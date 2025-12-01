Se presenta Kamvas Pro 27 (144 Hz): la primera pantalla con lápiz óptico 4K de 27 pulgadas del sector con una frecuencia de actualización de 144 Hz

LAS VEGAS, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huion, fabricante líder en el sector de tabletas digitales, se complace en presentar la pantalla interactiva Kamvas Pro 27 (144 Hz). Esta nueva edición se basa en las características icónicas de Kamvas Gen 3 que ya conocemos, incluidas PenTech 4.0 (con 16.384 niveles de sensibilidad a la presión) y una alta precisión del color, a la vez que mejora la frecuencia de actualización a 144 Hz, actualiza el vidrio con la última tecnología Canvas Glass 3.0 antihuellas y amplía la gama de colores.

La alta frecuencia de actualización desempeña un papel crucial en los campos creativos. Hace que la experiencia del dibujo digital se acerque lo más posible al dibujo en papel real, lo que permite a los creadores adentrarse por completo en el proceso creativo. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz, los creadores pueden disfrutar de imágenes ultrafluidas, una entrada con lápiz sin interrupciones y una capacidad de respuesta en tiempo real. Son especialmente importantes para animaciones de ritmo rápido o trabajos con alto nivel de detalle.

Por ejemplo, cuando los animadores trabajan en animaciones fotograma a fotograma necesitan previsualizar las secuencias repetidamente. La pantalla de 144 Hz ofrece imágenes increíblemente fluidas y nítidas, lo que facilita detectar cualquier movimiento antinatural, interrupción o vibración, y permite realizar ajustes precisos.

Junto con la resolución 4K, Kamvas Pro 27 (144 Hz) garantiza que cada detalle de su obra de arte se reproduzca con una claridad impresionante. La funcionalidad multitáctil hace que la interacción sea más intuitiva y agradable, lo que mejora la eficiencia en el trabajo. Los lápices PW600 y PW600S incluidos, con tecnología PenTech 4.0, brindan líneas uniformes, seguimiento preciso del cursor y parecen lápices o pinceles reales.

Además, el Kamvas Pro 27 (144 Hz) cuenta con una amplia gama de colores, que abarca el 99 % del sRGB, el 98 % del Adobe RGB, el 98 % del DCI-P3 y el recién añadido espacio de color Display P3 (98 %). Ya sea que esté trabajando en ilustraciones, gráficos animados, comerciales o proyectos en 3D, ofrece imágenes vibrantes y con calidad cinematográfica, con tonos ricos y contraste.

Como la primera pantalla interactiva 4K de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz del sector, la Kamvas Pro 27 (144 Hz) es un producto muy competitivo en el mercado. Para más información sobre el producto, visite www.huion.com.

Acerca de Huion

Huion se dedica al desarrollo de soluciones innovadoras de tinta digital y herramientas creativas de vanguardia, incluidas tabletas gráficas, pantallas interactivas y computadoras con lápiz óptico, para todas las formas de arte digital.

