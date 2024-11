アブダビ文化観光局、「公共の問題」をテーマにしたパブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレを開幕

11月15日から2025年4月30日まで開催されるビエンナーレでは、70名を超える現代アーティストの作品が展示されます

アブダビとアルアインにまたがるビエンナーレは、同省のパブリック・アート・アブダビの取り組みの重要な柱です

アブダビ(UAE), 2024年11月1日 /PRNewswire/ -- 第1回Public Art Abu Dhabi Biennial(パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ)が2024年11月15日に開幕し、ビエンナーレのテーマ「Public Matter(公共の問題)」に応え、70人以上のUAE在住および国際的アーティストが集結し、アブダビとアルアインでサイトスペシフィック・インスタレーションを制作し、設置します。アブダビ文化観光局(DCT Abu Dhabi)がパブリック・アート・アブダビの重要な柱として主催するこのイベントには、アーティストのAllora & Calzadilla、Arquitectura Expandida、Christopher Joshua Benton、Farah Al Qasimi、guBuyoBand、Hashel Al Lamki、Kabir Mohanty、Khalil Rabah、Oscar Murillo、Radhika Khimji、Sammy Baloji、Tarik Kiswanson、Wael Al Awar、Zeinab Alhashemiなどが参加しています。

Abu Dhabi Main Bus Terminal

第1回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレでは、「公共」という概念を探求し、アブダビの文脈の中で定義します。何が公共空間を構成しているのかを理解することは、その都市ならではの特徴を理解するために重要です。アブダビの公共生活は、環境条件、共同生活様式、土着文化、建築、都市計画など、さまざまな要因によって形作られています。自然環境が支配的であり、人々が集まる方法、場所、時間を決定する場所では、公共であることの意味を問い、それを地域に合わせてカスタマイズすることが不可欠です。

さらに、過去50年間にわたり、アブダビは、外国人専門家の移民を通じて増加した多様な人口構成を抱える都市となりました。このような状況において、アブダビの生活様式や文化に内在するホスピタリティや寛大さといった価値観は、特に都市が成長し拡大し続ける中で、さらに重要な要素になってきています。したがって、第1回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレは、さまざまな一過性のコミュニティの文化を想像し、これらのコミュニティが公的なものになる条件を探求することを目的としています。

このビエンナーレは、誰もが利用できる貴重な資源であるパブリック・アートの重要性を讃えるものです。立地は、アブダビとアルアインのダウンタウンという、一般の人がアクセスしやすい2つの場所に戦略的に設定されます。アーティストたちは、地域コミュニティと直接関わるパフォーマンスだけでなく、その場所に特化した作品の制作も依頼されています。

DCT Abu Dhabi局長のMohamed Khalifa Al Mubarak氏は次のように述べています。「私たちは、より広範な文化的ビジョンの一環として、パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレを立ち上げ、私たちのコミュニティが文化遺産を理解し、現代アートからインスピレーションを得るためのユニークなプラットフォームを提供します。これはまた、主力の芸術プログラムを通じてアブダビ、南半球、そして世界のその他の地域のクリエイターを支援するという私たちの取り組みを反映しています。アブダビ市とアルアインの主要会場で開催されるこのビエンナーレは、首長国を文化と創造性の中心地としてより堅固に位置づけ、変革的で包括的かつアクセスしやすい芸術体験を住民と訪問者の両方に確実に届けます。」

DCT Abu Dhabiの文化部門エグゼクティブ・ディレクターのRita Aoun氏は次のように述べています。「パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレは、アブダビの豊かな伝統の真髄を体現し、多様な芸術的表現を通じて、私たちのコミュニティが街の歴史、美学、社会的価値観に触れるように促します。私たちのパブリック・アートの取り組みは、首長国の集団的な文化的アイデンティティを育み、すべての人の芸術体験を向上させ、住民の誇りを高めます。私たちの目標は、アブダビの住民であろうと、訪問者であろうと、アーティストのユニークな物語と創造性に触発され、アブダビとの独自のつながりを築いてもらうことです。」

Arquitectura Expandidaの委託プロジェクト「Urban Negotiation(都市の交渉)」では、自作の移動式家具を設計して組み立てることで、新たな都市の景観と物語を創造します。Farah Al Qasimiの聴覚彫刻は、通行人が音に触れ、この地域における海洋の重要性について考えるよう促します。他の彫刻は、屋外の都市環境の歴史的、建築的、社会的な質感を活用します。Oscar Murilloの全長80メートルのキャンバス作品は、アブダビのコーニッシュの1%に渡って広がり、この都市の急速な都市拡大を表現しています。Christopher Joshua Bentonは、カーペット・スークを活気あるコミュニティ・スペースに変貌させ、Zeinab Alhashemiは、アブダビのセントラル・バス・ターミナルに敬意を表し、都市開発と自然の回復力の相互作用を探求するよう見る人を迎えます。

このビエンナーレは、2023年3月にDCT Abu Dhabiによって発表されたパブリック・アート・アブダビの取り組みの3本の柱のうちの1本です。この取り組みには、毎年の直接委託作品、2年に一度の「Manar Abu Dhabi(マナール・アブダビ)」ライト・アート展(第1回は2023年11月15日から2024年1月30日まで開催)、そして近々開催される「パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ」が含まれます。

パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレは、DCT Abu Dhabiが首長国のためにパブリック・アートを委託するという献身的な姿勢を示す催しであり、マナール・アブダビで隔年開催されます。マナール・アブダビの初回開催時には、22人のアーティスト(うち50%はUAEが拠点)による37のインスタレーションが展示され、65万人を超える来場者を集めました。「グラウンディング・ライト」をテーマに没入型の体験を提供するこの78日間のイベントは、DCT Abu Dhabiのクリエイティブな才能を育成する取り組みの一環であり、講演、ワークショップ、パフォーマンス、教育活動を含む広範な公開プログラムをフィーチャし、アブダビの伝統を称えながらその未来を受け入れる変革的な文化ショーケースに若者・学生・一般の人々を引き込みました。

編集者向け注記

アブダビ文化観光局について

アブダビ文化観光局(DCT Abu Dhabi)は、アブダビの文化・観光分野とクリエイティブ産業の持続的な成長を促進し、経済発展を促すとともに、アブダビの世界的な目標達成を支援します。アブダビ首長国を国際的な主要な観光地として確立しようとする組織と提携関係で協力することで、同国の可能性を共有するビジョンのもとにエコシステムを統合し、取り組みと投資を調整し、革新的なソリューションを提供し、また最高のツール、政策、およびシステムを使って文化と観光をサポートすることに取り組んでいます。

DCT Abu Dhabiのビジョンは、首長国の人々、遺産、および景観によって定義されています。私たちは、ホスピタリティの生きた伝統、先駆的な取り組み、創造的な思考に代表される、本物、革新、比類のない体験の場としてのアブダビの地位を高めるために活動しています。

Abu Dhabi文化観光省およびデスティネーションに関する詳細は、 dct.gov.ae および abudhabiculture.ae をご覧ください

Public Art Abu Dhabi(パブリック・アート・アブダビ)について

パブリック・アート・アブダビは、アブダビ文化観光局(DCT Abu Dhabi)が首長国のためにパブリック・アートを委託するという継続的な活動の一環として開始した新しい取り組みです。この取り組みに不可欠なのは、コミュニティの関与です。この取り組みは、場所作りと集団記憶を通じて、アブダビの住民の創造的遺産、文化的インフラ、居住性、幸福を促進します。パブリック・アートを通じて、首長国の幅広いクリエイティブ産業を支援するため、毎年3,500万米ドルを超える投資がこの取り組みに充てられています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2544431/DCT_Abu_Dhabi_Bus_Terminal.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2544491/Biennial.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2544492/DCT.jpg

SOURCE The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi)