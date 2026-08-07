Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) da a conocer que su cartera total asciende a aproximadamente $378 millones, e incluye OpenAI, Beast Industries, más de 16 000 ETH y casi 302 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco a fecha de 5 de agosto de 2026: $90 millones en participaciones de OpenAI (indirectas), $18 millones en participaciones de Beast Industries, 16 278 ETH, cerca de 302 millones de WLD y $142 millones en efectivo y equivalentes, lo que suma un total aproximado de $378 millones

Eightco ha participado recientemente en la ronda de financiación de $52,5 millones de World Foundation, liderada por Pantera y en la que también han participado Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto y otros inversores

OpenAI ha anunciado recientemente que ha presentado un formulario S-1 confidencial, lo que le abre las puertas a una posible salida a bolsa en el futuro

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, entre las que se incluyen OpenAI y Beast Industries

EASTON, Pensilvania, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "Compañía") ha facilitado hoy información actualizada sobre su cartera total de activos, destacando su posición en el ámbito de los activos digitales y sus inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

ORBS Holdings y sus principales indicadores Tesis de la cartera de ORBS

A fecha de 5 de agosto de 2026, a las 16:00 h (hora del este), las participaciones de ORBS incluyen una inversión de $90 millones (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de $18 millones en Beast Industries, una inversión de $1 millón en Mythical Games, 301 971 219 Worldcoin (WLD) a 0,32 dólares por WLD (según Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) y aproximadamente $142 millones en efectivo y stablecoins, lo que supone una cartera total de aproximadamente $378 millones.

Titulares destacados que marcan la actualidad:

La dirección de Eightco considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la inteligencia artificial y el sistema financiero digital. Entre los titulares más destacados de esta semana se encuentran los siguientes:

El 2 de agosto, el Banco Mundial publicó un informe en el que se señalaba que la inteligencia artificial podría permitir a los países en desarrollo alcanzar en una década el nivel de desarrollo que de otro modo tardarían un siglo en alcanzar, siempre y cuando actúen con rapidez para subsanar las carencias en materia de energía, conectividad y competencias. "La inteligencia artificial ha tendido una mano a las economías en desarrollo, y estas deberían aprovecharla", afirmó Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial (Reuters).

El 29 de julio se publicó que el auge de la IA está generando miles de puestos de trabajo bien remunerados para electricistas, carpinteros y otros profesionales cualificados necesarios para construir la infraestructura que impulsará el futuro de la IA (The New York Times).

El 26 de julio se anunció que Nvidia está en conversaciones con OpenAI para proporcionar a esta última una línea de crédito de aproximadamente $250 000 millones, como parte de un proyecto a gran escala de centros de datos. Las dos empresas están estudiando la posibilidad de construir un complejo de centros de datos de 10 gigavatios por valor de $500 000 millones en el sur de Ohio, gestionado por SB Energy, filial de SoftBank (WSJ).

En un episodio reciente de un podcast, Sam Altman sugirió que podríamos estar acercándonos a la "singularidad", un momento crucial en el que los avances en IA podrían acelerarse rápidamente, abriendo nuevas posibilidades para el descubrimiento científico, el crecimiento económico y el progreso humano, al tiempo que podrían dar lugar a la aparición de sistemas superinteligentes (Relentless).

La semana pasada, empresas como BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs y SoFi instaron al Congreso a aprobar la Ley de Claridad (Clarity Act), argumentando que las normas claras protegerían a los inversores, proporcionarían seguridad normativa a las empresas y ayudarían a Estados Unidos a mantener su competitividad a medida que los activos digitales se van generalizando (Coindesk).

Tom Lee, miembro del consejo de administración de Eightco ORBS, declaró recientemente durante su intervención del 27 de julio en el programa Power Lunch de la CNBC: "Las criptomonedas están convirtiendo el dinero en software; hay muchas cosas que pueden convertirse en dinero: puntos de fidelidad, reputación... Debe haber un órgano rector que supervise todo esto. En la actualidad, Japón, Rusia y Europa están aprobando proyectos de ley similares a la Ley de Claridad. Así pues, Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás. Por eso creo que las criptomonedas se están recuperando, porque fuera de EE. UU. están teniendo una gran acogida".

Eightco: exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que marcarán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada una de estas tendencias a través de inversiones indirectas en OpenAI (24 % de las reservas de ORBS), Worldcoin (25 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia artificial: OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente $90 millones en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 24 % de sus activos de tesorería, una de las concentraciones más elevadas de entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para particulares número uno a nivel mundial (Sensor Tower). El 31 de julio de 2026, OpenAI anunció que sus modelos cuentan ya con más de mil millones de usuarios activos y más de dos millones de empresas. Seis meses después de registrarse, los usuarios envían aproximadamente un 50 % más de mensajes al día y utilizan ChatGPT para realizar aproximadamente el doble de tareas diferentes.

Identidad digital: token WLD

Eightco posee cerca de 302 millones de WLD, lo que supone aproximadamente el 8,4 % del suministro en circulación; se trata de la mayor posición institucional revelada públicamente a nivel mundial y representa aproximadamente el 25 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global basada en la "Prueba de ser humano" (Proof of Human) creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y gestionada por la World Foundation. Sus dispositivos Orb emiten un World ID que protege la privacidad y verifica que el usuario es una persona real y no un agente de inteligencia artificial.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por cada verificación, mientras que la verificación de los usuarios finales sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de personas verificadas. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de $6,35 billones en 13 sectores, entre los que se incluyen la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores: Beast Industries

Eightco ha invertido $18 millones en acciones de Beast Industries, lo que supone aproximadamente el 5 % de sus activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en todas las plataformas, liderada por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la inteligencia artificial convierte la producción de contenidos en un bien de consumo, la distribución y la confianza del público se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una compañía que cotiza en bolsa y que aplica una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su género, lo que ofrece a los inversores exposición indirecta a través de un único código bursátil a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: la inteligencia artificial, a través de su inversión indirecta en OpenAI; la identidad digital, gracias a su posición como mayor accionista público de WLD y del protocolo Proof of Human; y la economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries, de MrBeast. Con el respaldo de inversores institucionales líderes, entre los que se encuentra Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está desarrollando la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para ver más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una compañía que cotiza en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries, y cuenta con una de las mayores posiciones divulgadas públicamente en Worldcoin (WLD).

¿Quién es el mayor poseedor de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee cerca de 302 millones de WLD, lo que supone aproximadamente el 8,4 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional revelada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es "Proof of Human"?

Proof of Human, la "prueba de que se es humano" es una verificación criptográfica que confirma que un usuario es una persona real y única, y no un bot ni un agente de inteligencia artificial. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación hay entre Eightco (ORBS) y Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) cuya identidad se ha hecho pública, el token que impulsa la red "Proof of Human" de World.

¿Quién es el CEO de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el CEO de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio director y responsable de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, en calidad de asesor del Consejo de Administración, Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; la convicción de la dirección de que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; las declaraciones de que OpenAI presentó un formulario S-1 confidencial, preparándose así para una posible oferta pública inicial en el futuro; declaraciones relativas a la oportunidad de ingresos potencial de World, que asciende a 6,35 billones de dólares en sectores que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA agéntica; declaraciones de que la distribución y la confianza del público se están convirtiendo en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenidos en un producto básico; declaraciones en las que se afirma que la empresa está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica; declaraciones en las que se afirma que Proof of Human es una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y los sistemas que requieren una identidad humana verificada; y declaraciones relativas a que la empresa ofrece exposición indirecta a tendencias determinantes a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries. Términos como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuará", "ampliará", "avanzará", "desarrollará", "cree", "orientación", "objetivo", "podría", "permanecerá", "proyectar", "perspectiva", "pretender", "estimar", "podría", "debería", "posicionado", "opinión" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y supuestos actuales de la dirección, que están sujetos a riesgos e incertidumbres y no constituyen una garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los que figuran en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que no es accionista mayoritario, incluidas OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su participación indirecta en el capital social de OpenAI (mantenida a través de entidades con fines especiales), su participación en WLD y su participación en el capital social de Beast Industries; la capacidad de la empresa para seguir cumpliendo los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que, de otro modo, retrasen la inversión de capital; la incapacidad de obtener el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad de los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, lo que podría afectar de manera significativa al valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios normativos, futura legislación y reglamentación que afecten negativamente a los activos digitales, a la adopción de la inteligencia artificial o a la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof of Human y la red World; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de implementación de la IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; la incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, la evolución de su modelo de negocio y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de crecimiento; la competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; la dependencia de fuentes de terceros para la valoración de determinadas inversiones; la incertidumbre respecto al éxito continuado de MrBeast y al rendimiento del modelo de negocio de Beast Industries, impulsado por los creadores; los riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la empresa en determinados activos digitales e inversiones en empresas privadas; los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial; los riesgos relacionados con el calendario, las características y la acogida comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; y los riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no genere los efectos previstos en el mercado. Teniendo en cuenta estos riesgos e incertidumbres, se le recomienda que no deposite una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como sobre otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría hacer que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas del presente documento, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otra información divulgada en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026, así como otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de dar a conocer públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí incluidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)