eightco tidak wajib memperbarui informasi ini atau mengumumkan hasil revisi pernyataan berpandangan ke depan yang disebutkan di sini kepada publik untuk memperlihatkan hasil sebenarnya atau perubahan harapannya.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)