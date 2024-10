Le ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi inaugure la Biennale d'art public d'Abou Dhabi sur le thème de la « matière publique »

Lancée le 15 novembre et se poursuivant jusqu'au 30 avril 2025, la biennale présentera des œuvres de plus de 70 artistes contemporains.

S'étendant sur Abu Dhabi et Al Ain, la biennale est un pilier essentiel de l'initiative Public Art Abu Dhabi du ministère.

ABU DHABI, EAU, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La première édition de la Biennale d'art public d'Abu Dhabi sera lancée le 15 novembre 2024, rassemblant des installations artistiques et des performances de plus de 70 artistes émiriens et internationaux créant des installations spécifiques à Abu Dhabi et Al Ain en réponse au thème de la Biennale, « Public Matter ». Organisé par le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) en tant que pilier de son initiative Public Art Abu Dhabi, les artistes seront Allora & Calzadilla, Arquitectura Expandida, Christopher Joshua Benton, Farah Al Qasimi, guBuyoBand, Hashel Al Lamki, Kabir Mohanty, Khalil Rabah, Oscar Murillo, Radhika Khimji, Sammy Baloji, Tarik Kiswanson, Wael Al Awar, Zeinab Alhashemi et bien d'autres encore.

Abu Dhabi Main Bus Terminal Biennial Logo DCT Logo

La première Biennale d'art public d'Abu Dhabi explore le concept de « public » et le définit dans le contexte d'Abu Dhabi. Il est essentiel de comprendre ce qui constitue les espaces publics pour saisir les caractéristiques uniques de la ville. La vie publique d'Abu Dhabi est façonnée par divers facteurs, notamment les conditions environnementales, le mode de vie communautaire, l'indigénat, l'architecture et l'urbanisme. Dans un endroit où l'environnement naturel domine et détermine les manières, les lieux et les moments où les gens se rassemblent, il est essentiel de remettre en question et de localiser ce que signifie être public.

En outre, au cours des cinq dernières décennies, Abu Dhabi a accueilli une population diversifiée qui s'est développée grâce à l'immigration d'experts étrangers. Dans ce contexte, des valeurs telles que l'hospitalité et la générosité, intrinsèques au mode de vie et à la culture d'Abu Dhabi, sont devenues encore plus cruciales, d'autant plus que la ville continue à se développer et à s'étendre. C'est pourquoi la première Biennale d'art public d'Abu Dhabi vise à explorer les imaginaires culturels de différentes communautés transitoires et les conditions dans lesquelles ces communautés deviennent publiques.

La Biennale est un hommage à l'importance de l'art public, une ressource précieuse qui devrait être accessible à tous. Il sera situé à deux endroits stratégiques où le public pourra facilement y accéder : les centres-villes d'Abu Dhabi et d'Al Ain. Les artistes ont été invités à créer des œuvres spécifiques au site ainsi que des spectacles qui s'adresseront directement aux communautés.

Le président du DCT Abu Dhabi, S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak , a déclaré : « Nous lançons la Biennale d'art public d'Abu Dhabi dans le cadre de notre vision culturelle plus large, en offrant à notre communauté une plateforme unique pour apprécier notre patrimoine culturel et s'inspirer de l'art contemporain. Elle reflète également notre engagement à soutenir les créateurs d'Abu Dhabi, du Sud et du reste du monde par l'intermédiaire de programmes artistiques phares. En investissant des sites clés à Abu Dhabi City et à Al Ain, la biennale renforcera la position de l'émirat en tant que centre de la culture et de la créativité, et veillera à ce que des rencontres artistiques transformatrices, inclusives et accessibles soient proposées à la fois à nos résidents et à nos visiteurs ».

Rita Aoun, directrice exécutive du secteur culturel de DCT Abu Dhabi, , a déclaré : « La Biennale d'art public d'Abu Dhabi incarne l'essence du riche patrimoine d'Abu Dhabi, invitant notre communauté à s'engager dans l'histoire, l'esthétique et les valeurs sociétales de la ville par le biais de diverses expressions artistiques. Nos initiatives d'art public favorisent l'identité culturelle collective de l'émirat, améliorant l'expérience de l'art pour tous et renforçant le sentiment de fierté de nos résidents. Notre objectif est de permettre à tous les habitants d'Abu Dhabi, qu'ils soient résidents ou visiteurs, de forger leur propre lien avec la ville, en s'inspirant des histoires uniques et de la créativité de nos artistes ».

La commande d'Arquitectura Expandida « Urban Negotiation » créera de nouveaux paysages urbains et de nouvelles histoires en concevant et en construisant des meubles mobiles auto-construits. La sculpture auditive de Farah Al Qasimi encourage les passants à s'engager dans le son et à réfléchir à l'importance de l'océan dans la région. D'autres utiliseront les textures historiques, architecturales et sociales de l'environnement métropolitain extérieur. La toile de 80 mètres de long d'Oscar Murillo sera tendue sur 1 % de la Corniche d'Abu Dhabi, explorant l'expansion urbaine rapide de la ville. Christopher Joshua Benton transformera le Carpet Souq en un espace communautaire dynamique et Zeinab Alhashemi rendra hommage à la gare routière centrale d'Abu Dhabi, invitant les spectateurs à explorer l'interaction entre le développement urbain et la résilience de la nature.

La Biennale est l'un des trois piliers de l'initiative Public Art Abu Dhabi, annoncée par DCT Abu Dhabi en mars 2023. L'initiative comprend des commandes directes annuelles, l'exposition semestrielle d'art lumineux Manar Abu Dhabi (la première édition s'est déroulée du 15 novembre 2023 au 30 janvier 2024) et la prochaine Biennale d'art public d'Abu Dhabi.

La Biennale d'art public d'Abu Dhabi confirme l'engagement de DCT Abu Dhabi à commander des œuvres d'art public pour l'émirat et se déroulera en alternance avec Manar Abu Dhabi, dont l'édition inaugurale a attiré plus de 650 000 visiteurs avec 37 installations réalisées par 22 artistes, dont 50 % sont originaires des Émirats arabes unis. Proposant une expérience immersive sous le thème « Grounding Light », cet événement de 78 jours, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par DCT Abu Dhabi pour encourager les talents créatifs, a présenté un vaste programme public comprenant des conférences, des ateliers, des spectacles et des activités éducatives, engageant les jeunes, les étudiants et le public dans une vitrine culturelle transformatrice qui a honoré l'héritage d'Abu Dhabi tout en embrassant son avenir.

NOTES AUX RÉDACTEURS

À propos du département de la culture et du tourisme - Abu Dhabi

Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, en alimentant le progrès économique et en contribuant à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi. En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir la culture et le tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et sur la destination, veuillez consulter le site : dct.gov.ae et abudhabiculture.ae

À propos de Public Art Abu Dhabi

Public Art Abu Dhabi est la nouvelle initiative du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) dans le cadre de son engagement permanent à commander des œuvres d'art public pour l'émirat. Les efforts d'engagement communautaire font partie intégrante de cette initiative. L'initiative fait progresser l'héritage créatif, l'infrastructure culturelle, l'habitabilité et le bien-être des habitants de la capitale des Émirats arabes unis grâce à la création de lieux et à la mémoire collective. Un investissement de plus de 35 millions de dollars américains est consacré à cette initiative chaque année, afin de soutenir les industries créatives de l'émirat par le biais de l'art public.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544431/DCT_Abu_Dhabi_Bus_Terminal.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544491/Biennial.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2544492/DCT.jpg