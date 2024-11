El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi inaugurará la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi con el tema "Public Matter"

Inaugurada el 15 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2025, la Bienal presentará obras de más de 70 artistas contemporáneos

Abarcando Abu Dhabi y Al Ain, la Bienal es un pilar clave de la iniciativa de Arte Público de Abu Dhabi del Departamento

ABU DHABI, EAU, 30 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La primera edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi se lanzará el 15 de noviembre de 2024, reuniendo instalaciones de arte y actuaciones de más de 70 artistas internacionales y con sede en los EAU que crearán instalaciones específicas en Abu Dhabi y Al Ain en respuesta al tema de la Bienal, 'Public Matter'. Organizado por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) como un pilar clave de su iniciativa de Arte Público de Abu Dhabi, los artistas incluirán a Allora & Calzadilla, Arquitectura Expandida, Christopher Joshua Benton, Farah Al Qasimi, guBuyoBand, Hashel Al Lamki, Kabir Mohanty, Khalil Rabah, Oscar Murillo, Radhika Khimji, Sammy Baloji, Tarik Kiswanson, Wael Al Awar, Zeinab Alhashemi y más.

La primera Bienal de Arte Público de Abu Dabi explora el concepto de "público", definiéndolo en el contexto de Abu Dabi. Comprender qué constituyen los espacios públicos es crucial para comprender las características únicas de la ciudad. La vida pública de Abu Dabi está determinada por varios factores que incluyen las condiciones ambientales, la forma de vida comunitaria, la indigenidad, la arquitectura y la planificación urbana. En un lugar donde el entorno natural domina y determina las formas, lugares y momentos en que las personas se reúnen, es esencial cuestionar y localizar lo que significa ser público.

Además, y durante las últimas cinco décadas, Abu Dabi se ha convertido en el hogar de una población diversa que ha crecido gracias a la inmigración de expertos extranjeros. En este contexto, valores como la hospitalidad y la generosidad, intrínsecos al estilo de vida de Abu Dabi y su cultura, se han vuelto aún más críticos, especialmente a medida que la ciudad continúa creciendo y extendiéndose. Por lo tanto, la primera Bienal de Arte Público de Abu Dhabi tiene como objetivo explorar los imaginarios culturales de diferentes comunidades transitorias y las condiciones bajo las cuales estas comunidades se hacen públicas.

La Bienal es un homenaje a la importancia del arte público, un recurso valioso que debería estar disponible para todos. Estará estratégicamente ubicado en dos lugares donde el público puede acceder fácilmente: los centros de Abu Dhabi y Al Ain. Los artistas han sido invitados a crear obras específicas para el sitio, así como actuaciones que se relacionarán directamente con las comunidades.

El presidente de DCT Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak, dijo: "Estamos lanzando la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi como parte de nuestra visión cultural más amplia, proporcionando una plataforma única para que nuestra comunidad aprecie nuestro patrimonio cultural y se inspire en el arte contemporáneo. También refleja nuestro compromiso de apoyar a los creativos en Abu Dhabi, el sur global y el resto del mundo a través de programas de arte emblemáticos. Al hacerse cargo de sitios clave en la ciudad de Abu Dhabi y Al Ain, la Bienal posicionará aún más al emirato como un centro de cultura y creatividad, y garantizará que los encuentros artísticos transformadores, inclusivos y accesibles estén disponibles tanto para nuestros residentes como para los visitantes ".

Rita Aoun, Directora Ejecutiva del Sector Cultural de DCT Abu Dhabi, dijo: "La Bienal de Arte Público de Abu Dhabi encarna la esencia del rico patrimonio de Abu Dhabi, invitando a nuestra comunidad a comprometerse con la historia, la estética y los valores sociales de la ciudad a través de diversas expresiones artísticas. Nuestras iniciativas de arte público fomentan la identidad cultural colectiva del emirato, mejorando la experiencia del arte para todos y fortaleciendo el sentido de orgullo de nuestros residentes. Nuestro objetivo es que todos en Abu Dhabi, ya sean residentes o visitantes, forjen su propia conexión con la ciudad, inspirados en las historias únicas y la creatividad de nuestros artistas ".

La comisión «Urban Negotiation» de Arquitectura Expandida creará nuevos paisajes e historias urbanas mediante el diseño y la construcción de mobiliario móvil de construcción propia. La escultura auditiva de Farah Al Qasimi anima a los transeúntes a interactuar con el sonido y reflexionar sobre la importancia del océano en la región. Otros harán uso de las texturas históricas, arquitectónicas y sociales del entorno metropolitano al aire libre. El lienzo de 80 metros de largo de Oscar Murillo se extenderá por el 1 % de la Corniche de Abu Dhabi, explorando la rápida expansión urbana de la ciudad. Christopher Joshua Benton transformará el zoco de alfombras en un vibrante espacio comunitario y Zeinab Alhashemi rendirá homenaje a la terminal central de autobuses de Abu Dabi, dando la bienvenida a los espectadores para explorar la interacción entre el desarrollo urbano y la resiliencia de la naturaleza.

La Bienal es uno de los tres pilares de la iniciativa Public Art Abu Dhabi , anunciada por DCT Abu Dhabi en marzo de 2023. La iniciativa incluye encargos directos anuales de obras, la exposición bianual de arte luminoso Manar Abu Dhabi (la primera edición se celebró del 15 de noviembre de 2023 al 30 de enero de 2024) y la próxima Bienal de Arte Público de Abu Dhabi.

La Bienal de Arte Público de Abu Dhabi afirma la dedicación de DCT Abu Dhabi a encargar arte público para el emirato y ocurrirá en años alternos a Manar Abu Dhabi, cuya edición inaugural atrajo a más de 650,000 visitantes con 37 instalaciones de 22 artistas, con el 50 % de ellos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Ofreciendo una experiencia inmersiva bajo el tema de 'Grounding Light', el evento de 78 días, parte de los esfuerzos de DCT Abu Dhabi para fomentar el talento creativo, contó con un extenso programa público que incluyó charlas, talleres, actuaciones y actividades educativas, involucrando a jóvenes, estudiantes y público en un escaparate cultural transformador que honró el legado de Abu Dhabi mientras abrazaba su futuro.

