Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un total d'environ 406 millions de dollars en avoirs, dont OpenAI, Beast Industries, plus de 16 000 ETH et plus de 283 millions de tokens WLD

Au 15 juillet 2026, à 16 h 30 (heure de l'Est), le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique) dans OpenAI, un investissement de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,41 $ par WLD (selon Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH), ainsi qu'environ 148 millions de dollars en liquidités et stablecoins, pour un portefeuille total d'environ 406 millions de dollars.

Les principaux titres qui font l'actualité :

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la Société contient certains des éléments les plus déterminants pour l'avenir du système financier numérique et de l'IA. Parmi les principaux titres de cette semaine, on peut citer :

OpenAI a annoncé cette semaine le développement d'un produit destiné à servir de compagnon virtuel doté d'une intelligence artificielle et capable de vivre au sein du foyer. Ce produit permettra de contrôler les appareils domestiques connectés, de lire des fichiers multimédias et de répondre aux questions et aux messages. Grâce à ce développement, OpenAI va pouvoir se lancer sur le marché du matériel informatique, en concurrence avec Apple, Google et d'autres acteurs (Bloomberg).

Le 9 juillet, OpenAI a lancé GPT-5.6 Sol, qui se distingue par une meilleure efficacité en termes de tokens (54 % plus efficace pour le codage agentique), des capacités renforcées dans les domaines du codage, des sciences, de la biologie et de la cybersécurité, une prise en charge multimodale ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que GPT-Live. Ce lancement fait suite à une mise en service progressive et limitée, à la demande du gouvernement américain pour des raisons de sécurité nationale. Sol intègre un mode « ultra » destiné aux tâches plus complexes, ainsi que des fonctionnalités de sécurité avancées (OpenAI).

Le calendrier d'émission des jetons World franchira une étape importante le 24 juillet 2026. Comme indiqué dans le livre blanc initial de World, la période de déblocage des jetons la plus longue du réseau, d'une durée de trois ans, devrait prendre fin, ce qui réduira d'environ 43 % le nombre de WLD mis en circulation chaque jour, passant d'environ 5,1 millions à environ 2,9 millions de jetons. ORBS détient actuellement 283 452 700 WLD, ce qui représente environ 8 % de l'offre en circulation et constitue la plus importante position en WLD rendue publique au monde. Si les avoirs d'ORBS resteront inchangés le 24 juillet, le rythme d'émission de nouveaux jetons devrait ralentir considérablement. Le WLD continuera d'être mis en circulation, mais à un rythme quotidien d'environ la moitié de celui observé précédemment, ce qui ralentira considérablement la croissance de l'offre globale (World).

« OpenAI continue d'améliorer progressivement les capacités de ChatGPT, ce qui se traduit par des progrès significatifs depuis le début de l'année. L'amélioration de l'efficacité du jeton est appréciée par de nombreux utilisateurs », a déclaré Thomas « Tom » Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco. « Nous pensons qu'ORBS est particulièrement bien placé pour l'avenir. À mesure que l'IA gagne en personnalisation et en autonomie, nous pensons que la preuve de l'intervention humaine deviendra l'un des atouts les plus précieux de l'économie numérique. »

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon la Société, devraient façonner l'innovation sur la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chacune de ces tendances via des investissements indirects dans OpenAI (22 % des liquidités d'ORBS), Worldcoin (29 %) et Beast Industries (4 %).

Intelligence artificielle – OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des structures d'accueil ayant une exposition à des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 22 % des actifs de trésorerie, l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est la première application d'IA grand public au monde (Sensor Tower). Elle a dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en février 2026, ce qui en fait la technologie grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire (UBS via Reuters).

Identité numérique – Jeton WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale et environ 29 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le jeton natif de World, un réseau mondial Proof of Human construit par Tools for Humanity (cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant World préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les fournisseurs d'identifiants vérifiés et le protocole World générant des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6,35 billions de dollars le potentiel de revenus adressables dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs – Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 4 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus vastes présences directes auprès des consommateurs dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la standardisation de la production de contenus par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos d'Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) inédite, offrant aux investisseurs, au travers d'un seul titre coté, une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'action ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8 % de l'offre en circulation et la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ?

La preuve de l'humanité est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et Proof of Human ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus important détenteur institutionnel publiquement identifié de Worldcoin ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau Proof of Human de World.

Qui est le PDG d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le PDG d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la Société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les prévisions de la Société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; la conviction de la Société selon laquelle son portefeuille de trésorerie contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique ; la conviction de la Société selon laquelle elle occupe une position unique pour l'avenir ; les déclarations selon lesquelles OpenAI a déposé un formulaire S-1 confidentiel, se préparant ainsi à une éventuelle introduction en bourse future ; les déclarations selon lesquelles OpenAI développe un produit d'IA compagnon de type humain destiné à un usage domestique ; les déclarations concernant les capacités, les fonctionnalités et la sortie du modèle GPT-5.6 Sol d'OpenAI, y compris son efficacité en termes de jetons, ses capacités de codage et son mode « ultra » ; les déclarations selon lesquelles la vérification « preuve de l'humanité » deviendra l'un des actifs les plus précieux de l'économie numérique ; les déclarations concernant le potentiel de chiffre d'affaires de World, estimé à 6,35 billions de dollars, dans des secteurs tels que la banque, le commerce électronique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique ; les déclarations concernant la cotation de Worldcoin (WLD) sur Robinhood et l'élargissement de l'accès à des millions d'utilisateurs ; les déclarations concernant la réduction attendue de l'émission de jetons WLD après le 24 juillet 2026, y compris la réduction prévue d'environ 5,1 millions de jetons à environ 2,9 millions de jetons par jour ; les déclarations selon lesquelles la Société détient la plus grande position en WLD divulguée publiquement à l'échelle mondiale ; les déclarations selon lesquelles la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; les déclarations concernant la mise en place par la Société de la couche d'infrastructure nécessaire à la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique ; et les déclarations concernant la capacité de la Société à offrir une exposition indirecte aux tendances déterminantes grâce à ses investissements dans OpenAI, WLD et Beast Industries. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », « bien placé pour », « point de vue », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à diriger la gestion ou les activités d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, notamment sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de structures ad hoc), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à continuer de se conformer aux exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent de toute autre manière le déploiement de ce capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des cours des actifs numériques, notamment ceux de WLD et d'ETH, susceptible d'affecter de manière significative la valeur des actifs détenus en trésorerie par la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie « Proof-of-Human » et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et grand public ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'OpenAI, les développement de modèles commerciaux ainsi que le calendrier ou le succès d'une éventuelle introduction en bourse ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses prévisions de croissance ; la concurrence sur les marchés de l'identité numérique et des infrastructures d'IA ; le recours à des sources tierces pour l'évaluation de certains investissements ; l'incertitude concernant la pérennité du succès de MrBeast et la performance du modèle économique de Beast Industries axé sur les créateurs ; les risques liés aux positions concentrées de la société dans certains actifs numériques et investissements dans des sociétés privées ; l'évolution des positions du public et des pouvoirs publics concernant les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle ; les risques associés au calendrier, aux fonctionnalités et à l'accueil commercial des versions des modèles OpenAI ; et les risques que la dynamique de l'offre de WLD n'entraîne pas les effets attendus sur le marché Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication, et Eightco n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations ni d'annoncer publiquement les résultats de toute révision des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter les résultats réels ou tout changement dans ses prévisions.