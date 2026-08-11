PLEASANTON, California, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy que Eli Lilly and Company (Lilly) se ha comprometido a implementar Veeva Vault CRM a nivel mundial.

Vault CRM forma parte del conjunto de aplicaciones Vault CRM Suite que proporciona la base tecnológica para el modelo comercial agéntico, el nuevo modelo comercial que aprovecha la inteligencia artificial para hacer llegar los medicamentos adecuados a un mayor número de pacientes.

Eli Lilly and Company elige Veeva Vault CRM

"Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración estratégica con Veeva mediante la adopción de Vault CRM", afirmó Giuseppe Firenze, vicepresidente sénior del centro de interacción con profesionales sanitarios y de campo de Lilly en EE. UU. "Vault CRM ayudará a Lilly a hacer llegar nuestros medicamentos innovadores a más pacientes".

"Lilly crea medicamentos que mejoran la vida de las personas en todo el mundo", afirmó Peter Gassner, CEO de Veeva. "Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración estratégica con Lilly en el marco de su implementación global de Vault CRM".

Obtenga más información sobre Veeva Vault CRM Suite, incluido el Informe de llamadas agénticas para generar evidencia comercial, en veeva.com/crm.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube sectorial para las ciencias de la vida con aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicio a más de 1500 clientes, desde las empresas farmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como sociedad de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los clientes, los empleados, los accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva, así como a los resultados o beneficios esperados derivados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado, y no tenemos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de abril de 2026, al que puede acceder aquí (en las páginas 33 y 34 se incluye un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestra actividad), así como en nuestros documentos presentados posteriormente ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected] Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems Europa

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FUENTE Veeva Systems