Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi eröffnet die Biennale für öffentliche Kunst in Abu Dhabi mit dem Thema „Public Matter"

ABU DHABI, VAE, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die erste Ausgabe von der Public Art Abu Dhabi Biennale wird am 15. November 2024 eröffnet und bringt Kunstinstallationen und Performances von mehr als 70 in den VAE ansässigen und internationalen Künstlern zusammen, die in Abu Dhabi und Al Ain ortsspezifische Installationen als Antwort auf das Biennalthema „Public Matter" schaffen. Zu den Künstlern, die vom Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) im Rahmen der Initiative Public Art Abu Dhabi organisiert werden, gehören Allora & Calzadilla, Arquitectura Expandida, Christopher Joshua Benton, Farah Al Qasimi, guBuyoBand, Hashel Al Lamki, Kabir Mohanty, Khalil Rabah, Oscar Murillo, Radhika Khimji, Sammy Baloji, Tarik Kiswanson, Wael Al Awar, Zeinab Alhashemi und andere.

Die erste Public Art Abu Dhabi Biennale erforscht den Begriff „öffentlich" und definiert ihn im Kontext von Abu Dhabi. Zu verstehen, was öffentliche Räume ausmacht, ist entscheidend, um die einzigartigen Merkmale der Stadt zu erfassen. Das öffentliche Leben in Abu Dhabi wird durch verschiedene Faktoren geprägt, darunter Umweltbedingungen, kommunale Lebensweise, Einheimische, Architektur und Stadtplanung. An einem Ort, an dem die natürliche Umgebung dominiert und die Art, den Ort und die Zeit bestimmt, an denen sich die Menschen versammeln, ist es wichtig zu hinterfragen und zu lokalisieren, was es bedeutet, öffentlich zu sein.

Darüber hinaus ist Abu Dhabi in den letzten fünf Jahrzehnten zur Heimat einer vielfältigen Bevölkerung geworden, die durch die Einwanderung ausländischer Experten gewachsen ist. In diesem Zusammenhang sind Werte wie Gastfreundschaft und Großzügigkeit, die für die Lebensart und die Kultur von Abu Dhabi unabdingbar sind, noch wichtiger geworden, zumal die Stadt weiter wächst und sich ausdehnt. Die erste Public Art Abu Dhabi Biennale zielt daher darauf ab, die kulturellen Vorstellungen verschiedener vorübergehender Gemeinschaften und die Bedingungen, unter denen diese Gemeinschaften öffentlich werden, zu erforschen.

Die Biennale ist eine Hommage an die Bedeutung der Kunst im öffentlichen Raum, eine wertvolle Ressource, die allen zugänglich sein sollte. Sie wird strategisch günstig an zwei Orten platziert, wo sie für die Öffentlichkeit leicht zugänglich ist: die Innenstädte von Abu Dhabi und Al Ain. Die Künstler wurden eingeladen, ortsspezifische Werke und Performances zu schaffen, die sich direkt an die Gemeinden richten.

Der Vorsitzende von DCT Abu Dhabi, S.H. Mohamed Khalifa Al Mubarak , sagte: „Wir starten die Public Art Abu Dhabi Biennale als Teil unserer umfassenden kulturellen Vision und bieten unserer Gemeinschaft eine einzigartige Plattform, um unser kulturelles Erbe zu schätzen und sich von zeitgenössischer Kunst inspirieren zu lassen. Sie spiegelt auch unser Engagement wider, Kreative in Abu Dhabi, dem globalen Süden und dem Rest der Welt durch vorbildliche Kunstprogramme zu unterstützen. Die Biennale, die an wichtigen Orten in Abu Dhabi City und Al Ain stattfindet, wird das Emirat weiter als Zentrum für Kultur und Kreativität positionieren und dafür sorgen, dass unsere Einwohner und Besucher auf vielfältige, integrative und zugängliche Weise Kunst erleben können."

Rita Aoun, DCT Abu Dhabi's Culture Sector Executive Director, sagte: „Die Public Art Abu Dhabi Biennale verkörpert die Essenz des reichen Erbes von Abu Dhabi und lädt unsere Gemeinschaft ein, sich mit der Geschichte, der Ästhetik und den gesellschaftlichen Werten der Stadt durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen auseinanderzusetzen. Unsere Kunstinitiativen im öffentlichen Raum fördern die kollektive kulturelle Identität des Emirats, verbessern das Kunsterlebnis für alle und stärken den Stolz der Einwohner. Unser Ziel ist es, dass jeder in Abu Dhabi, ob Einwohner oder Besucher, seine eigene Verbindung zur Stadt aufbauen kann, inspiriert von den einzigartigen Geschichten und der Kreativität unserer Künstler."

Der Auftrag „Urban Negotiation" von Arquitectura Expandida schafft neue urbane Landschaften und Geschichten durch den Entwurf und Bau von selbstgebauten mobilen Möbeln. Die Hörskulptur von Farah Al Qasimi regt Passanten dazu an, sich mit dem Klang zu beschäftigen und über die Bedeutung des Meeres in der Region nachzudenken. Andere werden die historischen, architektonischen und sozialen Strukturen des städtischen Umfelds nutzen. Die 80 Meter lange Leinwand von Oscar Murillo wird sich über 1 % der Corniche von Abu Dhabi erstrecken und die rasante urbane Expansion der Stadt thematisieren. Christopher Joshua Benton wird den Carpet Souq in einen lebendigen Gemeinschaftsraum verwandeln, und Zeinab Alhashemi wird eine Hommage an den zentralen Busbahnhof von Abu Dhabi schaffen, die den Betrachter dazu einlädt, das Wechselspiel zwischen städtischer Entwicklung und der Widerstandsfähigkeit der Natur zu erkunden.

Die Biennale ist eine der drei Säulen der Initiative Public Art Abu Dhabi, die von DCT Abu Dhabi im März 2023 angekündigt wurde. Die Initiative umfasst jährliche direkte Auftragsarbeiten, die alle zwei Jahre stattfindende Lichtkunstausstellung Manar Abu Dhabi (die erste Ausgabe lief vom 15. November 2023 bis zum 30. Januar 2024) und die kommende Biennale für öffentliche Kunst in Abu Dhabi.

Die Public Art Abu Dhabi Biennale unterstreicht das Engagement von DCT Abu Dhabi, Kunst im öffentlichen Raum für das Emirat in Auftrag zu geben, und wird im Wechsel mit der Manar Abu Dhabi stattfinden, deren Eröffnungsausgabe mit 37 Installationen von 22 Künstlern, von denen 50 % in den VAE ansässig sind, über 650 000 Besucher anzog. Die 78-tägige Veranstaltung, die Teil der Bemühungen des DCT Abu Dhabi um die Förderung kreativer Talente ist, bot ein umfassendes öffentliches Programm mit Vorträgen, Workshops, Aufführungen und pädagogischen Aktivitäten, das Jugendliche, Studenten und die Öffentlichkeit in ein transformatives kulturelles Schaufenster einbezog, das das Erbe Abu Dhabis würdigte und gleichzeitig seine Zukunft in den Blick nahm.

Informationen zum Ministerium für Kultur und Tourismus – Abu Dhabi

Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism, DCT) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung von Kultur und Tourismus einzusetzen.

Die Vision von DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendige Tradition der Gastfreundschaft, seine bahnbrechenden Initiativen und sein kreatives Denken repräsentiert wird.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und abudhabiculture.ae

Über öffentliche Kunst in Abu Dhabi

Public Art Abu Dhabi ist die neue Initiative des Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Vergabe von Aufträgen für öffentliche Kunst im Emirat. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Initiative ist das Engagement der Gemeinschaft. Die Initiative fördert das kreative Erbe, die kulturelle Infrastruktur, die Lebensqualität und das Wohlergehen der Einwohner der VAE-Hauptstadt durch Ortsgestaltung und kollektive Erinnerung. Jährlich werden über 35 Millionen US-Dollar in die Initiative investiert, um die Kreativwirtschaft des Emirats durch Kunst im öffentlichen Raum zu unterstützen.

