GAC GROUP HYPTEC SSR establece un nuevo récord mundial Guinness de velocidad de desplazamiento eléctrico puro: un brillante ejemplo de la potencia de los superdeportivos chinos en el escenario mundial MEXICO - Spanish USA - Français USA - español USA - English USA - English USA - Deutsch APAC - English GAC HYPTEC 22 nov, 2025, 14:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo GUANGZHOU, China, 22 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 22 de noviembre de 2025, en el impresionante lanzamiento del video "canton Drift", GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h. Vea aquí el comunicado de prensa interactivo multicanal completo: https://www.multivu.com/gacgroup/9365651-gac-group-hyptec-ssr-sets-new-guinness-world-record Continue Reading

GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h. GAC GROUP HYPTEC SSR estableció oficialmente un nuevo récord mundial Guinness en la velocidad de desplazamiento más alta lograda por un vehículo totalmente eléctrico, alcanzando el asombroso número de 213,523 km/h.

Como el primer superdeportivo producido en masa de China, el HYPTEC SSR no solo demuestra la innovación tecnológica y la destreza de ingeniería del GAC GROUP, sino que también destaca la creciente fortaleza de la industria automotriz de China en el escenario mundial. Mediante su rendimiento de vanguardia y su tecnología original de superdeportivos eléctricos, HYPTEC SSR presenta vívidamente tanto el encanto tecnológico de los superdeportivos chinos como el espíritu dinámico y moderno del cantón al público de todo el mundo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2829776/GAC_1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818225/1900x600_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818226/SSR_16_9_format_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818227/12.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818228/23.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818229/44.jpg

FUENTE GAC HYPTEC