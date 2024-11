阿布達比文化與旅遊部將揭幕「阿布達比公共藝術雙年展」，以「公共事宜」為主題

首屆阿布達比公共藝術雙年展以「公共」(Public)的概念為主題,並在阿布達比的背景下詮釋其意涵。了解何謂公共空間,是深入理解阿布達比這座城市的獨特之處。阿布達比的公共生活由多種因素塑造,包括環境條件、社群生活方式、本土文化、建築風格以及城市規劃等。在自然環境主導並決定人們聚集的方式、地點和時間的地方,探討並本地化「公共性」的意涵顯得尤為重要。

此外,在過去的五十年間,阿布達比成為了眾多外籍專才遷移聚集的多元人口之所。在這樣的背景下,熱情好客和慷慨待人的價值觀,作為阿布達比生活方式和文化的重要內涵,顯得愈加關鍵,尤其隨著城市持續發展與擴展,這些價值更為重要。因此,首屆「阿布達比公共藝術雙年展」(Public Art Abu Dhabi Biennial)旨在探討不同暫時性社群的文化想像及其成為公共社群的條件。

雙年展是對公共藝術重要性的致敬,這是一項應該向所有人開放的珍貴資源。展覽將設置在兩個方便公眾前往的位置:阿布達比(Abu Dhabi)及艾因市(Al Ain)的市中心。藝術家們被邀請創作特定場地的作品和表演,並將與社區直接互動。

阿布達比文化與旅遊部主席H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak表示:「我們推出阿布達比公共藝術雙年展,這是我們更廣泛文化願景的一部分,為社區提供了一個獨特的平台,使他們能夠欣賞我們的文化遺產,並受到當代藝術的啟發。這也體現了我們透過旗艦藝術項目支持阿布達比、全球南方及世界其他地區創意人才的承諾。雙年展將在阿布達比(Abu Dhabi)及艾因市(Al Ain)的主要場地舉辦,進一步將阿聯酋定位為文化和創意中心,確保為我們的居民和遊客提供變革性、包容性和可及的藝術體驗。」

阿布達比文化與旅遊部文化部門執行總監Rita Aoun表示:「阿布達比公共藝術雙年展體現了阿布達比豐富遺產的精髓,邀請我們的社區透過多元的藝術表達方式,與城市的歷史、美學和社會價值觀進行互動。我們的公共藝術倡議促進了阿聯酋的集體文化認同,提升了每個人對藝術的體驗,同時增強了居民的自豪感。我們的目標是讓在阿布達比的每一個人,無論是居民還是遊客,都能夠與這座城市建立自己的聯繫,並受到我們藝術家的獨特故事和創意的啟發。」

Arquitectura Expandida的委託作品《城市協商》(Urban Negotiation)將透過設計和建造自我建構的流動家具,創造全新的城市景觀和故事。Farah Al Qasimi的聽覺雕塑鼓勵路人與聲音互動,並反思海洋在該地區的重要性。其他藝術家將運用戶外都市環境的歷史、建築和社會紋理。Oscar Murillo將以80米長的畫布覆蓋阿布達比的海濱大道(Corniche)1%的面積,探索這座城市的迅速擴張。Christopher Joshua Benton將把地毯市集(Carpet Souq)轉變為一個充滿活力的公共空間,而Zeinab Alhashemi則將向阿布達比的中央巴士總站(Central Bus Terminal)致敬,邀請觀眾探索城市發展與自然韌性之間的相互關係。

雙年展是阿布達比公共藝術計劃的三大支柱之一,該計劃於2023年3月由阿布達比文化與旅遊部宣佈。該計劃包括年度的直接委託藝術作品、每兩年舉行的Manar Abu Dhabi燈光藝術展(首屆於2023年11月15日至2024年1月30日舉行),以及即將到來的「阿布達比公共藝術雙年展」(Public Art Abu Dhabi Biennial)。

阿布達比公共藝術雙年展重申了阿布達比文化與旅遊部(DCT Abu Dhabi)對於在阿聯酋委託公共藝術的承諾,將與Manar Abu Dhabi燈光藝術展交替舉行。首屆Manar Abu Dhabi燈光藝術展吸引了超過65萬名觀眾,展出了22位藝術家的37件裝置藝術,其中50%為駐阿聯酋的藝術家。該活動以「Grounding Light」為主題,提供沉浸式體驗,為期78天,旨在支持創意人才的培育,並設有廣泛的公共項目,包括講座、工作坊、表演和教育活動,讓年輕人、學生和公眾參與這場轉型文化盛會,既向阿布達比的遺產致敬,又展望阿布達比的未來。

阿布達比文化與旅遊部(DCT Abu Dhabi)簡介

阿布達比文化與旅遊部(DCT Abu Dhabi)負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展,助力經濟增長,並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。透過與確定阿聯酋作為領先國際旅遊目的地的組織合作,阿布達比文化與旅遊部(DCT Abu Dhabi)努力圍繞阿聯酋的共同願景整合生態系統,協調努力和投資,提供創新解決方案,並使用最佳工具、政策和制度支持文化和旅遊。

阿布達比文化與旅遊部(DCT Abu Dhabi)的願景植根於其酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布達比升級為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地,展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

欲了解更多關於阿布達比文化與旅遊部以及阿布達比旅遊勝地的資訊,請瀏覽:dct.gov.ae及abudhabiculture.ae

阿布達比公共藝術(Public Art Abu Dhabi)計劃簡介

「阿布達比公共藝術」(Public Art Abu Dhabi)計劃是阿布達比文化與旅遊部(DCT Abu Dhabi)全新推出的計劃,體現其持續致力於為阿聯酋委託公共藝術的承諾。該計劃的一部分是其社區參與努力。該倡議透過地方營造和集體記憶,促進阿聯酋首都居民的創意遺產、文化基建設施、宜居性和福祉。每年超過3500萬美元的投資將用於該倡議,以支持阿聯酋更廣泛的創意產業,並促進公共藝術的發展。

