L'HYPTEC SSR du GROUPE GAC établit un nouveau record du monde Guinness pour la vitesse de dérive purement électrique : un exemple éclatant de la puissance des supercars chinoises sur la scène mondiale

GUANGZHOU, Chine, 22 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 22 novembre 2025, à l'occasion de la sortie de la spectaculaire vidéo « canton Drift » (« Dérive à Canton »), l'HYPTEC SSR du GROUPE GAC a officiellement établi un nouveau record du monde Guinness pour la vitesse de dérive la plus élevée atteinte par un véhicule purement électrique : la stupéfiante valeur de 213,523 km/h.

Première supercar produite en série en Chine, l'HYPTEC SSR démontre non seulement l'innovation technologique et les prouesses d'ingénierie du GROUPE GAC, mais met également en évidence la montée en puissance de l'industrie automobile chinoise sur la scène mondiale. Grâce à ses performances de pointe et à sa technologie originale de supercar électrique, l'HYPTEC SSR présente avec flamboyance au public du monde entier à la fois l'attrait technologique des supercars chinoises et l'esprit dynamique et moderne de Canton.

