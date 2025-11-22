L'HYPTEC SSR du GROUPE GAC établit un nouveau record du monde Guinness pour la vitesse de dérive purement électrique : un exemple éclatant de la puissance des supercars chinoises sur la scène mondiale

GUANGZHOU, Chine, 22 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 22 novembre 2025, à l'occasion de la sortie de la spectaculaire vidéo « canton Drift » (« Dérive à Canton »), l'HYPTEC SSR du GROUPE GAC a officiellement établi un nouveau record du monde Guinness pour la vitesse de dérive la plus élevée atteinte par un véhicule purement électrique : la stupéfiante valeur de 213,523 km/h.

Retrouvez le communiqué de presse interactif multicanal complet ici : https://www.multivu.com/gacgroup/9365651-gac-group-hyptec-ssr-sets-new-guinness-world-record

GAC GROUP HYPTEC SSR officially set a new Guinness World Record for the highest drift speed achieved by a pure electric vehicle, reaching an astonishing 213.523 km/h.