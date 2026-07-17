Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale holdings van ongeveer 406 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en ruim 283 miljoen WLD-tokens

Op 15 juli 2026 om 16:30 uur (ET) omvatten de bezittingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een reeds gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) gewaardeerd op 0,41 dollar per WLD (via Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 148 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op een totale portefeuillewaarde van circa 406 miljoen dollar.

Belangrijkste ontwikkelingen:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest cruciale componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. De belangrijkste ontwikkelingen van deze week zijn:

Deze week werd gemeld dat OpenAI een product ontwikkelt dat bedoeld is om te dienen als een mensachtige AI-assistent voor thuis. Dit product zal helpen bij het aansturen van smart-home-apparaten, het afspelen van media, het beantwoorden van vragen en het reageren op berichten. Deze ontwikkeling brengt OpenAI op het gebied van hardware, waarmee het de concurrentie aangaat met onder andere Apple en Google (Bloomberg).

Op 9 juli bracht OpenAI GPT-5.6 Sol uit, een model dat de nadruk legt op een betere token-efficiëntie (54% efficiënter bij agentische softwareontwikkeling) en sterkere prestaties biedt op het gebied van programmeren, wetenschap, biologie, cybersecurity, multimodale ondersteuning en nieuwe functies zoals GPT-Live. Dit volgt op een gefaseerde en beperkte uitrol na een verzoek van de Amerikaanse regering vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Sol bevat een 'ultra'-modus voor complexere taken en geavanceerde veiligheidsfunctionaliteiten (OpenAI).

Op 24 juli 2026 zal het uitgifteschema van de World-token een belangrijke mijlpaal bereiken. Zoals uiteengezet in de oorspronkelijke whitepaper van World zal naar verwachting de grootste driejarige token-unlockperiode van het netwerk aflopen. Hierdoor daalt het aantal WLD-tokens dat dagelijks in omloop wordt gebracht met circa 43%, van ongeveer 5,1 miljoen naar ongeveer 2,9 miljoen tokens. ORBS bezit momenteel 283.452.700 WLD. Dit komt overeen met ongeveer 8% van het circulerende aanbod en is de grootste openbaar gemaakte WLD-positie ter wereld. Hoewel de bezittingen van ORBS op 24 juli ongewijzigd blijven, zal het tempo waarin nieuwe tokens worden uitgegeven naar verwachting aanzienlijk vertragen. WLD-tokens zullen in omloop blijven komen, maar tegen ongeveer de helft van het eerdere dagelijkse tempo, wat de groei van het totale aanbod aanzienlijk zal vertragen (World).

"OpenAI blijft de functionaliteiten van ChatGPT stapsgewijs verbeteren, wat dit jaar al heeft geleid tot significante vooruitgang. De verbetering in token-efficiëntie wordt door veel gebruikers verwelkomd", aldus Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco. "Wij geloven dat ORBS uniek is gepositioneerd voor de toekomst. Naarmate AI persoonlijker en autonomer wordt, verwachten we dat Proof of Human-verificatie een van de meest waardevolle activa in de digitale economie zal worden."

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is gebouwd rond drie megatrends waarvan de onderneming verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy. De onderneming heeft posities in elk van deze trends via haar indirecte investering in OpenAI (22% van de treasuryportefeuille van ORBS), Worldcoin (29%) en Beast Industries (4%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles (SPV's) met blootstelling aan aandelenbelangen in de moedermaatschappij van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 22% van de treasuryactiva, een van de grootste openbaar gemaakte belangen onder beursgenoteerde investeringsvehikels.

ChatGPT, de consumenten-app van OpenAI, is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-consumenten-apps (Sensor Tower) en passeerde in februari 2026 de grens van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie in de geschiedenis is (UBS via Reuters).

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, wat neerkomt op ongeveer 8% van het aanbod in omloop. Dit is wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie en vertegenwoordigt ongeveer 29% van de treasuryactiva van Eightco.

Worldcoin is de native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk dat is gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten verstrekken een privacyvriendelijke World ID die verifieert dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Onder het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl de verificatie voor de eindgebruiker gratis blijft. Hierbij genereren zowel uitgevers van credentials als het World-protocol inkomsten uit verificatie van geverifieerde personen. World schat de totale potentiële markt van 6,35 biljoen dollar verspreid over 13 industriesectoren, variërend van het bankwezen, e-commerce, gaming en sociale media tot agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, ongeveer 4% van de treasuryactiva.

Beast Industries beschikt over een van de grootste direct-to-consumerkanalen ter wereld, met een gecombineerde achterban van meer dan 500 miljoen volgers verspreid over verschillende platforms, aangevoerd door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een unieke Worldcoin (WLD) treasury-strategie uitvoert. Ze biedt beleggers via één beursnotering indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste publieke houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator economy via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, ongeveer 8% van het circulerende aanbod en de grootste openbaar gemaakte institutionele positie wereldwijd.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is de cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur van de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen over: de verwachtingen van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator economy het komende decennium van innovatie zullen vormgeven; de overtuiging van de onderneming dat haar treasuryportefeuille enkele van de meest kritische componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; de overtuiging van de onderneming dat zij uniek gepositioneerd is voor de toekomst; verklaringen dat OpenAI een vertrouwelijke S-1 heeft ingediend ter voorbereiding op een mogelijke toekomstige beursgang; verklaringen dat OpenAI een mensachtige AI-compagnon voor thuis ontwikkelt; verklaringen over de mogelijkheden, kenmerken en release van OpenAI's GPT-5.6 Sol-model, met inbegrip van de token-efficiëntie, programmeercapaciteiten en 'ultra'-modus; verklaringen dat Proof of Human-verificatie een van de meest waardevolle activa in de digitale economie zal worden; verklaringen met betrekking tot de totale adresseerbare omzetkans van World van 6,35 biljoen dollar in sectoren zoals het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen met betrekking tot de notering van Worldcoin (WLD) op Robinhood en de uitbreiding van de toegang tot miljoenen gebruikers; verklaringen met betrekking tot de verwachte vermindering van de uitgifte van WLD-tokens na 24 juli 2026, met inbegrip van de verwachte daling van ongeveer 5,1 miljoen tokens naar ongeveer 2,9 miljoen tokens per dag; verklaringen dat de onderneming de grootste openbaar gemaakte WLD-positie wereldwijd bezit; verklaringen dat distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser worden naarmate AI de productie van content commoditiseert; verklaringen met betrekking tot het bouwen van de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI; en verklaringen met betrekking tot het bieden van indirecte blootstelling aan bepalende trends door middel van investeringen in OpenAI, WLD en Beast Industries. Woorden en uitdrukkingen zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'blijven', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'verwachting', 'doelstelling', 'kan', 'blijft', 'prognose', 'vooruitzichten', 'voornemen', 'schatting', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gepositioneerd', 'visie' en andere termen met een vergelijkbare betekenis zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de resultaten die in een toekomstgerichte verklaring worden genoemd als gevolg van uiteenlopende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van de onderneming om invloed uit te oefenen op het management of de ondernemingsvoering van private ondernemingen waarin ze geen controlerend aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verliezen of afwaarderingen van de strategische investeringen van de onderneming, waaronder haar indirecte belang in OpenAI (aangehouden via special purpose vehicles), haar positie in WLD en haar aandelenbelang in Beast Industries; het vermogen van de onderneming om te blijven voldoen aan de vereisten van Nasdaq voor een beursnotering; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalmiddelen van de onderneming verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de ondernemingsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die een wezenlijke invloed kan hebben op de waarde van de treasuryactiva van de onderneming; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevingsmaatregelen die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de adoptie van kunstmatige intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's die verband houden met de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van Proof of Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het verloop van de uitrol van agentische AI in zakelijke en consumententoepassingen; onzekerheid over de productroadmap van OpenAI, de verdere ontwikkeling van het ondernemingsmodel en de timing of het succes van een eventuele beursgang; risico's met betrekking tot het vermogen van Beast Industries om de verwachte groei te realiseren; concurrentie op het gebied van digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het aanhoudende succes van MrBeast en de prestaties van het op creators gebaseerde ondernemingsmodel van Beast Industries; risico's die verband houden met de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen in private ondernemingen; veranderende publieke en overheidsstandpunten ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie; risico's met betrekking tot de timing, functies en marktacceptatie van de modelreleases van OpenAI; en het risico dat de dynamiek van het WLD-aanbod niet leidt tot de verwachte markteffecten. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u geadviseerd om geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder de risicofactoren en andere openbaarmakingen in haar Jaarverslag op Form 10-K ingediend bij de SEC op 15 april 2026 en andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is geldig op de datum van publicatie, en Eightco is niet verplicht deze informatie bij te werken of de resultaten van eventuele herzieningen van deze verklaringen openbaar te maken om feitelijke resultaten of wijzigingen in haar verwachtingen te weerspiegelen.