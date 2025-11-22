L'HYPTEC SSR du GROUPE GAC établit un nouveau record du monde Guinness pour la vitesse de dérive purement électrique : un exemple éclatant de la puissance des supercars chinoises sur la scène mondiale
News provided byGAC HYPTEC
Nov 22, 2025, 09:00 ET
GUANGZHOU, Chine, 22 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 22 novembre 2025, à l'occasion de la sortie de la spectaculaire vidéo « canton Drift » (« Dérive à Canton »), l'HYPTEC SSR du GROUPE GAC a officiellement établi un nouveau record du monde Guinness pour la vitesse de dérive la plus élevée atteinte par un véhicule purement électrique : la stupéfiante valeur de 213,523 km/h.
Retrouvez le communiqué de presse interactif multicanal complet ici : https://www.multivu.com/gacgroup/9365651-gac-group-hyptec-ssr-sets-new-guinness-world-record
