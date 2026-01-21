Un nuevo estudio revela que OrganicNatureKnit ® proporciona mayores beneficios prebióticos que las fibras purificadas

MOMENCE, Ill., 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación publicada en Frontiers in Nutrition ha revelado el importante efecto de Organic NatureKnit®, una innovación de salud intestinal totalmente natural, con patente pendiente de FutureCeuticals, en el microbioma intestinal humano.

El estudio, realizado en asociación con ProDigest, organización líder en investigación de microbiomas con sede en Gante, Bélgica, demuestra que Organic NatureKnit exhibe una actividad prebiótica importante dentro del microbioma intestinal humano. La investigación demuestra que Organic NatureKnit induce una actividad metabólica significativa y sostenida y modula el microbioma de manera más integral que los ingredientes de fibra orgánica purificada de uso común. Utilizando el modelo M-SHIME validado y ampliamente considerado de ProDigest para simular el sistema gastrointestinal y microbiano humano, se observaron por primera vez los efectos de Organic NatureKnit en el microbioma humano activo.

Los resultados demostraron que solo 2,5 gramos de Organic NatureKnit derivaron en un perfil de fermentación lento y suave, así como en un efecto prebiótico estable y duradero. En comparación con las fibras orgánicas purificadas populares, Organic NatureKnit tuvo un efecto prebiótico considerablemente mayor a las 48 horas en todas las medidas de abundancia total de bacterias intestinales sanas, riqueza de especies bacterianas y ácidos grasos totales de cadena corta (SCFA, por sus siglas en inglés).

"Nuestro portafolio NatureKnit representa una fusión emocionante de nuestra pasión por crear ingredientes naturales y sostenibles con métodos de investigación científica de vanguardia", dijo Brendan Kesler, Director de Innovación de FutureCeuticals e Investigador de Posgrado en The Rowett Institute. "Esta nueva investigación demuestra que nuestra mezcla patentada de diversas fibras de frutas y verduras, junto con polifenoles unidos a la fibra de origen natural, ofrece un efecto prebiótico mayor y más sostenido en comparación con las fibras purificadas dentro del microbioma intestinal humano".

"Es un avance emocionante para la industria de la nutrición, porque Organic NatureKnit va más allá de las fibras purificadas populares para ofrecer varios atributos clave que los consumidores buscan en los productos para la salud intestinal", agregó Kesler. "Es totalmente orgánica y sostenible, suave y ofrece un beneficio integral del microbioma mucho más amplio que las fibras purificadas".

Acerca de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. es el desarrollador exclusivo de NatureKnit ® y líder en investigación, desarrollo y fabricación de polvos y extractos a base de plantas para los mercados de alimentos, bebidas y suplementos dietéticos funcionales.

