La solution Veeva Vault CRM a été sélectionnée par Eli Lilly and Company

PLEASANTON, Californie, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui qu'Eli Lilly and Company (Lilly) s'est engagée à déployer la solution Veeva Vault CRM à l'échelle mondiale.

Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM, qui constitue la base technologique d'agents commerciaux, le nouveau modèle commercial qui s'appuie sur l'IA pour permettre à davantage de patients d'accéder aux médicaments adaptés.

Veeva Vault CRM Selected by Eli Lilly and Company

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration stratégique avec Veeva en adoptant Vault CRM », déclare Giuseppe Firenze, vice-président principal, chargé des relations avec les professionnels de santé américains et du centre d'engagement de Lilly. « Vault CRM aidera Lilly à mettre nos médicaments innovants à la disposition d'un plus grand nombre de patients. »

« Lilly développe des médicaments qui améliorent le quotidien des gens partout dans le monde », souligne Peter Gassner, CEO de Veeva. « Nous sommes fiers d'approfondir notre collaboration stratégique avec Lilly à l'occasion du déploiement mondial de Vault CRM. »

Pour en savoir plus sur la suite Veeva Vault CRM, notamment l'Agentic Call Report qui permet de générer des données commerciales concrètes, rendez-vous sur veeva.com/crm.

À propos de Veeva Systems

Veeva propose une plateforme cloud dédiée au secteur des sciences de la vie, comprenant des applications, des agents, des données et des services de conseil. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des biotechs émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes mentionnés dans notre rapport sur le formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 30 avril 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir une incidence sur nos activités figure aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, consultables à l'adresse sec.gov.